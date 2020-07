TAMAULIPAS SIGUE DANDO DE QUE HABLAR… ¡HOY ES NADER!

HIPÓDROMO POLÍTICO

La semana pasada, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, sobresalió por la atención y la estrategia con la que su gobierno ha atendido la crisis de la pandemia por Coronavirus. Y hoy, Tamaulipas, sigue dando de qué hablar a nivel nacional. Y es que la mañana de este lunes, en su medición sobre presidencias municipales en el país, Tampico, que preside el alcalde Jesús Nader Nasrallah, nuevamente sale como el mejor presidente municipal de México. ¿Qué más se le puede agregar a este dato? Me parece que nada. El dato habla por sí sólo y refleja el resultado del trabajo que se está haciendo en el puerto jaibo. El común denominador entre ambos alcaldes es que los dos son emanados del Partido Acción Nacional.

De acuerdo con la información publicada por Consulta Mitofsky, el primer lugar de los alcaldes de México, se lo llevó el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, del PAN. El segundo sitio lo ocupó, otro tamaulipeco, el presidente municipal de Ciudad Madero de MORENA. El tercer sitio se lo llevó el alcalde Cesar Garza Villarreal, priísta, de Apodaca, Nuevo León. La cuarta posición es para el panista Roberto Sosa Pichardo, de Corregidora, en Querétaro. El quinto lugar lo ocupa el, también panista presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, en el Estado de México. La sexta posición es para Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa del PRI de General Escobedo, Nuevo León. El séptimo lugar es para Fernando Yúnez Márquez, alcalde panista de Veracruz, Veracruz. El octavo lugar es para el presidente municipal de Colima, Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, alcalde de Movimiento Ciudadano. La novena posición es para Salvador Zamora Zamora, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, también emanado de Movimiento Ciudadano. Y finalmente, el décimo lugar, fue para Renán Barrera Concha, alcalde panista de Mérida, en Yucatán.

En este estudio de Mitofsky, denominado Ranking MITOFSKY, 100 Alcaldes de México, la aprobación promedio fue de 45.7%. 26 alcaldes se ubicaron con aprobación sobresaliente, mayor al 50%, 22 alcaldes con aprobación Alta, 34 con aprobación media, 14 con aprobación baja y 4 alcaldes con aprobación menor a 20%. Destaca, le decía yo, Jesús Nader Nasrallah, del PAN, quien obtuvo 70% de aprobación en Tampico, Tamaulipas.

¿Hay razón para esta calificación de Chucho Nader? Por supuesto que sí. Tampico ha dado en la presente administración un giro como del cielo a la tierra. Cosa de recordar que Nader recibió un ayuntamiento con muy malos números, con una terrible calidad en los servicios públicos, con un remendado parque vehicular, entre otros tristes datos, los cuales, a la vuelta de veintidós meses de intenso trabajo, con un equipo de primer nivel, Chucho remontó las tristes condiciones en que le dejaron una ciudad, hoy pujante por cierto, y que con el trabajo de esta administración, se ha revitalizado y se convertido, nuevamente, en la capital de las huastecas, honrosa posición que se ganó en los primeros años del siglo pasado y que al paso del tiempo se fue abandonando.

Asimismo, Nader recibió una ciudad sucia, muy sucia, por lo que le dio prioridad en los primeros meses de su administración a la limpieza de la ciudad, lo que no sólo cambió el rostro de Tampico, sino que también le dio a la sociedad porteña un motivo más para sentirse orgullosa de su terruño y de tener una administración eficaz y eficiente. Y Tampico se limpió, se iluminó, ha cambiado su rostro y están en proceso proyectos que habrán de detonar el lado turístico del puerto. Entre ellos, los nuevos mercados municipales, ya en operación, y el proyecto de la Laguna del Carpintero, viejo anhelo de los tamaulipecos del sur.

