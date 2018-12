EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerrau

Tamaulipas dice ¡No! al “tijeretazo”

El desencuentro cíclico entre los gobiernos federal y del Estado por la [“injusta”, la califican desde la periferia], distribución presupuestal de los recursos captados desde el centro, le mete ruido al tema porque los anuncios y pronunciamientos crean la percepción de que los actores de la política siguen en campaña.

O bien, que los nuevos usufructuarios del gobierno federal empiezan a cobrar las afrentas de campaña.

Y para eso está, por supuesto, la llave de los dineros, la cual se cierra -o se abre, ¡que caray!-, según se trate.

Pero, sean ciertas o falsas las conjeturas que se entretejen respecto a los “tijeretazos” aplicados al presupuesto federal con respecto a Tamaulipas, la verdad es que debemos celebrar que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA esté defendiendo con gallardía algo tan nuestro como es el derecho a exigir reciprocidad al gobierno federal en lo que respecta a nuestras aportaciones, que no son pocas, a las finanzas del gobierno de la república.

Si utilizamos como referente de nuestras aportaciones al gobierno federal el producto de la exploración, explotación y extracción de recursos petroleros, veremos que las finanzas federales se nutren en gran parte por el dinero tamaulipeco.

Igual ocurre con los impuestos que genera el intercambio comercial de México con el mundo, pues Nuevo Laredo es la principal aduana de América Latina por donde fluyen todo tipo de productos nacionales para alimentar las necesidades de consumo del orbe.

Solo estos dos rubros de la actividad productiva son base suficiente para reclamar un mejor trato presupuestal al gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que, entre paréntesis, redujo también brutalmente el recurso canalizado al campo, No-Obstante-Que el principal soporte dialéctico de su discurso giró en torno a mejorar la condición de los pobres.

¿No acaso arengó con pasión su grito que hizo slogan de su campaña: “¡arriba los de abajo!”?

Aquí hay dos cosas: o los analistas financieros del gobierno obradorista No-Conocen- las prioridades de Tamaulipas, o bien, los enemigos de Tamaulipas camuflajeados en áreas estratégicas del gobierno de AMLO, están empezando muy temprano la Carrera por la Sucesión Gubernamental 2022.

Y arrancan por una parte muy sensible: el presupuesto.

Por lo demás, Tamaulipas debe solidarizarse en torno a su Gobernador, pues si CABEZA DE VACA acaba de declarar con vehemencia que defenderá cada peso y cada centavo de los tamaulipecos, es imprescindible que los organismos sociales que integran las fuerzas vivas de la entidad -sobre todo bloques económicos como el de Tampico, Reynosa, Matamoros o Nuevo Laredo- se sumen al valiente posicionamiento del Ejecutivo estatal, hasta que el Gobierno federal -léase AMLO y amigos que lo acompañan-, entiendan que entre los 2 niveles de Gobierno debe haber un vínculo de respeto institucional, sí, Pero-También-de Reciprocidad.

Repetimos:

R-e-c-i-p-r-o-c-i-d-a-d.

[-Entreparéntesis: plausible la protesta de la ex diputada local priista OLGA SOSA RUIZ, hoy diputada federal por MORENA, quien de manera valiente se pronunció contra los recortes presupuestales de la SHCP contra Tamaulipas. OLGA, por cierto, pone en riesgo su posibilidad der ser nominada por MORENA como candidata a diputada federal el 2021, pero es evidente que OLGA ve más por su gente, que por sus intereses personales. ¡Un aplauso!-].

A propósito de “ruido”, tremenda escandalera provocó en Reynosa la confirmada renuncia de JOSÉ MANUEL FLORES MONTEMAYOR como Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Pero, FLORES MONTEMAYOR se va de Reynosa con el mismo misterio con el que llegó a Comunicación Social del Municipio, pues del mismo modo que su designación despertó miles de especulaciones respecto a la verdadera motivación de su nombramiento, hoy deja el cargo envuelto en la misma cantidad de sospechas respecto a las razones reales de su renuncia.

¿Por qué se va JOSÉ MANUEL, si apenas ronda el mes de su designación?

Él mismo despeja las dudas:

“Me voy -dice-, por razones personales”.

Y las explica:

“Mi familia, mi casa, mis hijos me reclaman”.

Se entiende y se respeta.

Y dice más:

“Más allá de colores, partidos o ideologías, yo soy un profesional de mi actividad productiva. Me vine a Comunicación Social de Reynosa por mi currículum, y me voy porque me reclama mi familia”, reitera.

JOSÉ MANUEL suelta una carcajada cuando se le menciona la conjetura de que se regresa a Victoria porque su ex jefe, el ex alcalde de ciudad Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER, busca reclutarlo para sumarlo profesionalmente a las filas del Delegado federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

“Nada de eso”, reafirma.

Pero, aclara:

“Yo soy un ser humano como cualquier otro. Yo debo trabajar para solventar las necesidades de mi familia; como lo haces tú o cualquiera otro. Si aparezco en gobiernos emanados de partidos diferentes al PRI -con el que ha trabajado durante décadas-, no significa que yo me pinte de colores. Soy un profesional que debe trabajar para resolver sus necesidades económicas, y como tal, debo trabajar donde pueda desempeñar mis capacidades y donde dé resultados… no significa que hoy soy tricolor, mañana azul y pasado mañana morado, no”.

JOSÉ MANUEL se va convencido de que Reynosa tiene un Gobierno dinámico, identificado con la gente y que responde a las expectativas sociales.

Pero, no responde “sí”, ni “no” cuando se lo cuestiona respecto a la posibilidad de que se integre con el ex alcalde ALMARAZ SMER; ni si se va a las filas de JOSÉ RAMÓN… pero enfatiza en que tiene que trabajar para llevar el sustento a casa.

… Lo cual significa que sí, o que no… o que quién sabe.

Por lo demás, ignoramos quién será el sucesor de FLORES MONTEMAYOR en Comunicación Social del municipio, pero lo que sí sabemos de cierto es que la única que decidirá allí es la alcaldesa MAKI ORTIZ.

Nadie más.

FLORES MONTEMAYOR ocupó el cargo escasísimo tiempo.

Tanto así, que no alcanzó a mudarse a Reynosa para sentarse como debe ser en la silla de Comunicación Social, cuya antecesora YENNI GANDIAGA calentó muy poco tiempo, y en cuyo lapso atravesó los más grandes conflictos que se hayan dado tanto con personal del área, como con directores, editores, columnistas, reporteros y hasta fotógrafos.

En realidad, la propia YENNI reconocía como una de sus características la prepotencia.

Y reconoció en sí esa propiedad intrínseca de su carácter luego que el ex jefe de prensa de COMAPA, ANWAR VIVIÁN se la endilgó después de que la propia YENNI operó para que ANWAR dejara ese cargo en esa dependencia paramunicipal, que ahora ocupa ISAEL CASTILLO GUERRA.

CON JEFE… Y SIN

En realidad, Comunicación Social de Reynosa ha mostrado caminar bien… con jefe, o sin jefe.

Como ocurrió durante el intervalo que transcurrió entre la renuncia de YENNI GANDIAGA y el nombramiento efímero de JOSÉ MANUEL FLORES MONTEMAYOR, pues en ese lapso el Ayuntamiento de Reynosa no tuvo un Director de Comunicación Social.

Y no pasó absolutamente nada.

Es decir, con titular o sin él, esa Dirección avanza porque su engranaje interior está tan bien lubricado que no requiere un timón para ir en la dirección correcta, aun cuando un Director debe imprimir la “línea editorial” que dé sentido, oriente y marque rumbo social y político a la Administración pública municipal.

En realidad, el primer jefe de prensa que tuvo MAKI en su Gobierno, ERIK STANFORD, supo imprimir orden y armonía a esa Dirección pues pese a su juventud, ERICK se condujo como todo un profesional de medios y manejó sin conflictos internos ni externos esa Dirección.

