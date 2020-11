¡TAMAULIPAS Y LA FABULA DE LOS TRES CHIFLADOS!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Aunque los diputados morenistas se pavoneen, todos saben que traicionaron a Tamaulipas.

El tamaño del recorte a entidades del tamaño del Tren Maya. ¿Casualidad?

Garantizados los aguinaldos de los burócratas en Tamaulipas, a pesar de la crisis.

El presidente, diputados federales y senadores se subieron el sueldo. ¿Y el pueblo? Otra vez, ¡Bien gracias!

Por coronavirus, México superó al millón de contagios y casi alcanzamos las cien mil muertes. ¿Y López Gatell? ¡Bien gracias!

Hoy, lunes de puente, con una temperatura fresca, se invita a tomar una humeante taza de café acompañada por un delicioso pan. Y, acomodado en un cómodo sillón, inicio a contarle que el fin de semana que recién terminó, la comidilla en los mentideros políticos, fue la falta de congruencia, por decir lo menos, de los legisladores federales del bloque de “Juntos Haremos Historia”, MORENA, Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, quienes piensan que los tamaulipecos somos estúpidos o retrasados mentales, al querer explicar lo inexplicable: que a Tamaulipas le recortaron $7,200 millones de pesos para el próximo año 2021, que impactará en servicios, programas y actividades prioritarias, sólo para Tamaulipas.

Entre estos legisladores traicioneros, sobresalen los chapulines Erasmo González Robledo, Olga Patricia Sosa Ruiz y Armando Zertuche Zuani. Los tres tienen su origen en el PRI, donde fueron personajes destacados. Pero como al ver que se hunde la nave, hay que abandonar el barco, pues ahora ya están en MORENA.

Y ahí, en redes sociales, el video del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputado, Erasmo González Robledo, quien debido a esa perversa maniobra ya se siente con la candidatura de MORENA al Gobierno de Tamaulipas en la bolsa, y entonces trata de defender lo indefendible y de explicar lo inexplicable, a costa de hacer sentir a los electores como párvulos.

González Robledo, en una especie de clase virtual, tan de moda en estos tiempos, con pintarrón y plumón en mano, y sonrisa Colgate, nos desglosa los números, para llegar a la conclusión, ¡voalá!, que a Tamaulipas nos va a llegar más dinero el próximo año de lo que se recibió en 2020, por lo que me imagino yo, Erasmo busca el aplauso y reconocimiento del respetable y, por supuesto, el compromiso de que votemos por él cuando su partido lo convierta en candidato al gobierno de Tamaulipas, si es que le cumple. En los recursos federalizados no es el problema.

El problema es que Erasmo no nos ha dicho la verdad, no ha hablado con honestidad a la gente, por omisión o por ignorancia, porque el punto álgido del presupuesto, es que el verdadero recorte está en los recursos que desde Palacio Nacional les quitaron a las dependencias federales para aplicar en Tamaulipas. Ese es el verdadero recorte, ese que asciende a más de siete mil doscientos millones de pesos, hasta ahora, porque con el problema económico con que iniciará el país el 2021, es muy probable que se apliquen recortes a los recortes en el transcurso del año, y con lo cual el monto pasará de esos siete mil doscientos millones de pesos que se han recortado hasta ahora.

¿Entonces lo qué dice Erasmo del recorte es una trampa? Claro que es una trampa. Porque Erasmo no habla del presupuesto que llega a Tamaulipas en dos bolsas: una a través del Gobierno de Tamaulipas y la otra a través de las dependencias federales, como el ISSSTE, el Seguro Social, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y todas las dependencias federales. Esa fue la bolsa que se afectó, y es la que no permitirá que haya obras federales en tierras tamaulipecas. ¿Y cómo porqué recortaron ingresos a Tamaulipas si es ésta la segunda entidad que genera impuestos a la federación, aportando al año 275 mil millones de pesos? Si me permite el término, me parece que es un capricho del gobierno federal.

