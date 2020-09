Dialogando

Tamaulipas en amarillo

*Se acerca el fin

Por Roberto Olvera Pérez

La buena noticia que no podemos dejar pasar ya, es que estamos en amarillo dentro del semáforo de COVID-19, lo que quiere decir que nos encontramos muy cerca del verde, lo que representa el poder abrir las escuelas y las universidades probablemente a finales de este año. Ojalá y así sea.

No esperábamos esto al contar con una frontera tan grande con los Estados Unidos, que nuestro Estado pasara ya a un riesgo menor de contagios y muertes por COVID-19. Con esto nos acercamos al final del túnel y ya tenemos el color amarillo que también es el color de la luz de la esperanza que nos podrá alumbrar a todos.

Que bueno que al cumplirse 6 meses de esta pandemia las cosas parecen que terminaran más pronto. Qué bueno que estos días tan difíciles terminaran ya. Qué bueno para Tamaulipas que está muy cerca de la normalidad.

Esta noticia también nos va ayudar a que todos los giros se abran más pronto, al 30 y hasta el 50 por ciento como los restaurantes, los gimnasios, los antros y hasta los casinos, ya falta más poco; es cuestión de unas semanas más. El color amarillo en el semáforo COVID-19: quiere decir riesgo menor, la etapa de gravedad terminó. Se acerca así el fin de la pandemia.

Lo anterior se anunció desde el pasado viernes por la tarde y nos enteramos que las cosas mejoran en nuestro Estado por los nuevos resultados que hay en la pandemia de COVID-19. Sólo 8 Estados del país de los 32 están así de bien, entre ellos Campeche, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Tamaulipas por supuesto. Qué bueno.

No cabe duda que todo esto se logró por la atención oportuna que han tenido las autoridades de salud en el Estado. Conviene felicitar por qué no a la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, por este logro tan importante hoy en día. Así que no hay que bajar la guardia y ahí la llevamos. Ánimo raza, vamos por el verde.

La educación cambia en todo

Al iniciarse el presente año de manera virtual ha cambiado para todos los maestros del país, su forma de trabajar y la manera de dar resultados en sus instituciones y frente a sus alumnos. Inicia aquí una forma diferente de dar clases a distancia y contacto diferente con los padres de familia y alumnos, los que también tienen que hacer las cosas diferente.

Lo más importante por realizar en este tema son los indicadores de deserción en cada nivel educativo, lo que también mostraran el aumento de la pobreza y la descomposición social. Muchas de las prácticas docentes que parecían ser innovadoras no podrán llevarse a cabo en el presente año escolar, como círculos de lectura en el aula que se tenían proyectados para este año. Todo esto se tendrá que reforzar o combinarse con otras nuevas prácticas.

También tendrá que evaluarse que tanto ha podido funcionar el sistema de clases por Televisión, Radio e Internet, que en el caso de Tamaulipas, tendrá que ser revisado especialmente en las áreas rurales, en donde no todos tienen el mismo acceso a las nuevas tecnologías. Es bueno que ya se empiece a evaluarse todo esto desde ahora para hacer los ajustes necesarios, porque todo parece que estarán vigentes estos sistemas nuevos cuando menos hasta diciembre.

Con el cambio que se da de naranja a amarillo nos acerca a un posible sistema mixto sobre todo en Educación Superior, ya que pueden programar ya algunas clases en forma presencial. Así ya lo tiene en operación el Estado de Coahuila; no dudamos que en algunos días más ciertas universidades públicas y privadas como la UNT puedan abrir pronto sus puertas. Todo esto confirma que al 6º mes de pandemia las cosas cambiaran en el sector educativo en el Estado.

NOTAS CORTAS

1.- Muchos Colegios particulares han cerrado en Tamaulipas con motivo de la pandemia que sigue lacerando a los tamaulipecos. La única universidad que está presente es la UNT del Dr. Francisco Chavira Martínez, y anuncia que aun hay cupo y con beca directa en sus más de 50 Campus en la entidad.

2.- La pregunta de la columna es: ¿Qué funcionarios de primer, segundo y tercer nivel del actual gobierno estatal serán enviados a jugar en las próximas elecciones del 2021? Por lo pronto, ya salto el primero y renunció a su cargo como Director General del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA), el ex alcalde de Mier Roberto “El Pony” González González. El ex presidente municipal va de nuevo por su natal tierra quien ya la gobernó en el 2013 a 2016 en un histórico triunfo del PAN, y ya empezó a repartir apoyos entre los más necesitados. Que desde el tercer piso de gobierno trae línea mi tocayo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.