Hoy, cuando Comunicación vuelve a quedar sin titular, no pocos analistas opinan que sería viable y congruente recontratar los servicios de ERICK STANFORD, pues frente al reto que viene, ERICK ha crecido y su nueva ocupación profesional para Grupo GAPE, le ha permitido redimensionarse hasta tener la estatura profesional que requiere la nueva figura política de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Máxime que ahora, con un nuevo Gobierno federal y con un escenario partidista favorable a su persona y su capital político, MAKI requiere un jefe de prensa que le sume.

No que le reste.

¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que se designe al nuevo Director del área?… eso solo lo sabe la alcaldesa, MAKI ORTIZ.

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ convive este martes con abuelitos del programa del Adulto Mayor del DIF Reynosa, que acuden a casas club a realizar actividades, a aprovechar los servicios de salud y actividades recreativas, manualidades, deportivas y otros esquemas asistenciales, a quienes ofrece su Posada.

Mediante Adulto Mayor y otros programas a favor de las personas de la tercera edad, el Gobierno Municipal a través del Sistema DIF Reynosa, que preside el Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA estimula la participación de más de mil abuelitos en ejercicios deportivos, empleo y diversas actividades para que sigan activos en la sociedad.

En el evento que se lleva a cabo en el Auditorio Municipal, acompañan a la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ el Titular del Sistema DIF Reynosa, representantes del programa Adulto Mayor del DIF Tamaulipas, integrantes del Cabildo y funcionarios del DIF Municipal.

Concatenando temas, cuadrillas del organismo rector del agua potable y alcantarillado sacaron estopa y grasa de una red de drenaje sanitario en el sector de Buganvilias, mejorando el servicio a las familias del citado fraccionamiento.

Siguiendo las instrucciones de la presidente municipal, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, la COMAPA de Reynosa aceleró el paso en el saneamiento de los sistemas de drenaje para favorecer, además, la salud pública y el medio ambiente.

Mientras que en Tampico, al asistir a la entrega de certificados y distintivos a prestadores de servicios turísticos y del ramo hotelero de la zona conurbada, el Presidente municipal JESÚS NADER NASRALLAH, aseguró que el turismo representa para la zona sur de la entidad, un extraordinario nicho de oportunidades que, de aprovecharse correctamente, colocará a la región en un sitio relevante en el panorama nacional y mundial.

El jefe de la comuna destacó la visión del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por impulsar el desarrollo de proyectos turísticos en toda la geografía tamaulipeca y en particular, agradeció el respaldo que le brinda a los municipios de la zona conurbada.

“Como bien lo ha dicho el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el activo más valioso de esta tierra es su gente; nuestro gran capital humano resulta determinante para que brindemos una posición relevante en el mapa turístico, si alcanzamos y superamos los estándares de atención que demandan los visitantes”, expresó.

La ceremonia fue presidida por el Secretario de Turismo en la entidad, FERNANDO OLIVERA ROCHA, quien entregó certificados y distintivos a prestadores de servicios turísticos y del ramo hotelero en las áreas de; uso de tecnologías para el marketing turístico; logística de eventos y marketing de destinos; Ama de llaves y mantenimiento de habitaciones; Guías profesionales de la ruta turística de la polka al huapango; y Código de conducta nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto, OLIVERA ROCHA entregó también el Distintivo “M-moderniza”, máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a las empresas que implementaron de manera exitosa la adopción de mejores prácticas durante el presente año, correspondiendo en esta ocasión al Restaurante Don Jorge de Cd. Victoria.

Al evento asistieron también, el Director de Desarrollo económico y turismo de Cd. Victoria, DAVID CANALES GONZÁLEZ; los directores de Turismo de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, ELVIA HOLGUERA ALTAMIRANO, SANDRA IBARRA GÓMEZ y JOSÉ LUIS AGUILAR ROQUE; el Jefe de departamento de Promoción económica y turismo de Cd. Victoria, JESÚS ISAAC CASTILLO MONTEJO; y el representante de la Asociación de hoteles del sur de Tamaulipas, RICARDO CASTAÑEDA ÁVILA.

