TAMAULIPAS VERDE EN EL SEMÁFORO DELICTIVO

Tamaulipas sin duda avanza en seguridad.

Carmen Lilia si quiere ser candidata a Gobernadora… aunque diga que no.

Las denuncias contra JR ya traspasaron los límites de Tamaulipas.

Yahleel Abdalá: la Cleopatra de Tamaulipas.

Magdalena Peraza se quiere apropiar del PRI de Tampico.

La organización civil Semáforo Delictivo, en el análisis que mensualmente realiza, informó de una “mejoría sustancial” del estado, en el registro de delitos de alto impacto, ubicando a Tamaulipas como la única entidad en el país en no contar con ningún delito en rojo.

En el análisis emitido correspondiente al mes de diciembre del 2019, Tamaulipas logró una mejoría en comparación con noviembre del 2019 en los delitos de feminicidios, de rojo a verde; violación, de rojo a amarillo; y lesiones, de amarillo a verde.

En el comparativo de diciembre del 2015 a diciembre del 2019, revela una mejoría sustancial en los delitos de secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa y lesiones, que pasaron de rojo a verde y en los de homicidios, robo a casa, lesiones y violencia intrafamiliar que cambiaron de rojo a amarillo.

La organización mide mensualmente, desde el 2015, once delitos mediante los indicadores que proporcionan las autoridades de cada entidad de la República y a nivel nacional.

De acuerdo a la información difundida por Semáforo Delictivo, correspondiente al periodo septiembre de 2016 a diciembre de 2019, los indicadores de homicidios, robo a negocios y violencia intrafamiliar, mejoraron de rojo a amarillo; mientras que el indicador de lesiones pasó de amarillo a verde.

La “mejoría sustancial” de Tamaulipas en materia de seguridad pública ha permitido a la entidad reubicarse en el sitio número 20 de incidencia delictiva en el país, de acuerdo al Informe de Incidencia Delictiva, correspondiente a diciembre de 2019, presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras participar junto al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, en la reunión del Grupo Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz, informó que Tamaulipas se ubica como la tercera entidad mejor colocada en el Índice General de Delitos.

El funcionario federal detalló que, de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019, la entidad registró una disminución de 12.6 por ciento en el índice de delitos. Mientras que, en ilícitos como el secuestro, de 2016 a 2019, disminuyó 81 por ciento.

“Nosotros estamos convencidos como Federación que el estado de Tamaulipas, con el liderazgo del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, está teniendo muchos resultados. Agradecemos a las Fuerzas Armadas y al Gobierno de Tamaulipas, seguiremos trabajando”, reconoció Robledo Carretero.

Estos indicadores son el resultado del trabajo comprometido del Gobierno de Tamaulipas que, aunque se ha notado el avance sustancial en seguridad, que impacta también los resultados económicos, turísticos y de inversión extranjera, falta por hacer. Pero hay, sin duda alguna, la voluntad política necesaria para seguir avanzando en estos y otros temas sensibles para el estado.

1. La Diputada Carmen Lilia Cantú Rosas se asustó. Y, en consecuencia, reculó en sus aspiraciones de ser candidata de MORENA al Gobierno de Tamaulipas. Bueno, por lo menos eso dijo en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación la mañana de este jueves en el palacio legislativo de Tamaulipas.

Al ser cuestionada por los medios de comunicación en la sede del poder legislativo de Tamaulipas, aseguró que “yo en estos momentos entregada a la diputación y en eso estoy totalmente enfocada. Agradezco que estén pensando en mí, es muy pronto para saber lo que pasara en un futuro”.

Y agrego que “en ningún momento me destape para ninguna postulación política futura. Reitero que me encuentro sumamente enfocada y comprometida en sacar adelante mi trabajo legislativo para lograr las reformas necesarias que transformen Tamaulipas”.

¿Será? Yo lo dudo. El problema de Carmen Lilia es su entorno cercano, su hermano, su asesor Jorge Valdez (en que trabaja el muchacho) y otros personajes que estarían impulsándola a pelear por la candidatura cuando aún falta mucho tiempo. La opinión de muchos, es que la declaración de la diputada, no fue sincera.

