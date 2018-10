PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Tamaulipas entre más favorecidos por AMLO

< Llegarán acciones por 16 mil 526 MDP

< En gestión 3 grandes proyectos para Victoria

1.- De acuerdo al mapa de distribución de recursos que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador ha contemplado y proporcionado a los gobernadores de los estados que ha visitado durante su gira de agradecimiento, a Tamaulipas le va bastante bien, dado que figura entre las 10 mejores asignaciones de presupuesto con 16 mil 526 millones de pesos.

Los recursos para nuestra entidad estarán orientados para duplicar pensiones a adultos mayores, crear nuevas universidades de las 100 que se harán en el país por ahora se conoce de un proyecto para Aldama y en general para política social y acciones que contribuyan a la reconstrucción del tejido social en busca de la paz y bajar los indicadores de delincuencia.

Las cifras proporcionadas por el periódico Milenio señalan que el estado con mayores recursos será Tabasco con 63 mil 975 MDP de los cuales 50 mil MDP serán para construir una nueva refinería en el municipio de Paraíso, le sigue el Estado de México con 46 mil 357 MDP, Chiapas 32 mil MDP, Oaxaca 25 mil 358 MDP, Guanajuato 21, 479 mil MDP, Cd. de México 21 mil 029 MDP, Jalisco 18 mil 781 MDP. Hasta ahí son 7, le sigue 3 estados con más de 16 mil millones de pesos que son Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, en ese orden.

La versión pesimista la proporciona la columna Templo Mayor del periódico Reforma, espacio editorial donde se señala que no se han entregado los criterios generales de Política Económica, tampoco se conoce como viene “el trancazo recaudatorio para el próximo sexenio” y que la Secretaría de Hacienda todavía no entrega los lineamientos que deberá seguir el presupuesto 2019, todo esto debe ser decidido y dictado por el gobierno entrante.

Mientras que hacia al interior del equipo de transición de los <morenistas>, incluyendo a los que tendrán a su cargo la Secretaría de Hacienda, siguen manejando las propuestas de más recortes y desaparición de dependencias menores o cancelación de buena parte de sus funciones, como salida para poder disponer de 500 mil millones de pesos (sólo para 2019) para cumplir con los compromisos que ha venido anunciando en sus giras de agradecimiento por los estados del país.

Ojalá el Presidente Electo no meta reversa en sus compromisos, algo que históricamente ha sido usual en la historia política de México y no me refiero a Enrique Peña Nieto. Nada más para que tenga Usted idea, el hoy majestuoso puente Tampico fue compromiso del Presidente Adolfo López Mateos, quien incluso puso la primera piedra, y ahí se quedó. Después López Portillo volvió a poner otra ¿1ra? Piedra y su gobierno empezó la obra que ofreció concluirla, pero no lo logró aunque la dejó avanzada. Finalmente el que la terminó fue Miguel de la Madrid pese a lo crítico de la economía en que arribó, más lo del sismo de 1985.

Con esto queremos dejar claro que los ofrecimientos de los presidentes de la República no siempre se logran. Hay muchos factores que influyen, desde los fenómenos naturales hasta los que tienen que ver con la economía. La propuesta demasiado ambiciosa del Presidente Electo no deja gran espacio de operación en caso de imprevistos. ¡Crucemos los dedos! Para que todo salga bien, que los beneficios que se esperan para Tamaulipas que aterricen exitosamente y los del país también.

2.- En terrenos locales, déjeme comentarle que el alcalde victorense Xicoténcatl González Uresti anda muy movido en la gestión de recursos para obras que resuelvan grandes problemas de la capital. Uno de esos tema, son las inundaciones que afectan a toda la ciudad durante la temporada de lluvias para lo cual ha instruido a la Dirección de Obras Públicas, la cual está trabajando de manera acelerada en la elaboración de un proyecto para la creación de 4 grandes drenes que desfoguen de manera rápida y eficiente el producto de las precipitaciones.

El Presidente Municipal con el apoyo del Gobierno del Estado estará gestionando los recursos federales para este proyecto que requiere de una gran inversión. Será esta la primera vez que se formule una propuesta seria para abatir el problema que provoca la ausencia de un drenaje pluvial en la zona centro de la ciudad.

Los 4 grandes drenes son independiente del que está en construcción y que partirá del 17 y 16 Carrera Torres y que desembocará al dren del 14 Aldama y cuyo objetivo es desalojar las corrientes que pudieran generarse en el sector de la plazoleta con la que se remata el embellecimiento del paseo del 17.

Los 4 drenes estarán ubicados estratégicamente en diferentes zonas como Libramiento Naciones Unidas y el eje vial, por citar 2 puntos. La idea es evitar que las corrientes que se generan en esos sectores bajen a la zona centro y otros sectores provocando las inundaciones.

REHABILITACIÓN O UN NUEVO MERCADO.- Otros proyecto en el que se viene trabajando es el Mercado Argüelles, cuya situación está en estudio para poder determinar si procede su rehabilitación o la construcción de un nuevo inmueble. Aquí se trata de conformar una propuesta integral con la participación de la Dirección de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico para examinar desde diferentes puntos de vista la factibilidad de la propuesta.

El alcalde González Uresti está muy interesado no sólo de resolver el problema de los locatarios por el mal estado del inmueble, sino además de ofertar una oportunidad de desarrollo económico, de crear un espacio que sea agradable para los victorenses con una nueva oferta comercial, de restaurantes y cafés, desde luego con los negocios tradicionales, pero con la posibilidad de un ambiente donde puedan presentarse eventos musicales o recreativos. En fin una nueva versión acorde a los nuevos tiempos, pero donde se rescate nuestra cultura y tradición.

Victoria no es un centro turístico de competencia nacional, pero puede convertirse en un punto de atracción de los municipios de la zona centro y esto hay que examinarlo con la visión de zona conurbana que es la que empieza a imperar en el desarrollo del país y Tamaulipas no puede ser excepción.

Otro de los proyectos en proceso está la localización de una superficie para el diseño de un edificio que aloje dependencias municipales que actualmente operan en domicilios rentados lo cual representa un recurso importante. Esto nos dice que a la larga la obra quedará financiada por los ahorros del alquiler que podrán ser aplicados en acciones de beneficio a la ciudad.

No tenemos más detalles al respecto, pero recordamos que Enrique Cárdenas del Avellano en su gestión de alcalde toco puertas para llevar a la realización la construcción de un conjunto de edificios para alojar totalmente a la Presidencia Municipal tanto a la que opera en el antiguo e histórico edificio del 17 Hidalgo, como a las oficinas externas.

Sacamos el tema a colación, porque no sabemos si el proyecto del Dr. Xico, contemple un edificio integral, único para todas las instancias municipales, o únicamente para alojar a las que están operando afuera del domicilio del 17 Hidalgo.

Esta es una obra urgente no sólo por la renta de domicilios externos a la sede principal, sino por el deterioro que tiene el edificio central. Esta obra, como los 4 grandes drenes y el Mercado Argüelles requiere de inversiones importantes que no están dentro de las posibilidades del presupuesto municipal, de tal manera que sólo con el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del nuevo Gobierno Federal podrán llevarse a la práctica.