Hoy, los tampiqueños reconocen el acierto de haber votado por el panista Jesús Nader Nasrallah, como candidato a la presidencia municipal en el proceso electoral de 2018. Ha habido resultados, muy buenos resultados, lo que no sólo genera reacciones a nivel nacional, sino que también genera el reconocimiento de la sociedad tampiqueña, porque Chucho le ha devuelto a su gente el orgullo de ser tampiqueños. Y con ello, no podemos más que asegurar, que Nader tiene futuro, mucho futuro, en la política y en el servicio público. Tiempo al tiempo. Por lo pronto, reiteramos que Tamaulipas bien y de buenas y al mal tiempo, de pandemia, le damos buena cara a los retos presentes y por venir. ¿Hay liderazgo? Por supuesto que sí, y trabajo, trabajo y más trabajo.

1. El federalismo es la columna vertebral de la República que se consagró, justamente, en Querétaro, estado que ha sido el epicentro de los más ilustres momentos de la historia nacional. Así lo expresaron a través de un comunicado de prensa, los gobernadores integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la GOAN, quiénes reunidos en Querétaro, subrayaron que, a partir de la unidad nacional, ofrecen una vía para dar a México prosperidad compartida, democracia y libertad, desde los estados: esta es la vía federalista.

Para nadie es un secreto que los gobernadores emanados del PAN presiden los estados que concentran mayor crecimiento económico, generación de empleo, distribución de la riqueza; menor pobreza e informalidad. Los mandatarios de Acción Nacional están convencidos de que esta emergencia nacional sólo puede ser superada a través de un nuevo empuje al federalismo mexicano. Y por ello es, precisamente, que esta pandemia está siendo atendida, justamente, desde los estados y con los recursos ordinarios de los estados ante una situación extraordinaria.

La reactivación de la economía sólo se dará si las entidades cuentan con los recursos, legales, financieros, económicos y políticos para empujar el alivio de México.

Es preciso repensar el federalismo mexicano para rescatar a la República, y por ello los gobernadores de Acción Nacional resaltan que distintos expertos nutrirán con sus ideas y consejos para lograrlo. Entre ellos, se encuentra el Ministro en retiro, José Ramón Cossío.

Desde Querétaro, la GOAN hace un llamado para revisar, hacer más fuerte y modernizar el federalismo mexicano, estableciendo una ruta con 4 vías de reforma:

Constitucional: Para que tengamos un marco adecuado en materia de recursos, atribuciones y competencias y se transfiera nueva energía a estados y municipios. También donde se incluyan las fórmulas efectivas para ejercer los mandatos constitucionales.

Fiscal: En donde acordemos fórmulas de distribución de recursos que respondan a las necesidades de cada estado con un Pacto Fiscal robusto a través del consenso, la equidad, la oportunidad y la transparencia.

Política: En donde demos a las y los mexicanos la certeza de que prevalecerá la democracia, la libertad, el sufragio efectivo y se frenará la regresión autoritaria.

Y económica: En donde se dote a los estados de la República de los mecanismos para impulsar la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento; en donde empujemos al país hacia la producción masiva de energías verdes, realicemos asociaciones regionales, público privadas, y conectemos a regiones enteras del país con el exterior.

Los estados gobernados por el PAN son ejemplo de que sí hay de otra y de que sí es posible estar mejor, son ejemplo y serán también motor.

Ya se ha demostrado a lo largo de la historia: en los momentos cruciales de la historia de México, las entidades han sido el baluarte y el pilar de la dignidad, la prosperidad y la libertad nacional. México tiene futuro y en ese futuro, los estados no serán la excepción. Por ello, si hay, ¡sí hay de otra!

2. Ahora, Hugo López Gatell se avienta la puntada de preguntarse que, de quien es la culpa de que el coronavirus, el COVID 19, haya mutado, entre otras ocurrencias que afectan a la sociedad que es quien muere ante medidas poco efectivas que, sumadas a la desobediencia social, está incrementando la incidencia de contagios por COVID en el país.

Quiero decirle que, al principio de la pandemia, nos mirábamos unos a otros y entre nosotros preguntábamos si conocíamos a alguien que estuviera enfermo o hubiera muerto por coronavirus. Sin embargo, al día de ayer si no todos, muchos si sabemos del caso de algún conocido o familiar que perdió la vida por este padecimiento, lo cual es lamentable. Pero lo más lamentable, es que quien conduce la estrategia del gobierno federal contra la pandemia, Hugo López Gatell, quien empezó como científico, ahora es político, y con esa máscara, ha cometido pifias cada día más cercanas.