¿Y cómo por qué es un capricho? Porque al titular del ejecutivo federal, al presidente de la república, no le gusta que nadie ose contrariarlo. Y como el gobernador de Tamaulipas ha dado la batalla porque a Tamaulipas le lleguen los recursos que le corresponden, pues no es bien visto en el Gobierno Federal. ¿Es entonces el recorte una especie de venganza política? Si, yo creo que sí, porque a los estados cuyos mandatarios se encuentran en la Alianza Federalista les pasó lo mismo.

¿Y cómo va a explicar el presidente de la república en 2021 si hubiera recortes a los recortes? Ya veremos a quien le va a echar la culpa; ya verá que desliz mediático comete para ganar la atención de la opinión pública, o que rifan, y evadir así la responsabilidad por una economía que va a tragar tubérculo, discúlpeme la expresión, en los próximos meses.

Asimismo, cuando empiecen los recortes, a ver cómo le hace Erasmo González Robledo para explicar a los tamaulipecos, a los maderenses, otra vez lo inexplicable, y ofrecer explicaciones inexistentes, porque en economía uno más uno siempre es dos. El, Erasmo, sueña con ser gobernador de Tamaulipas, lo que se ve difícil que logre en los años por venir, y después será más complicado, por tres razones.

Primero, porque la lista de candidateables de MORENA mide como kilómetro y medio y si levantas una piedra sale un candidato al Gobierno del Estado. Segundo, porque si circulas en automóvil por una calle de Tamaulipas, riesgo y atropellas a un candidato de MORENA. Tercero, porque como diputado federal, pero sobre todo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Erasmo no sólo quedó mucho a deber a los tamaulipecos, sino que los traicionó, con los recortes de los que fue promotor y defensor. González Robledo ha atentado contra los tamaulipecos, contra su cotidianeidad, porque están en su vida la falta de recursos para los servicios básicos de las ciudades, y no se hable ya de las importantes obras de infraestructura.

Los tamaulipecos están conscientes que Erasmo ha sido “cuerpeado” por la Diputada por Tampico, Olga Patricia Sosa Ruiz, aspirante a la candidatura a alcalde por Tampico; por el diputado por Reynosa, Armando Zertuche Zuani, quien también aspira a ser alcalde; por la diputada por Matamoros, Adriana Lozano Rodríguez; y por el Senador Américo Villarreal Anaya, quien, en otros tiempos, estaría en la antesala para ser candidato a la gubernatura. Sin embargo, lo hemos dicho, que hay una fila kilométrica para ser candidatos, y, en una de esas, el candidato a la gubernatura sale de un ánfora. Y quien sea de ellos candidato, va a tener que pagar el desprecio ciudadano por la saña con la cual le recortaron los recursos a Tamaulipas.

Y a Olga Sosa, se ve difícil que se le haga ser alcaldesa, porque el actual alcalde, Jesús Nader Nasrallah, ha hecho del servicio público un apostolado y Tampico, al día de hoy, no sólo brilla, sino que está iluminado, es una ciudad a la que se le ha procurado amor, experiencia, trabajo, mucho trabajo y, la verdad, siendo honestos, Olga Patricia Sosa no tiene absolutamente nada con que competir contra Nader: no tiene experiencia, nunca, fuera de legisladora, ha ejercido un cargo ejecutivo, lo que le resta muchas posibilidades.

Y a Zertuche, no se diga. La última de este legislador, quien por cierto ha brincado de partido en partido, como chapulín, igual que Américo, igual que Olga, igual que Erasmo, fue no asistir a un debate previamente acordado con el diputado Arturo Soto. O como quien dice, dejó a Soto Alemán como novio de pueblo: vestido y alborotado. ¿Miedo al debate? ¿Precaución? ¿O simplemente falta de argumentos? Cualquiera que haya sido la causa, quedó como un descortés, como un barbaján, como un desatento. Y yo me pregunto ¿por qué no usan las herramientas de la política para debatir las diferencias y sumar y multiplicar en lugar de restar y dividir? La salida de Armando Zertuche Zuani para no debatir con Soto fue verdaderamente ofensiva, y se dio por la puerta de atrás.

