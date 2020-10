            < Tamaulipas con 41 % menos de recursos en 2021

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Hay muchas formas de ocultar una verdad, con verdades o mentiras a medias. Cuando el Presidente López Obrador le pregunta a los gobernadores si les debe algo y luego precisa que puntualmente está enviando las participaciones que les corresponde, está diciendo una verdad, aunque el jefe del Poder Ejecutivo Nacional tiene plena conciencia de que el reclamo de 10 mandatarios se refieren al Ramo 23, el cual en los últimos años de Peña Nieto había estado asignando más de 35 mil millones de pesos al que tenían acceso las entidades federativas.

El Ramo 23 es un fondo a través del cual los estados y municipios antes podían solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fondos para inversiones específicas, para realizar determinadas obras, lo cual era formalizado con un convenio de transferencia de recursos.

Al respecto el diputado federal Mario Ramos Tamez ha manifestado preocupación “por la disminución de un 41 % (a través del Ramo 23) que tendrá Tamaulipas de aprobarse el presupuesto federal para 2021 tal como fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Desde luego usted ya sabe lo que ocurrirá, la mayoría morenista impondrá la propuesta del Gobierno de la 4ª T, con puntos y comas.

En este caso los más afectados son los municipios que tienen escaso presupuesto y pocos ingresos por impuesto propios. Ciudades como Guadalajara, Puebla, Veracruz y obviamente la Cd de México pueden continuar su ritmo sin grandes problemas porque tienen una economía fuerte que genera impuestos locales, en el caso de Tamaulipas: Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros quizá no la pasarán tan mal.

Sin embargo tienen necesidad de grandes obras que requieren inversiones muy fuertes, es el caso de Tampico con infraestructura hidráulica que sólo podrá llevarla a cabo con apoyos federales, de igual forma en el sistema carretero estatal que es totalmente federal, los caminos que conectan a los puentes internacionales que requieren nuevas obras para hacer eficiente el transporte de mercancías que generan impuestos, eso sin contar la modernización del sistema aduanal, un tema que estaban enlistadas dentro de las acciones que tendrían que realizarse con aportaciones del Gobierno Central.

Retomando el tema de las participaciones que puntualmente envía la Federación están previstas en la ley, no pueden desaparecerlas de la noche a la mañana, sin embargo la advertencia de adeudos por 70 mil millones de pesos de los estado a la federación por concepto de ISR (que no se les cobrará, dijo el Presidente), es un mensaje cifrado, al buen entendedor, pocas palabras.

2.- No es precisamente una sombra protectora, hasta las administraciones morenistas sufren carencias con las nuevas políticas del Centro de Poder. En Tamaulipas hay ayuntamientos que no podrán realizar grandes transformaciones sin recurrir al endeudamiento que también ya está coartado. Este tercer nivel de gobierno, a partir de 2021 tiene que ser más eficiente en los cobros del predial y de consumo de agua donde hay rezago en los pagos, para lo cual se han tardado en implementar una campaña para rescatar recursos, cuando menos los que se adeudan en los últimos cinco años.

Además los municipios deben ejercer un control estricto sobre la captación de ingresos a través de infracciones de Tránsito, porque hay rutas que no conducen a la caja y se pierden en el camino.

Es el mismo caso de los permisos para puestos ambulantes, en la renovación de estos para puestos fijos y semifijos, cambio de propietario de los mismos, el traspaso de propietario de locales en los mercados y muchos más.

En el Municipio de Victoria existen 20 diferentes formas de permisos, traspasos y otros impuestos diferentes al predial, que hoy deben de tener un eficaz seguimiento para que los recursos lleguen a las arcas, como única manera de mejorar la captación de fondos.

Hasta ahora la forma cómoda de sobrevivencia de los municipios había sido el cobro del predial, con sus deficiencias, y recurrir a la política proteccionista de la Federación y del Estado. No aplaudimos el recorte que el Gobierno de la 4ª T está aplicando a través del Ramo 23, pero no queda otro camino que hacerse más eficientes y transparentes en la captación de recursos locales. “No hay mal que por bien no venga”, diría el refranero.

3.- La Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), es una de las más reconocidas dentro de su género en el concierto nacional y forma parte de la fortaleza académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esas condiciones arribó a su 53 Aniversario de fundación tras ser la promotora de cientos y cientos de profesionistas de éxito en licenciaturas de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Tecnologías de la Información y Licenciado en Economía y Desarrollo Sustentable.

Sin lugar a dudas la FCAV es proveedora de capital humano de alto nivel en las carreras mencionadas y por ello el mensaje del rector José Andrés Suárez Fernández a través de su representante, la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica de la Casa de Estudios, reconoce el trabajo diario del plantel universitario, lo cual se refleja en la excelente formación profesional de sus egresados.

Lo manifestado por la funcionaria universitaria tuvo lugar en la ceremonia de inauguración del ciclo de conferencias que en el acto conmemorativo se transmitieron por la plataforma Zoom y Facebook Live, todo esto en presencia del Director de la facultad, Dr. José Antonio Serna Hinojosa.

Entre los tópicos abordados figuró «El Sistema Estatal Anticorrupción», que resultó de gran interés por su actualidad, otra exposición para el desarrollo personal fue “Liderazgo”, asimismo fue presentada la ponencia “De programador a ingeniero de redes en la ciudad espacial”. Todas ellas por expertos en cada uno de los temas.

EN CORTITO:

< Resulta que al recorte de personal instrumentado en la sede nacional del PRI, se suman despidos en el Instituto Reyes Heroles y la Fundación Colosio, con ello se perderán ideólogos que son sostenimiento importante del Tricolor. También se estudia la distribución de recursos para enviar a operadores a los 15 estados donde se elegirán gobernadores, sobre todo aquellos en manos de la oposición, aunque hay quienes dicen que no es conveniente gastar recursos en casos perdidos. Pobre Tamaulipas.

< Ya es del dominio público que serán 7, quizá 8, los superdelegados federales, que se convertirán en candidatos a gobernadores por Morena en sus respectivos estados. Al respecto en las últimas horas de este jueves trascendió que tras la renuncia de los “afortunados” no habrá nuevos nombramientos, serán encargados de despacho los que asuman la responsabilidad. ¿Será por ahorrar sueldos? ¿O por si hubiera derrotas regresen a sus puestos? ¿O ambas circunstancias?