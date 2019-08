HIPÓDROMO POLÍTICO

TAMAULIPAS NO SERVIRÁ DE CAMPO DE CONCENTRACIÓN: GOBERNADOR

En una carta, el mandatario tamaulipeco expresó al Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, que “no levantaremos prisiones para dividir familias o para separar a padres e hijos”.

Anwar, “El Extorsionator”

Aunque Usted no lo crea, el crecimiento del segundo trimestre en México, fue redondeado por INEGI.

Maki: Jajajajajajajajajajaja

Glafiro sigue pugnando por apoyar a los tamaulipecos con discapacidad

En un país como México, donde vivimos más de 120 millones de personas, la solución de los problemas nacionales debería ser polifuncional, es decir, para llegar a una solución democrática y correcta debieran intervenir muchas instancias e instituciones, todas las involucradas en el problema, para resolver de fondo los grandes retos que tiene este país. De otra manera, las soluciones serían incompletas y parciales.

Y esa máxima parece que al Gobierno Federal le está pasado de noche, porque el estilo político de la 4T intenta imponer sus ideas a costa de lo que sea, hasta de hacer crecer su cartera de adversarios. “Aquí yo tengo el poder -parecen decir- y las cosas se hacen como yo ordeno”, o “estás conmigo o estás contra mí”.

Pero, independientemente de otros factores, ese estilo de querer ejercer el poder le pone en la torre a la relación democrática de un país tan complejo como México, gobernado por varias fuerzas políticas –de derecha, de centro y de izquierda- y donde MORENA no es el dueño de todo. Y yo insisto, en política debe haber empatía, coordinación, interinstitucionalidad y una visión común para resolver los problemas desde un mismo punto de vista.

Este escenario ha llevado a que las diversas instituciones que gobiernan México no logren ponerse de acuerdo, porque pareciera que el ejecutivo federal quiere pasar por encima de todos e imponer sus propias ideas y criterios sobre cómo hacer las cosas, en lugar de debatir y consensar las soluciones a los problemas comunes.

Y esta visión ha llevado a historias, como la que le platico a continuación. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, acusó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de hacer eco al discurso de odio que existe en Estados Unidos, de hacer eco al racismo. Y aseguró que este discurso xenofóbico y antiinmigrante ha sido reproducido por las autoridades locales mexicanas, poniendo como ejemplo al mandatario tamaulipeco.

Así lo externó Encinas al participar el lunes pasado en el Foro “Igualdad y no Discriminación” celebrado en Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde el funcionario federal fue cuestionado sobre las causas o motivos que derivaron en el tiroteo de El Paso, Texas, en el que murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos.

Literalmente, Encinas dijo que “los hechos en El Paso son producto de la descomposición de una sociedad, donde la violencia y el uso de las armas no tiene límite y el asentamiento de una cultura xenófoba que daña la vida de mexicanos.

“El discurso antiinmigrante, el discurso xenofóbico, ha ido anidando, alentado por el gobierno Estados Unidos, y aquí, lamentablemente, algunas autoridades locales lo han ido reproducido”, dijo Encinas. Y ahí acusó al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de quien dijo el subsecretario “señaló que no va a permitir la presencia de migrantes en el estado”.

Como respuesta, el gobernador de Tamaulipas envió una carta al subsecretario en la que dijo que, “aunque quiere suponer que lo dicho por Encinas se debe a un error de información, hay poderosas razones para pensar que es producto del estado de aturdimiento en el que se encuentra esta administración, sobre todo en materia migratoria”, y aclaró que él expresó, en la Confederación Nacional de Gobernadores, que “en Tamaulipas no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento. Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos”, se lee en su carta.

García Cabeza de Vaca agregó que durante esa reunión también expuso los riesgos de la “errática política” que el gobierno federal ha implementado y, en particular, las implicaciones de los compromisos de contención, refugio y asilo asumidos ante el gobierno de Estados Unidos.

“Expresé mi preocupación de ver migrantes extorsionados o abandonados a su suerte por las propias autoridades federales, como está sucediendo en Tamaulipas o Nuevo León. Mi inquietud de que México se convierta en el muro invisible con el que sueñan esos que alientan el odio y el temor hacia los migrantes, y que ahora toman armas para atentar contra la vida de personas cuyo único delito es ser o descender de México”, se lee en la carta.

“Porque, le recuerdo, la Constitución y las leyes son muy claras en sujetar a la jurisdicción local los bienes inmuebles que la Federación adquiera, afecte o destine a un servicio público o uso común, salvo que exista autorización en contrario por parte de la legislatura, lo que en el caso no ha acontecido”, finaliza el escrito del gobernador tamaulipeco.

Pero más allá de las palabras, hay que recordar que el actual Gobernador de Tamaulipas, es originario de Reynosa, ciudad de la frontera tamaulipeca con Estados Unidos, y pasó gran parte de su vida académica en aquel país, concretamente en Houston, donde cursó sus estudios profesionales, lo que le ha permitido tener una visión muy clara sobre el problema y sobre lo que viven y sufren los migrantes, mexicanos y no mexicanos, y también le ha permitido tener esta visión para sentarse a la mesa con las autoridades norteamericanas, concretamente texanas, para buscarle solución a problemas comunes de la frontera que comparten Texas y Tamaulipas.

Y precisamente de esta empatía han nacido varios programas que al día de hoy han tenido resultados, buenos resultados, para los tamaulipecos y texanos de la frontera.

Pero además de ello, también es cierto que los inmigrantes que son deportados de los Estados Unidos o quienes no logran pasar al otro lado, se instalan en los municipios de la frontera y se convierten en un problema, debido al alto costo que ello representa para los gobiernos municipales y estatales, además del incremento en indicadores como la inseguridad, la violencia y la pobreza.

Y sin querer ser considerado como xenófobo, me parece que se deben sentar todos los interesados e involucrados en el problema a la mesa a buscarle una solución que permita ayudar a los inmigrantes, pero sin afectar a los gobiernos o a las sociedades de las ciudades de la frontera, porque el reto conlleva la inversión de una buena cantidad de dinero. ¿Y de dónde sale? Pues del mismo pastel, porque el Gobierno Federal no manda más recursos financieros para atender a los migrantes.

Si bien es cierto que la migración es un tema de buena voluntad, debemos romper los paradigmas y demostrar que también debe ser de inteligencia y viabilidad política y económica. Y la actitud del Subsecretario Encinas no está ayudando, en nada, a llevar un buen diálogo, con nadie, ni ha abonado a la solución de este complejo reto, porque no es lo mismo vivir en la capital del país y tomar las decisiones de migrantes desde allá, que haber nacido en la frontera, vivir en la frontera y sufrir en la frontera.

1. Hasta mi correo me han llegado sendas denuncias de que el ex priísta, ex perredista, ex panista, ex regidor, y ex ex ex, el actual morenista, periodista diesel y futuro dirigente de los marrones en Río Bravo, Anwar Alejandro Vivián Peralta, por lo menos eso presume él con la foto que se tomó con Alejandro Rojas Díaz Durán, y anda espantando y extorsionando con el petate del muerto.

El caso es que funcionarios públicos y diputados federales y locales ya están hasta el copete de que este sujeto, Anwar Alejandro Vivián Peralta, los extorsione con “publicarles cosas” en sus sesudos escritos si es que no le pagan sus posadas, sus fiestas de cumpleaños, las cenas, beneficios para “sus amigos y sobrinos”. Y es que este abusivo tipo quiere pagar con recursos azules sus fiestas para atender y alagar a sus “amigos marrones”. ¿Coherente? Me parece que no.

No hay actitud más abusiva, gandalla y deshonesta que la de este riobravense. ¡Ojalá y ya le pongan un hasta aquí a este abusivo sujeto que amenaza con la pluma a quienes no cumplen sus deseos! Sería más fácil que se pusiera a trabajar honradamente, pero lo que natura no da, Salamanca no presta. Y por eso, la gente ya se refiera a Anwar Alejandro Vivian Peralta como “el extorsionator de Río Bravo”. ¡Qué pena!

2. La semana pasada con bombo y platillo, el presidente de México anunció que el país no entraba en recesión porque la economía había crecido en 0.01% en el segundo trimestre. Pues resulta que, en un insólito e irresponsable acto, el INEGI decidió redondear artificialmente el crecimiento de la economía.

Durante el segundo trimestre del año solamente se registró en realidad un micro aumento del 0.053 por ciento, y para compensar al gobierno, se redondeó al 0.1 por ciento, lo que aquí y en China, se llama manipulación de cifras.

¿Descartada la recesión? Pues resulta que no. Así lo advierte el propio subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, quien se ha vuelto un equilibrio imprescindible en la cuestión financiera ante el triunfalismo inaudito del presidente López Obrador: “el avance de 0.1 por ciento del PIB, del segundo trimestre de 2019, es preliminar y puede cambiar, hasta de signo, cuando el propio INEGI divulgue la tasa revisada del indicador, el 23 de agosto próximo. Esto último ocurriría porque la medición oportuna o preliminar del PIB tiene un margen de revisión o de error de más / menos 0.2 por ciento, lo que podría llevar al PIB a una cifra negativa de 0.1% y con ello entrar en recesión.

Ups!

3. Al más puro estilo de la serie La Casa de Papel de NETFLIX, que cuenta la historia de una banda de asaltantes que asaltan la Casa de Moneda de España, en tres series, ayer, en sólo 8 minutos, tres facinerosos se metieron a la tienda que la Casa de Moneda de México tiene en Paseo de la Reforma de la capital del país y se llevaron más de 1,500 centenarios y una buena cantidad de relojes, para dar un botín superior a los 50 millones de pesos.

Mientras que en la serie española Tokio, Helsinki, Tokio, Moscú y Nairobi, son parte de la banda de asaltantes, en México sólo fueron tres: Netzahualcóyotl, Ecatepec e Iztapalapa quienes, en pocos minutos consumaron el atraco, desde el desarme de un sólo policía privado, que vigilaba el lugar hasta la graciosa huida del lugar de los hechos. Nomás les faltó sacar la resortera.

Pero hoy la pregunta es si en el operativo hubo empleados del lugar involucrados, porque los delincuentes llegaron directo y sin escalas a la bóveda de la tienda y en ningún momento entraron ni por error a la sala de exhibición. ¿Sospechosista, no?

4. Lo que es la creatividad reynosense. Ahora resulta que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez y su jefa de prensa, la sesuda Martha Patricia Castro Granados, andan gritando a los cuatro vientos que ella nunca fue la empresaria de la “Expo Feria de la Ilegalidad Reynosa 2019” y que con el municipio tenían todos sus permisos en regla.

Jajajajajaja. Que el problema fue que los empresarios no habían pedido los permisos estatales y federales. Más Jajajajajajaja.

Que terrible es que esta señora le quiera seguir viendo la cara de paisanos a la gente. El negocio de la Feria era de ella y de su esposo y tuvieron que llegar las autoridades estatales a enmendar la plana, porque en sus sueños guajiros y su falta de capacidad legal y política, nunca entendió que, si hubiera pasado algo en un evento tan desorganizado, no se la hubiera acabado y hasta la cárcel hubiera parado.

Con esto se ratifica que la chihuahuense es mitómana, sumado a los otros padecimientos que tiene incluido el ictus, y por ello debería de retirarse a su casa en Mission, Texas, a descansar, porque su cabeza ya no le está permitiendo ver las cosas con claridad y menos tomar decisiones coherentes e inteligentes.

Aquí le presenté los documentos que sustentan todas las irregularidades que ella y sus funcionarios, incluyendo a Federico Pérez de Protección Civil, intentaron maniobrar para sacarle mayor raja política y económica a este evento.

Porque lo de Maki, si es la ambición. ¿O porque cree Usted que la alcaldesa trae en friega a su bebé Makito haciendo campaña con recursos públicos en el municipio? No quiere soltarse de la ubre gubernamental. Es decir, Maki intenta aplicar la máxima de que es un horror vivir fuera del presupuesto. Fin del comunicado.

5. El Pleno del poder legislativo en Tamaulipas, aprobó un exhorto para que se brinden mayores oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, así como, el que busca se les otorguen apoyos por sus competencias deportivas, ya que al recortar el presupuestal federal también se recortaron estos estímulos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Diputado Glafiro Salinas Mendiola, resaltó que el exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, es para que canalice a las dependencias competentes, así como a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, a fin de llevar a cabo los trámites conducentes, con el objeto de que brinden oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, contribuyendo a que sean independientes y alcancen un desarrollo integral.

Esa es una buena acción. Ojalá y desde arriba la vean igual.

