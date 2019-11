Tendencias

Oscar Contreras Nava

Tampico Brilla involucra a funcionarios

El presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, es un ejemplo de lo que en la actualidad un servidor público debe hacer para concientizar a la ciudadanía que en los hechos, sociedad y gobierno unidos, logran vencer cualquier reto que les impongan.

Así lo demostró durante la jornada del programa “Diciendo y Haciendo” que encabezó en los terrenos de la Laguna del Carpintero y a la cual se unieron 150 funcionarios del gobierno municipal de Tampico, quienes realizaron diversas tareas de limpieza.

A esta jornada de limpieza que se organizó en la reserva natural de esta laguna, se dieron cita los titulares de las diferentes dependencias, así como servidores públicos de segundo y tercer nivel del gobierno municipal, quienes se dedicaron principalmente a levantar y retirar la basura así como desechos depositados por la lluvia.

Cabe señalar que la jornada de limpieza se da en el marco de las acciones que desarrolla esta administración y que tiene por objetivo, hacer de la ciudad, uno de los municipios con mayor cultura de limpieza a nivel nacional.

Sin duda que esto Chucho Nader lo va a lograr, ya que aseguró que al poner el ejemplo y encabezar este tipo de acciones se busca que la propia ciudadanía se involucre en el propósito de cambiar la imagen de la ciudad y a lo cual el presidente de Tampico dijo:

“El día de hoy me acompañan más de 150 funcionarios del gobierno municipal, que se han sumado a las tareas que llevamos a cabo para hacer que “Tampico Siga Brillando” como una ciudad modelo de orden y limpieza en el estado y el país”.

Cambiando de tema. Los críticos del progreso dirán lo que quieran, pero sí a Román Castillo fue recomendado por el senador Ismael García Cabeza de Vaca para que fuera el gerente de la COMAPA Victoria sin saber nada del agua y el drenaje, eso es lo de menos.

Y es que Román Castillo al estar cerca del poder no creemos que vaya a batallar mucho para conseguir dinero. Así que tendrá que empezar obras y deberá terminar muchas que están en camino.

Así que es por esta razón que el alcalde Xico González nunca hizo nada para evitar que llegara un integrante de Los Mayelos, quienes tienen la consigna de hacer bien su trabajo, porque en el futuro tendrán que redoblar esfuerzos.

Desde luego que la llegada de Román Castillo le garantiza a los victorenses que habrá un mejor servicio y es que al estar cerca del senador García Cabeza de Vaca sabemos que tendrá todo el apoyo de GobTam y desde luego, que será “punta de lanza” para iniciar el camino hacia las próximas elecciones.

Por su puesto que no se tendrán los errores que se tuvieron con el cuñado del diputado Arturo Soto, a quien por cierto, le quitado todas las posiciones que tenía en el gobierno estatal y eso por su falta de respeto al Jefe Político en el estado.

Y desde luego que su posible candidatura a la presidencia municipal de Victoria aún está en veremos y es casi seguro que en el camino, ya esté muy avanzada Pili Gómez quien es cercana al poder y se ve que se encamina a ser y más con la llegada de su amigo El Cachorro Cantú a la dirigencia estatal de Acción Nacional.

Así que las posibilidades de Soto para ser candidato del PAN a la alcaldía de Victoria, se le acortan pero es hábil y aunque ya no le funcionó eso de la Convención Nacional Hacendaria, creemos que va a seguir inventando trabajos que lo hagan protagonista de una nueva historia.

Punto final. Si realmente el súper delegado JR Gómez corrió a Rosa Muela de las Becas de Bienestar Social “Benito Juárez” sin duda que no supo lo que hizo, porque Rosa no es Rosa, sino el poderoso grupo político que la respalda y lo que acaba de hacer JR no es otra cosa que fracturar más a MORENA en Tamaulipas y al proyecto político de la 4T. ¿Qué les parece?

Con esto nos queda claro que el enemigo a vencer de los morenistas y los seguidores de AMLO no es el PAN, Movimiento Ciudadano y ni el PRI, es el súper delegado de la 4T ya que cada vez que hace un movimiento, habla o declara ante los medios, se mete en muchos problemas y esto debilita el futuro de los morenistas. Ni más ni menos.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx