EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

TAMAULIPAS PARA LOS TAMAULIPECOS

Tamaulipas para los tamaulipecos, esa es la máxima de Manuel Garza González (hijo).

Bajo esa consigna es que Manuel El Meme Garza (hijo) busca meterse en el ánimo de los tamaulipecos rumbo al 2022.

Conversé largamente vía teléfono con Manuel Garza y me comentó que ya hay muchos grupos de varios municipios de Tamaulipas que lo han estado buscando para que visite sus localidades.

Incluso me dijo que algunos presidentes de partidos políticos lo han buscado para que se venga a Tamaulipas a buscar aún más el apoyo ciudadano.

Quiero decir que el mismo Manuel Garza me comentó que si finalmente le entra a la cancha electoral a jugar, ganará en las urnas la gubernatura de Tamaulipas.

Se siente seguro, se siente confiado ya que recibe llamadas telefónicas a diario de tamaulipecos de diversos municipios que lo alientan a ser candidato.

Por lo pronto él recibe esas muestras de apoyo, pero espera a que los tiempos legales electorales se vayan cumpliendo.

Pero ya tiene en mira lo que desea hacer en Tamaulipas para que este estado crezca más y la riqueza social sea mejor repartida.

Me platicó la necesidad de adecuar la constitución política del estado de Tamaulipas a los tiempos actuales, modernos, para hacer crecer la inversión y que esto eleve el nivel de vida de los ciudadanos de la entidad.

Además, que de llegar a ser gobernador se echaría la tarea a cuestas de organizar a la población para que haya fondos de inversión en cada municipio que impacten positivamente en la población generando empleos, riqueza social pues.

Es más, me contó que ya basta de que solamente le demos la bienvenida a los capitales extranjeros (aunque hace hincapié en jamás les cerrará la puerta) para que inviertan en energías renovables por ejemplo.

Señala que promovería que los fondos de inversión fueran constituidos por tamaulipecos, y no únicamente por grandes capitales estatales sino que estaría promoviendo la creación de un modelo de negocios para que hubiera pequeños inversionistas y así ganaran dinero la mayor cantidad de tamaulipecos.

Y en nuestra platica telefónica sí fue muy claro con respecto a la corrupción, señalando que desde el momento de su toma de posesión (de favorecerlo el voto ciudadano y ganar) estaría metiendo a la cárcel a quien se haya portado mal.

Y fue contundente al decir que no viene a Tamaulipas a pelear con nadie, que no tendrá un pie en el pasado, pero que no perdonará a los corruptos, y eso lo haría mediante una alianza ciudadana como forma de gobierno que él impulsaría fuertemente para hacer cambiar las cosas en nuestro estado.

En fin, que Manuel Garza González, hijo del muy popular Meme Garza, dice no ser político y que hasta este momento de su vida la actividad empresarial ha ocupado su tiempo, pero que está recibiendo apoyos de empresarios poderosos de Tamaulipas, organizaciones pequeñas de nuestra entidad (Mante, Tampico, Madero, Reynosa, Cd. Mier, Valle Hermoso, etc.) y de toda la red de amigos que su familia ha estructurado a lo largo de muchísimos años.

Puso especial hincapié en nuestra conversación de que las obras públicas estatales que se desarrollen en determinado municipio las harán los empresarios de cada localidad, y volvió a decir ya basta de importar funcionarios de otras entidades del país…porque Tamaulipas es para los tamaulipecos.

El Meme Garza González (hijo) quiere ser gobernador y si finalmente juega en las urnas se tiene confianza de que le ganará a los candidatos del resto de partidos políticos.

El CISEN DEL FRANCO

…La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no colabora con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para investigar al gobernador de Tamaulipas.

A través de una breve nota informativa, la UIF, que dirige Santiago Nieto Castillo, aclaró que no hay ninguna averiguación conjunta en torno al mandatario tamaulipeco (https://www.razon.com.mx/estados/desmiente-uif-investiguen-gobernador-tamaulipas-401128).

