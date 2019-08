La@Red

TAMAULIPAS VA CON TODO CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Con los mejores augurios y la certeza de que tendrá buenos resultados presentaron la presidenta del Sistema DIF Mariana Gómez y el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la estrategia “Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil” que conlleva acciones para detectar, atender, sancionar y erradicar éste delito.

La senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, Josefina Vázquez Mota, que asistió al evento como invitada especial, con la sencillez que le caracteriza dijo no haber visto en ningún estado de nuestro país un esfuerzo y una campaña como la que hoy se está iniciando en Tamaulipas; reconoció la estrategia como modelo nacional para la atención y erradicación del abuso sexual infantil en el país.

Durante el evento que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón de Ciudad Victoria, la legisladora del PAN y ex candidata presidencial de su partido, dijo sentirse “muy emocionada y alentada, porque, junto al dolor, terror y crímen, sufrido por las víctimas, ésta propuesta ya es una realidad”.

“Es un tema sensible, espinoso, del que nadie quiere hablar, pero está presente y está perjudicando seriamente a nuestras niñas y niños. A veces como autoridad y sociedad atendemos primero lo más urgente y se nos olvida lo más importante y no encuentro algo más importante que atender a nuestras niñas, niños y jóvenes que no solamente son el futuro sino también el presente de Tamaulipas”, dijo en forma sentida el mandatario estatal Cabeza de Vaca.

Según nos enteramos la estrategia contempla a creación de un protocolo único de respuesta en casos de abuso sexual infantil, la capacitación de el menos 600 médicos, maestros y servidores públicos especializados en identificar dichos casos, así como el lanzamiento de a campaña “Decir no es tu Escudo Protector contra el Abuso Sexual Infantil”, que se difundirá en escuelas, dependencias, espacios públicos y medios de comunicación.

El gobernador enviará al Congreso del Estado una iniciativa de Ley para reformar el Código Penal de Tamaulipas, para garantizar justicia expedita a la niñez y brindar a los jueces los elementos necesarios para fijar sentencia.

La presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, convocó a los padres de familia, maestros, médicos, servidores públicos y sociedad en su conjunto, a denunciar cualquier caso de abuso sexual infantil.

“Hoy queremos que los padres, maestros, tutores, médicos y sociedad en general aprendamos a leer las señales de alerta, que todo entendemos, que el silencio solo beneficia al agresor, que debemos siempre creer en nuestros niños y que nuestra obligación es denunciar, sea quien sea. Ese es el primer paso para acabar con ésta terrible pesadilla”, apuntó la Primera Dama del Estado.

Por cierto la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI confirmó el triunfo de Alejadro Moreno Cárdenas “Alito”, como próximo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, al que por la noche de ayer miércoles en la sede nacional del partido le sería entrega la Constancia de Mayoría a la fórmula ganadora compuesta por Alito y Carolina Viggiano Austria, los que rendirán protesta el próximo domingo 18 de agosto.

Alejandro y Carolina, como fórmula, obtuvieron en total un millón 693 mil 725 votos frente a los 177 mil que registró la fórmula Ivonne Ortega Pacheco-José Encarnación Alfaro y Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, 49 mil1251 sufragios, como lo dio a conocer el presidente de la Comisión, Rubén Escajeda Jiménez.

Del resultado del cómputo nacional de los votos de la elección interna del tricolor que se realizó el pasado domingo 11 de agosto, para elegirá las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General para el período estatutario 2019-2023, dió fé el Notario Público número 241, Santiago Rea.

Lo que sigue en Tamaulipas para nosotros es la elección interna de PRI-Estatal para elegir al que será el nuevo líder del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, proceso para el cual el CEN del tricolor emitirá la Convocatoria supuestamente en el mes de Septiembre.

Para nosotros todo apunta a que el sucesor de la aún dirigente Yahleel Abdala Carmona va a ser Enrique Cárdenas del Avellano, de todos conocido y respetado, más que nada por su trayectoria como político y empresario, sin que veamos adversarios de peso a su alrededor. Sabemos que Edgar Melhem Salinas y Tomás Gloria Requena la buscaron pero no hubo eco en el alto mando.

Creemos que dadas las circunstancias que está enfrentando el partido, el Revolucionario Institucional está requiriendo de un nuevo líder con la experiencia y la capacidad necesaria, que es lo que Cárdenas del Avellano lleva en su bagaje, porque ya antes fue Alcalde de Victoria, diputado federal, diputado local y dirigente del CDE del PRI, por lo que estamos ciertos que llegado el momento entregará buenas cuentas, tal como lo hizo como coordinador de la campaña de “Alito” en Tamaulipas.

Mientras son peras o manzanas en el INE “todo va a seguir igual como cuando estabas tú”, como dice un bonita canción, ya que el recorte del 50 por ciento al financiamiento público de los partidos políticos aún no se ha oficializado, por lo que en el 2020 el Instituto Nacional Electoral todavía les va a entregar los más de cinco mil millones de pesos que les ha venido dando por año, hasta que MORENA movió el agua para que se reduzca el financiamiento, pero como que los líderes no están muy convencidos de sus ventajas, es la impresión que nos dan.

Lo que nos parece infantil es que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador vaya a pedir a las autoridades de Estados Unidos la extradición del autor de la masacre ocurrida en El Paso, Texas, para que sea juzgado en nuestro país, ya que en el tiroteo fuéron acribillados seis o siete mexicanos. Como si la procuración e impartición de justicia que se imparte en nuestro país fuera ejemplar. Lo traen para acá y se les pela, como se les peló El Chapo dos veces y de penales de alta seguridad. Muy seguido le fallan los asesores a López Obrador.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo en el Centro de Excelencia de Ciudad Victoria el Foro “Agua y Desarrollo Sostenible”, que organizó la UAT a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, en coordinación con el grupo de la sociedad civil, “Diálogos por Victoria”.

El evento fue inaugurado con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, por el director del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), Doctor Arturo Mora Olivo y las palabras de bienvenida estuviéron a cargo de la Doctora Yolanda Mendoza Cavazos, Secretaria Ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT.

En la exposición de ponencias se contó con la participación del gerente de la COMAPA, Humberto Calderón Zúñiga; del investigador de la UAT y consejero de la cuenca de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Doctor René Ventura Houle; y el Dr. Roberto Miklos llkovics, investigador y director del Instituto Nacional de Asesoría Especializada (INAE).

El foro sobre el agua y desarrollo sostenible, reunió la participación de expositores representantes del Poder Legislativo, la diputada federal Nohemí Alemán Hernández y el senador Américo Villarreal Anaya, quienes durante su participación abordador el tema relacionado con la nueva Ley de Agua a nivel nacional, entre otras cosas.