2. El tema del JR ya alcanzó niveles nacionales. Y es que el periódico La Crónica, publicó en primera plana, que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido a los superdelegados estatales y otros funcionarios relacionados con la operación de programas sociales no mezclar su labor con asuntos electorales, las estructuras del gobierno federal continúan usándose para promocionar proyectos personales y de Morena.

Hay acusaciones contra delegados regionales de la Secretaría del Bienestar, Servidores de la Nación e incluso operadores políticos a nivel central se han involucrado en campañas a favor de alguno de los candidatos a la presidencia morenista o en maniobras para alcanzar puestos de elección popular, en especial gubernaturas. Uno de los casos es Tamaulipas, desde donde fueron enviados a este medio nacional videos como prueba de amarres y apoyos electoreros.

En uno de los audios se identifica a Julio César Hernández Medina, quien aparece en la nómina gubernamental como titular de la Dirección Regional de la Secretaría del Bienestar —también llamado subdelegado— en actos de promoción a José Ramón Gómez Leal, superdelegado en el Tamaulipas, rumbo a la próxima elección para gobernador.

Gómez Leal ha sido inmiscuido en la compra de medicamentos en la entidad, situación por la cual La Crónica lo mencionó ante el presidente de la república hace algunas semanas.

Hernández Medina, frente a un grupo de Servidores de la Nación, de los 18 municipios de su Distrito, dice: “Todos participamos directa o indirectamente, de alguna u otra manera, tenemos que dar el paso, es una mera invitación por parte del delegado a que nos unamos a un gran proyecto de lo que viene en lo político, el delegado ahí quiere estar, y se los digo, ya no se los voy a volver a repetir, están tomados en cuenta en este gran proyecto que sigue, el delegado los necesita, los ocupa”.

Y agrega: “Los invito, de parte del delegado, de la manera más cordial, él quiere estar en las próximas batallas, estamos trabajando y articulándonos para JR, vienen las alcaldías, la gubernatura, la renovación de los comités internos del partido, tenemos que ser protagonistas y trabajar como un equipo fortalecido con JR, nuestra línea es JR, se invita a ese gran proyecto para trabajar y articularnos, tenemos que luchar por la gubernatura, y es con JR, tenemos que dedicarnos a trabajar y embarcarnos, no oigan el canto de la sirena con otra gente, no podemos participar en otras reuniones”.

En un video más se observa a Renato Molina Arias, diputado en la pasada legislatura federal (por el distrito 25 de Iztapalapa, cercano a la delegada Clara Brugada y conocido por sus enjuagues o pactos con candidatos de otros partidos como el PRI), en una reunión con el mismo Hernández Medina, con la esposa de éste, Martha Alonso, secretaria de mujeres de Morena, con la diputada local Guillermina Medina y con otro subdelegado estatal del Bienestar: Pedro Castillo Ríos, así como con Servidores de la Nación, encargados de registrar a los beneficiarios de programas sociales.

“Estamos operando para que la renovación del partido se pueda dar, nosotros consideramos que el periodo de la compañera Yeidckol (Polevnsky) ya terminó; ayudó mucho al partido, pero es momento de cambiar, y creo que una persona que le conviene al movimiento, porque es cercana al licenciado Andrés Manuel, por todo lo que sabemos, es la compañera Bertha (Luján, madre de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y aspirante a la dirigencia del partido)”, les comenta.

Y en otro diálogo alude a la participación política del superdelegado en la conformación partidista: “Con la coordinación que ustedes saben que hubo de compañeros del norte, de compañeros del sur, se logró que Jaime (Oyervides) fuera el presidente del Consejo, fue una muy buena coordinación: por un lado los compañeros del norte, José Ramón (Gómez Leal, el superdelegado), por otro lado los del sur: Adrián (Oseguera, alcalde de Ciudad Madero) , y creo que hay una muy buena coordinación para poder seguir impulsando a Morena aquí en Tamaulipas”.

