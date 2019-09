Tendencias

Tamaulipas avanza y AMLO lo sabe

En muy poco tiempo los tamaulipecos se han dado cuenta que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta que lo contradigan, que no sean sumisos ante su mandato y no acepten sus órdenes y ocurrencias, porque de inmediato reacciona con furia como lo hace un tirano.

Su postura ante los gobernadores que le exigen un trato justo con la distribución del presupuesto federal le molesta y eso, provoca que nos muestre su verdadero “YO”, por lo que es casi seguro que antes de que llegue diciembre dé a conocer su rostro como dictador.

El tiempo que se avecina para la economía y la seguridad del país no le favorece, y su obcecada decisión de regalar dinero e invertir en proyectos fallidos como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, lo están llevando al fracaso de su mandato antes de que llegue el segundo año de su gobierno.

De tal manera que cuando más necesita el apoyo de los gobernadores los está alejando con sus actitudes caprichosas, como eso de ordenar al Senado de la República que desaparezcan los poderes en Tamaulipas, cuando en realidad lo que debe desaparecer es el gobierno federal.

Los resultados hablan por sí solos y en el tema de inseguridad por mencionar sólo uno, el gobierno de López Obrador está reprobado porque su estrategia “Fuchi Guácala” no funciona, y los indicadores señalan que en inseguridad, es el peor inicio que haya tenido un sexenio en toda la historia de México.

Y aun así, AMLO plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, una reducción del 28% en el subsidio al Fortalecimiento para la Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG) con lo cual nos damos cuenta que es un tema que no le interesa.

Pero bueno, si López Obrador continúa con esa posición irracional y antidemocrática, esto puede provocar mucha tensión en el país y seguirá cometiendo errores que podría llevarnos a tener ahora sí, un gobierno federal fallido.

Pronto sabremos de qué está hecho el tabasqueño y si no sabe actuar con inteligencia y tolerancia, su endeble investidura presidencial quedará expuesta al sin sentido y sin razón, lo cual pudiera provocarle a México un alto costo político.

Pero bueno, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca este día entregará su Tercer Informe de Gobierno al Congreso de Tamaulipas para su revisión, análisis y discusión, sobre los resultados que presenta y sabemos que se tienen avances importantes de los cuales les daremos a conocer tres:

Uno. En lo que va de la administración se han generado 66 mil 466 empleos 12. 06% de crecimiento acumulado respecto al 2016 y de acuerdo a datos del IMSS en 2017 se crearon más de 33 mil empleos lo que es la cifra más alta en los últimos 15 años.

Dos. Se pasó del lugar 31 que se tenía en 2016 al 12 en la Evaluación Nacional del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en eficiencia recaudatoria y esto es un logro que se mantiene mejora cada día.

Y tres. Con la Estrategia Unidos por Tamaulipas se recuperó la confianza y tranquilidad de los tamaulipecos y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo confirma, ya que en sus recientes indicadores se asegura que el estado está en el lugar 19 debajo de la media nacional con 108 delitos por cada cien mil habitantes cuando el primer lugar es de 133 delitos.

Sin duda esta es una muestra de que Tamaulipas avanza y AMLO lo sabe, pero no le gusta que haya políticos que gobiernen mejor que él y por eso soltó a los senadores MORENA, quienes al exigir la desaparición de poderes en el estado argumentaron:

Tamaulipas se atraviesa por “una grave crisis de violencia e inseguridad, donde las condiciones de vida de los pobladores se deterioran cada vez más”.

“Estamos ante una real ausencia del Estado de Derecho por la falta de acciones del gobierno estatal para brindar protección a los ciudadanos”.

¿Qué les parece?

Sin duda que los senadores de MORENA tienen una errónea visión de la realidad que se tiene en Tamaulipas y ahora entendemos porque van legislando sin rumbo ni dirección y únicamente acatando las instrucciones que les dicta el berrinchudo tabasqueño.

En fin, sí Andrés Manuel López Obrador cree que por haber ganado una elección presidencial puede actuar como si hubiera ganado una revolución, pues se equivoca, los tamaulipecos tiene claro quién los gobierna, ellos lo eligieron y no van a permitir que un frustrado peloterito de Macuspana con aspiraciones de Tirano bananero venga y se los quite no más porque hace un mejor gobierno que el suyo. ¿Verdad?

