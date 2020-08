DE PRIMERA… LA DAMA DE LA NOTICIA

TAMAULIPAS UNA PAPA CALIENTE PARA AMLO.

ESCUELAS DE NIVEL BASICO PIDEN CUOTAS ESCOLARES SIN AUTORIZACIÓN.

SECRETARIA DE SALUD NO PROVEE INSUMOS SUFICIENTES A HOSPITAL GENERAL.

Tamaulipas es una papa caliente para el Presidente de la República Mexicana, ya que aparte de que se han enviado agitadores para desestabilizar el estado como fue la presencia de SUSANA PRIETO dejando no solamente desempleo sino también falta de inversión; así como el tema de los agricultores, aunado a la falta de apoyo para el sector salud entre muchos otros, son reclamos que estarían en el orden de la visita del primer mandatario a Tamaulipas.

Lo anterior son situaciones de reclamo que el mismo ANDRES MANUEL sabe que será abordado, además el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, no se ha dejado en varios temas y conjuntamente con el bloque de gobernadores han estado haciendo frente para que no se le monte más la mano a los tamaulipecos y al resto de mexicanos .

Incluso muchas personas de Matamoros habían preparado oficios y demás para manifestarse en contra de las políticas públicas de MARIO LOPEZ HERNANDEZ, alcalde de Matamoros, así como de su esposa en el DIF, entre otros temas de esta frontera imagínese usted el resto de los municipios.

También los líderes de Morena abrían de buscar dialogar sobre la forma en que se llevan a cabo las cosas en Matamoros y el estado ya que no hay líderes y se avecina pronto el proceso de elecciones.

Esto es tan solo de manera global los detalles que están en el tintero con el Presidente en Tamaulipas, que tal si nos vamos de uno en uno en orden alfabético y bien contados, lo anterior representa el abandono del orden en las políticas de un gobierno federal sin pies ni cabeza a dos años de haber tomado las rienda del país.

Sera por eso que AMLO ha pospuesto la visita al estado para no enfrentar no solo un reclamo sino muchos por el olvido de las autoridades y por la falta de orden del gobierno federal que es quien debe diseñar las directrices para un buen orden en el país.

Aunque ya existe una fecha para el inicio de la apertura del ciclo escolar 2020-2021, no hay algunas políticas claras que anuncien de qué manera se van a lleva a cabo ciertos costo de pago de colegiaturas y eso mantiene a muchos padres de familia a la expectativa.

Sin embargo en cuanto a la educación básica que es gratuita laica y obligatoria, algunos directivos a través de las sociedades de padres de familias han instado a los padres a que entreguen a discreción el pago de mil quinientos pesos cuando vayan a recoger los libros, denuncian padres a escuela secundaria general numero 4.

El artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción cuarta indica: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

Además, la Ley General de Educación detalla en su artículo sexto que las donaciones o cuotas voluntarias en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

“Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”.

A rio revuelto ganancia de pescadores y ante la situación que prevale por la pandemia la generalidad de los padres de familia están pasando por situaciones difíciles pero otros quieren beneficiarse con este negocito que se viene quedando en muchos casos entre los directivos y algunos privilegios para los integrantes de la mesa directiva de padres de familia de lo contrario deberían velar por la economía de todos los padres de los alumnos porque no se pueden prestar a este tipo de acciones de quien dirige la escuela.

Las cuotas, las uniformes las cooperativas y tantos servicios educativos se han convertido en el bien vivir de muchos directores de escuelas de todos los niveles y hasta moche mandan, así que la educación se ha convertido en actos de corrupción y ante la excusa de que las escuelas tienen necesidades diversas se planean muchas actividades que están fuera del alcance económico del padre por ello es que México es uno de los países con un nivel de educación de los últimos.

Ahora vamos con los presupuesto que se venían quedando de parte de la Secretaria de Educación y que deberían ser enviado a los municipios y estados para escuelas que tienen problemas en su estructura y demás pero también las acciones de corrupción interponían este dinero y ahora muchas escuelas parecen estar en abandono.

Algunos médicos del Hospital General están solicitando donativos de material para médicos y enfermeras, desde cubrebocas, batas, lo que puedan ya que la Secretaria de Salud tiene mucho tiempo que no les envía este tipo de material y la realidad es que este es desechable no dura mucho tiempo, o no es lavable así que un llamado para la gente altruista y para los empresarios pero sobre todo a la Secretaria de Salud en el país, en el estado, esto es de suma importancia.

Tamaulipas pretende ir reabriendo la movilidad en el estado en algunos municipios de acuerdo a la tabla de contagios sin embargo Matamoros continua en los primeros lugares de contagios aunque las hospitalizaciones hayan disminuido, pero se ha encontrado que la mayor afectación de contagios se encuentra en las familias, las visitas de los mismos y las reuniones y fiestas entre estos que conviven con otras personas que unos y otros no saben y que pudieran haberlos contagiados, esta es la conclusión a la que han llegado las autoridades y médicos luego de llevar a cabo un estudio en donde se han revelado los mayores casos de COVID-19 en la ciudad.

La economía solamente se podrá reactivar mientras las personas pongan de su parte es decir que tomen las medidas del uso del cubre bocas y por ahora eviten la visita de familiares y amigos a sus viviendas, de lo contrario no habrá apertura para esta frontera y el colapso económico se vería en poco tiempo.