Este extracto de la información publicada en dicho diario este jueves, da cuenta de que las denuncias ya alcanzaron niveles nacionales, y podrían ser el punto final de la gestión de JR en Tamaulipas.

3. Este jueves me llamó mucho la atención una foto de la ex dirigente estatal del PRI, que no lideresa, Yahleel Abdalá Carmona, quien en su cuenta de Instagram sube una imagen de ella, muy peinadita, sonriente, pintadita, desde su lujosa curul, donde dice lo que hace, que es lo de menos, porque todos sabemos que no hace nada. El caso es que llama la atención la frase matona con que concluye el párrafo: “¡A trabajar duro por el bien de los tamaulipecos!”

¿Pues cuando le ha interesado a esta señora “el bien de los tamaulipecos? Al contrario. Ella debería estar agradecida porque come gracias a los dineros de los tamaulipecos. ¿O a poco piensa que su jugosa dieta legislativa sale de la nada? No, de ninguna manera. Sale de los impuestos que pagamos los tamaulipecos.

¿O a poco ya se le olvidó a Yahleel como trató a los trabajadores y empleados del PRI? Con la punta del zapato, con desprecio. Ni los volteaba a ver, menos los saludaba. Menos era agradecida con el personal que hacía que el partido caminara. Y no se le pueden pedir peras al olmo: Yahleel es majadera, mal educada y sin valores. La gente mal agradecida es lo peor que podemos sufrir. Y Yahleel es mal agradecida. Y cree que todo lo merece.

Ella no es diputada de mayoría, no hizo campaña, ni ayudó a los priístas que si la hicieron. Los trató igual, con desprecio, con sorna. Y llegó al Congreso porque fue su premio de consolación para que dejara al partido, a su partido, al que tanto daño le hizo. Yahleel tiene ínfulas de rica y así trata a la gente, a la que le conviene, claro, porque a los poderosos les hace reverencias, no vaya a ser “que los pueda necesitar mañana”.

El PRI de Tamaulipas ha tenido muchas tragedias en los últimos años, pero la peor, me parece, es que esta señora haya llegado a dirigir el partido cuando no tiene ni la más mínima idea de lo que es la política. Sabe como hacer rifas, para eso si es buena. Pero para hacer política no. No tiene la más remota idea.

Lo mejor que le pasó al PRI en los últimos meses, es que Yahleel se haya ido. Y lo mejor que le pasará a Tamaulipas será el 30 de septiembre de 2021, cuando Yahleel deje de pertenecer al Congreso de Tamaulipas. Como diputada federal no hizo nada, como presidenta del PRI tampoco, seguramente como diputada local tampoco hará nada. Ya veremos. ¿Será entonces que por sus tratos y desplantes es que fue bautizada como la Cleopatra de Tamaulipas? En una de esas y podría ser.

4. ¿Cómo está eso de que Magdalena Peraza Guerra, la ex alcaldesa de Tampico, la que salió por la puerta de atrás, está impulsando a Roberto Brondo como candidato a dirigir al PRI de Tampico? ¿Pues qué no se habían deshecho de los tricolores que se fueron a MORENA, traicionando los principios, empezando por la Peraza? Yo pienso que no es nada sano que Magdalena meta las manos en el partido al que ayudó a matar y que se quiera apropiar del Comité Municipal del PRI en el puerto jaibo, cuando lo menos que tiene la vetusta política es lealtad ni liderazgo ni proyecto.

Magdalena ya demostró que lo que le único que le mueve es el dinero y el poder, y que los ciudadanos le importan un comino. Es primero ella, después ella y al final ella. Ojalá la dirigencia del PRI en Tamaulipas se dé cuenta de las negras y marronas -de color- intensiones de la Peraza y pongan orden, porque Tampico es una plaza importantísima para cualquier partido político.

En el grupo de Magdalena Peraza Guerra, de los que también se fueron a MORENA, también se andan moviendo al son que Magdalena les toca, Sergio Villarreal, Gina Barrios, Alejandro Rábago, Pedro Monsiváis, Benito Abad, Roberto Brondo, Ricardo Mora y José Luis Ornelas. Entérense para que se pongan buzos.

