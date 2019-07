EL INFILTRADO…

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

*Cuando Anda uno de Suerte; Anda Uno de Suerte

*“Tamaulipas el mejor destino Turístico para estas Vacaciones”

Sean Ustedes Bienvenidos….

Vamos con el humor: * Lotería y Suerte*

Y Dice Así: ¡Un tipo estaba checando el periódico como siempre que compraba un cachito de la lotería emocionado se da cuenta que le pegó al “¡Gordo”, billete en mano le grita a su mujer—vieja!!! vieja!!! Ven que me saque la lotería; — ¡Su mujer no contestaba, se asoma por la ventana y ve que está del otro lado de la calle con la Vecina y le grita -vieja!! vieja!!! me saque la lotería, la señora corre emocionada para cruzar la calle, pasa un camión la atropella y la mata;

Y el tipo dice -¡¡¡ Cuando Anda uno de Suerte, Anda Uno de Suerte!!! :):):)

La oferta turística de Tamaulipas, dio inicio de la mano con el Operativo de Seguridad “Vacaciones de Verano 2019”, que se extenderá del 4 de Julio hasta el 25 de agosto y brindará a turistas locales y extranjeros, vacaciones y espacios de esparcimiento seguros, operativos de vigilancia, además la instalación de módulos de orientación, información y auxilio. Tamaulipas cuenta con una gran variedad de actividades que sin lugar a duda podrán disfrutar los visitantes que elijan los destinos tamaulipecos, donde saben que la van a pasar de maravilla durante este periodo vacacional, FERNANDO OLIVERA ROCHA, secretario de Turismo de Tamaulipas, estima un crecimiento en afluencia turística de un 6 por ciento en comparación al mismo periodo del 2018, buscando mantener la tendencia positiva que se ha visto reflejada en los recientes periodos vacacionales, con esto se comprueba y se reafirma el crecimiento constante que presenta el sector turístico, así como el cambio de percepción y lo más importante es la confianza que se percibe al visitar Tamaulipas.

Se proyecta que el estado va a generar una derrama económica que se estima para esta temporada del orden de más de los 2 mil 200 millones de pesos, ya que los visitantes podrán disfrutar en la zona sur de Tamaulipas, de eventos religiosos, celebraciones, conciertos, muestras fotográficas, exposiciones de pintura, encuentros de bandas, rodadas ciclistas y la magna procesión náutica por el río Pánuco, un espectáculo que demuestra el fervor de los pescadores hacia la patrona del mar, en la Playa Miramar podrán disfrutar del “Verano Tamaulipas” y sus “Días de Playa”, las “Noches de Cine” y muchas actividades más que permitirán visitar la zona conurbada que es sin duda el gran atractivo turístico del estado.

En otros municipios Tamaulipas tiene programadas actividades como “Pedaleando por Camargo”, la liberación de crías de tortuga lora en Playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, la Playa Bagdad en Matamoros es otro destino que recibe una gran cantidad de visitantes en el periodo de verano, en Palmillas, Pueblo Mágico de Tula, el ojito de Jaumave, Ciudad Victoria, tendrá el Curzoo Verano en el Zoológico de Tamatán y el Balneario los Troncones, entre otros atractivos, para los amantes de la naturaleza, esta “El Cielo” en Gómez Farías, donde se celebrará el primer festival gastronómico el día 13 de julio y la 6ta. Gran Carrera de Montaña y la increíble experiencia de disfrutar las espectaculares vistas que ofrece la Reserva de la Biósfera, estamos hablando de más de 120 actividades en los principales destinos de la entidad, que componen la oferta turística del estado de Tamaulipas para este verano, es bueno mencionar la importancia del “Operativo Verano Seguro 2019”, donde el trabajo en conjunto de 17 dependencias y 2700 elementos federales, estatales y municipales, brinda asistencia, seguridad y atención necesaria para que los turistas disfruten su estancia en tierras tamaulipecas.

Notas del Infiltrado

1.- Aumentó 50 por ciento el aseguramiento y la devolución de personas migrantes a su país de origen, con respecto a meses pasados, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se encuentra saturada, indicó la secretaría de Gobernación, ante ello, “México está haciendo su trabajo en la migración regulada, ordenada y segura”.

2.- La UAT y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), firmaron un acuerdo para la creación del Centro Investigación e Innovación en Energía y Servicios, tendrá a Reynosa Tamaulipas como sede, cuya infraestructura estará a la vanguardia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el sector energético de México.

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