Primero, no pasarían de 8 mil fallecidos en todo el país y hoy estamos en más de 35 mil; la pandemia terminaría el 19 de abril y ya estamos a 13 de julio y no se ve la luz al final del túnel; el cubrebocas no resuelve nada; ahora no hay a quien culpar y ya somos el cuarto país del mundo en fallecimientos.

Mal, la estrategia del Gobierno Federal está mal. Y ya estamos entre los primeros cinco países del mundo en fallecimientos por coronavirus, la economía está mal y con un país dividido la cosa no se ve bien en los próximos meses.

Ante este complejo panorama, se tiene que buscar una nueva estrategia, coordinada, conjunta y corresponsable, con los gobiernos de los estados, con los empresarios y con los líderes de los sectores sociales.

Hugo López Gatell ya no debe ser el “experto” en la atención del coronavirus. Ya no sirve de enlace entre el gobierno y la sociedad. Ya dio lo que tenía que dar y llegó a su nivel de incompetencia. Y en lugar de orientar el combate a la pandemia en la dirección correcta, en las últimas semanas ha dicho sólo puras barbaridades.

López Gatell ya dejó de ser experto, ya dejó de ser técnico, ya dejo de ser útil, para convertirse en político y decir lo que su jefe quiere escuchar. Ya es hora de que López Gatell se vaya del cargo, o mínimo, que deje la “vocería federal de la pandemia”. López Gattel no cumplió la encomienda. Y urge ya que López Gatell, el de la fuerza moral y el de la fuerza de contagio, deje la silla a alguien que pueda, que, si pueda, con el paquete.

3. Si bien es cierto que los tiempos políticos están por venir, también es cierto que todavía falta para ello. De acuerdo con la Ley, de no haber modificaciones por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas o del Instituto Nacional Electoral, el proceso electoral 2020-2021 iniciará en septiembre próximo, insisto, de no haber cambios. Al considerar que el tema de la reelección en estos momentos no encaja en la situación que se vive en la entidad por la pandemia, la diputada local por Altamira, Karla María Mar Loredo, enfatizó que para todo existen tiempos específicos y en este momento los tamaulipecos necesitan que sus legisladores estén al pendiente de las necesidades que imperan en cada uno de los distritos.

Mar Loredo manifestó que si bien las miradas están puestas en algunos diputados locales que, por ley, tienen derecho a reelegirse, ahorita es vital seguir con la labor de prevención en el cuidado de la salud y controlar, de una vez por todas, los padecimientos que ha cobrado ya muchas vidas en la entidad, ya que el tema del COVID 19 y sus efectos vino a poner a prueba a los gobiernos en el rubro de la salud y de paso movió muchos planes y proyectos que se tenían en el país y en Tamaulipas, “y ahora, en estos momentos solo nos queda estar cerca de la gente y enfocados en ayudar y concientizar a la población y enfrentar este mal sanitario”, dijo la legisladora altamirense.

Karla Mar dijo que todo aquel que se encuentra inmerso en el servicio público, por lo regular, siempre busca continuar participando, pero este, reiteró no es el momento: “ahorita son tiempos complicados y la población espera mucho trabajo de nosotros», acotó la legisladora panista quien no ha dejado de recorrer el territorio, llevando no sólo apoyo y ayuda, sino también mensajes de esperanza. Hoy el jale. Las

4. La pandemia de coronavirus impactó la venta de boletos para la rifa del avión presidencial. Y entonces, la venta de “cachitos” se reanudó este lunes. A dos meses de la noche del 15 de septiembre, cuando se anunciarán a los ganadores de 100 premios de 20 millones de pesos, se reporta un avance del 22.5% en la venta de los seis millones de chachitos, de acuerdo con un reporte del director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto. Sin embargo, la mañana de este lunes, el director de Banobras informa que avanza la venta del avión presidencial. Por fin, se rifa o se vende… O quizás las dos cosas.

