Oscar Contreras Nava

Tampico listo para recibir al turismo

El presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, declaró que su gobierno está preparado para recibir al turismo nacional y extranjero que visitará el bello puerto y espera que rebase la cifra de los 500 mil visitantes con lo cual superarán todas las expectativas pronosticadas.

Desde luego que el alcalde de Tampico reconoció que la seguridad que ofrecen las carreteras que llegan a Tampico, son parte fundamental de la confianza que tiene el turismo para viajar hacia ese municipio, donde se tiene una amplia agenda de lugares que podrán disfrutar durante su estancia.

Es por ello que con mucha anticipación se han hecho los arreglos necesarios en estos lugares con el objetivo de dar una buena imagen a los turistas de tal manera que en el del Canal de la Cortadura está la exposición fotográfica «Stella Maris» de la fotógrafa tamaulipeca, Cristina Turrubiates, la cual permanecerá abierta al público por espacio de un mes.

En los parques y lagunas se mantiene una permanente limpieza y una especial vigilancia para que los turistas se sientan en confianza como si esta ciudad fuera su casa por lo que se les invita a que vaya a los parque recreativos Fray Andrés de Olmos y Chairel así como también a la Laguna del Carpintero, Aduana Marítima, Centro Histórico, Casa de la Naturaleza y el Museo del Niño.

Si buscan más información lo pueden hacer al teléfono 23052688 o checar su página en Facebook donde se da a conocer todo lo referente a los lugares para divertirte, comer e ir a Playa Miramar que es uno más de los atractivos que ofrece Tampico.

Cambiando de tema. El súper delegado de la 4T, JR Gómez, justifica el despido de trabajadores federales al comentar que los recursos que el gobierno federal gastaba en sus sueldos serán para el pago de las becas Benito Juárez que por el momento se entregan a más de 72 mil jóvenes pero pudieran llegar a cien mil tan sólo Tamaulipas.

Sin duda que JR no sabe que eso trabajadores lo que hacían con su sueldo era mantener a su familia, pagar la casa que habían comprado y por supuesto, que darles de comer, vestir y para su educación.

Pero gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso el inhumano recorte de la nómina federal, esta decisión ya genera molestias y es posible surja un movimiento de ex burócratas federales su contra las medidas adoptadas por AMLO.

Y es que para López Obrador todos los trabajadores del gobierno federal son aviadores y no tienen derecho a seguir en la nómina aunque la mayoría de ellos lo hayan llevado a Palacio Nacional con su voto y ahora, les paga de esta manera, así que sí AMLO activa la revocación de mandato es casi seguro que ya no voten por su permanencia.

Pero mientras esto sucede, JR Gómez debería saber que Manuel Guerrero Sánchez, presidente nacional del Sistema Producto Oleaginosa; Miguel González Blanco del Sistema Producto Soya en San Luis Potosí; Raúl García Vallejo, presidente nacional del Sistema Producto Sorgo y Mario Elizondo, presidente estatal en el Sistema Producto Oleaginosas en Tamaulipas, ya preparan el bloqueo de carreteras debido a que AMLO busca desaparecer todas las dependencias del sector agrícola así como los apoyos que recibían.

Así que ayer en la ciudad de México definieron las acciones que seguirán para bloquear carreteras, puertos y puentes internacionales y en el caso de la huasteca, en Tamaulipas se podrían bloquear el Puente Roto en Altamira este próximo miércoles a las 8 de la mañana y esperamos que JR esté preparado para darles respuestas. ¿Será?… ya lo veremos.

Punto final. Desde los pasillos del Senado de la República nos informan que el senador Américo Villarreal Anaya anda buscando al Dirección de Aduanas y aseguran que ya tuvo una serie de acercamientos con las gentes de Hacienda y les planteó hacer grandes cambios en este sector.

Sin embargo, no creemos está versión, ya que los observadores chilangos no conocen al cardiólogo victorense y sabemos que no estaría dispuesto a arriesgar su tranquilidad y el confort en que se encuentra por un cargo que necesita tiempo completo y ponerse en la mira de los contrabandistas.

Lo que pudiera ser es que el senador Américo Villarreal la ande buscando para alguien como Oscar Luebbert Gutiérrez, Javier Villarreal Terán o para alguno de los priistas con los que nunca ha perdido contacto y los sigue apoyando, aunque sean más de lo mismo y de lo que supuestamente quiere López Obrador acabar, pero esto el senador de Tamaulipas no lo entiende.

Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda y esperamos que en el gobierno de la 4T con tiempo se dé cuenta quién es el que está detrás de la petición de Américo Villarreal, porque podrían llevarse muchas sorpresas. Ni más ni menos.