A estos personajes les hace falta mucho para llamarse políticos y lo único que puedo decir cuando hablo de Erasmo, de Armando y de Olga, es que Tamaulipas tiene, sin dudarlo, sus tres chiflados que, por desgracia, con sus locuras, han atentado contra los mexicanos, en general, y contra los tamaulipecos en lo particular, y que para más desgracia les pagamos muy bien los mexicanos de nuestros impuestos, para que nos dañen. ¿Alguien los va a poner en su lugar? Sin duda. En la elección del próximo mes de junio de 2021 la ciudadanía los va a despedir, porque como empleados no sirven, no funcionan y cuando un trabajador no cumple las expectativas, lo despedimos los patrones.

Tiempo al tiempo. Yo ya los veo a los tres engrosando la fila de los desempleados, fila que se ha acrecentado terriblemente en esta 4T.

1. Los gobernadores que pertenecen a la Alianza Federalista acusaron que el recorte de recursos aprobado para 2021 en sus estados, es equivalente a la inversión que hará el gobierno federal en el Tren Maya.

A través de redes sociales, los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, cuestionaron si es más importante llevar a cabo las obras proyectadas por el gobierno federal, sobre los proyectos prioritarios de esas entidades.

Asimismo, los mandatarios aliancistas reclamaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no considera recursos para entregar sanitización en las escuelas que serán necesarios para el regreso a clases, lo que complicará terriblemente la operación escolar en el regreso a clases.

2. La secretaria de Fianzas de Tamaulipas, María de Lourdes Arteaga Reyna dijo que por lo menos siete municipios de Tamaulipas han solicitado adelantos de sus participaciones ante el Gobierno del Estado, durante la pandemia de Covid-19, al tiempo de asegurar que estos adelantos se han realizado en la medida de lo que a la tesorería estatal le es posible apoyar, porque este año ha sido complicado por la situación de contingencia a causa del Covid-19. Por otro lado, la secretaria de Finanzas aseguró también que, a pesar de ser este un año complicado en materia presupuestal, la buena noticia es que el pago de aguinaldos para los burócratas tamaulipecos, se encuentra garantizado. 3. Dentro de los incrementos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación, contempla un ajuste salarial al sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador para pasar de $118,687 pesos mensuales a $161,000 pesos cada mes.

Pero no crea que sólo el salario del titular del ejecutivo federal se incrementó. No, de ninguna manera. También los Senadores pidieron un incremento de 610 mil pesos para cada uno, en tanto que los Diputados se auto aprobaron un aumento de 13.9 por ciento para el 2021, por ser el último año de esta LXIV Legislatura, garantizando con este incremento sus respectivas liquidaciones.

Asimismo, todos, tanto el presidente, como los senadores y los diputados, contarán además con 4 Seguros: de vida institucional; Colectivo de Retiro; de gastos médicos mayores, y de Separación individualizado. O lo que es lo mismo, los recortes no fueron parejos, no fueron para todos. Ellos, los funcionarios son privilegiados mientras al pueblo, como en el caso de Tabasco, difícilmente tiene para comer.

DESDE LA REDACCIÓN. Lo que parecía muy lejos, nos alcanzó. México tiene ya más de un millón de contagiados por coronavirus y el número de fallecidos está a punto de alcanzar las cien mil muertes. Y la vacuna, a pesar de los avances, todavía se ve lejos. Y es una realidad que los gobiernos de los estados están haciendo más que el gobierno federal.

La frivolidad del responsable, o irresponsable, del tema, Hugo López Gatell, no nos permite alcanzar buenos números. La noche de este domingo alcanzamos el millón de contagiados y en los próximos días estaremos llegando a las cien mil personas fallecidas. Todavía se recuerda cuando el hablantín funcionario aseguraba que no pasaríamos de ocho mil muertos en México y que sesenta mil sería una catástrofe.

Ya estamos por llegar a las cien mil muertes y es hora de que López Gatell, por vergüenza, de las gracias y deje el espacio a quien si sepa del tema, porque al paso que vamos, en enero podríamos duplicar los números que tenemos al día de hoy. Ya lo verá Usted. Tiempo al tiempo.