En Matamoros, entre tanto, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ solicitó que se atienda con prioridad la limpieza de los drenes, con el propósito de que estén limpios para desfogar el agua, cuando llegue la temporada de lluvia.

En la reunión, JUAN GABRIEL RIESTRA BELTRÁN, funcionario de la Comisión Nacional del Agua, expuso al Presidente Municipal un proyecto que contribuiría en gran medida a resolver parte de la problemática que tiene Matamoros cuando llueve abundantemente.

Tras escuchar la explicación, el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que la propuesta es positiva, sin embargo habrá necesidad de presentar el proyecto en la ciudad de México y además, conseguir recursos para la realización de la obras.

Sin embargo mencionó, en estos momentos lo más urgente es atender lo que tenemos; necesitamos que se limpien los drenes y canales para drenar a Matamoros; eso es una gran prioridad en estos momentos.

De acuerdo a las responsabilidades de limpieza de drenes, a la Conagua le corresponde atender los siguientes: Dren Principal, Emisor 32 izquierdo, emisor pluvial, 20 de noviembre, Las Vacas y del Mar.

En tanto que a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros le corresponde atender: sección 11, Papantla, Prolongación 15-44, El Niño, Abelardo de la Torre Sur, Esperanza y Reforma, Villa Verde y Dren Alterno Principal.

Mientras que en Nuevo Laredo, la Casa Club del Adulto Activo celebró este martes su posada navideña, en la que hubo rifa de regalos como televisiones, calentadores, un refrigerador, sala y comedor para los asistentes.

ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF-, acudió a la celebración en la que todos entonaron los cantos tradicionales para la petición de posada, y se colocó al Niño Dios en el pesebre dentro del Nacimiento.

“Es un gusto poder convivir con todos ustedes en estas fiestas”, expresó HERRERA ZÁRATE, “mantener vivas nuestras tradiciones a través de las posadas es muy significativo, aprovecho para desearles lo mejor en esta Navidad, a ustedes y sus familias”.

El Director General del Sistema DIF, ANUAR KASSIM TERÁN, indicó que además de la posada, se celebra un año más de convivencia, y reiteró el compromiso del DIF de continuar con los apoyos a la Casa Club durante el 2019.

En otro tema, en esta nueva etapa del país, el Gobierno de México fortalecerá la proyección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para promover una agricultura más productiva, incluyente y sustentable, por lo que habrá nuevas directrices en sus políticas y programas de atención al productor.

Así lo señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo director en jefe del SENASICA, FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, quien se venía desempeñando como director general de Sanidad Vegetal en el mismo organismo.

Ante trabajadores y equipo directivo de la institución, enfatizó que “estamos ante una gran oportunidad histórica de cambio, estamos convencidos que la transformación que vive el país se extienda al impulso de la actividad agropecuaria y pesquera para favorecer a los más desprotegidos”.

Convocó al equipo del SENASICA a sumarse al compromiso de saldar la deuda histórica que se tiene con los más pobres del sector rural; por ello, se fortalecerán, dijo, las políticas públicas y programas para incluir a más productores en los esquemas de atención.

Por último, especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizarán un proyecto para analizar las propiedades medicinales de dos especies de plantas de la región: la cola de caballo y la magnolia.

Se busca determinar las sustancias activas que podrían tener propiedades que impacten positivamente en el tratamiento de diversos padecimientos, sostuvo el experto en Farmacología, Dr. FABIÁN ELISEO OLAZARÁN SANTIBÁÑEZ, investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT.

Comentó que el proyecto es para un año, y fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), tras agregar que la intención es comprobar científicamente las propiedades medicinales que se le atañen a las dos especies de plantas.

“Estoy trabajando con un proyecto relacionado con plantas medicinales de Tamaulipas, me lo aprobaron, para investigar tanto la actividad antitumoral como de la actividad antibacteriana, estoy trabajando con Equisetum arvense o cola de caballo que es una especie de arbusto perteneciente a la familia de las equisetáceas y con magnolia, ambas especies se encuentran en la región y son utilizadas en medicina tradicional”, indicó.

