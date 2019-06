Tendencias

Oscar Contreras Nava

Tampico seguirá brillando: Gobernador

En Tampico la basura siempre ha sido uno de los retos que los gobiernos han enfrentado con muy poco éxito, a veces por la falta de recursos, por darle prioridad a otros desafíos urbanos o simplemente, porque nunca le dieron importancia a esta problemática.

Pero en el recuento de lo realizado hasta el momento y especialmente en el gobierno de Chucho Nader, casi estamos seguros que la obra de la Zona de Transferencia realizada por su administración no tiene precedente en toda la historia del puerto.

Y es que con la Zona de Transferencia se agilizará el traslado de la basura hasta el relleno sanitario que se encuentra en Altamira lo cual significa dar un paso más en el mejoramiento del cuidado del medio ambiente y se moderniza la recolección de basura en el puerto.

Sin embargo, la administración municipal tendrá a partir de ahora un ahorro considerable en combustible, diésel, refacciones y en el mantenimiento de las unidades, debido ya no irán hasta a Altamira.

Aunque también se optimizará el servicio de recolección de basura, se reorganizaran las rutas, se llegaran a más sectores de la ciudad y por supuesto que Tampico seguirá brillando como bien lo dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien dijo en su mensaje:

“Brindar un eficiente servicio de recolección de basura es una obligación de los municipios, se encuentra consagrado en la constitución mexicana y trabajar en este sentido, es sinónimo de orden y confianza, por ello felicito al presidente municipal Chucho Nader porque hoy como nunca, Tampico Brilla y eso es gracias al trabajo que se está realizando en esta ciudad.”

Por otra parte, este tipo de obras transversales generan diversos beneficios como por ejemplo: la gente tiene un servicio más eficiente, las finanzas del gobierno se optimizan y se colabora para que el medio ambiente se regenere en la zona donde antes se concentraba la basura para su traslado.

Por ello, el gobernador García Cabeza de Vaca reconoció el valor de esta obra y comentó: “Tamaulipas vive momentos decisivos en torno al tema ambiental o actuamos ahora para preservar la vida del mañana o admitimos ser sólo testigos de la debacle que podemos evitar”.

Finalmente, el presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, agradeció los recursos con que el gobierno de Tamaulipas respaldó las obras de la Zona de Transferencia y dijo: “hoy Tampico está cambiando y estamos convencidos que con su apoyo –gobernador- seguiremos consolidándonos como la capital de la Huasteca”.

Cambiando de tema. Si no hay cambio en la agenda de Marcelo Ebrard este viernes el secretario de Relaciones Exteriores se reunirá con los gobernadores de la frontera norte para estimar los recursos que necesitan y operar el plan migratorio en esta zona del país.

Esto es muy importante porque el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar y el de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, han declarado que no tienen recursos adicionales para atender a los migrantes que se encuentran en los albergues.

Rivas Cuellar señala que la capacidad de estos albergues está rebasada y ha sido tal la situación que muchos de los migrantes desesperados porque no les dan respuesta las autoridades de migración norteamericana se van a buscar a otras ciudades fronterizas y tratar que le agilicen su pase para entrar a los Estados Unidos.

Y Gastélum comentó que “su municipio no hará más por los migrantes centroamericanos, ya que no tiene recursos presupuestales y tiene que velar por auxiliar a los de origen mexicano.” Esto implica que si continúan llegando más migrantes a Tijuana no tendrán ni agua para beber. Así de simple.

Es por ello que la reunión de Marcelo Ebrard con los gobernador del norte de México es clave para que los recursos federales bajen los municipios fronterizos y lleguen cuanto antes a los albergues, tanto oficiales como de la sociedad civil, porque ya están a punto de cerrar y esto ocasionaría más problemas de salud y seguridad.

Por lo pronto, se tiene la seguridad de que el gobierno de la 4T ahora sí resolverá con prontitud esta situación, porque la amenaza del presidente Trump de aplicar la Fase Dos del Acuerdo que tuvieron hace unos días en Washington está latente y la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos aún no se aleja del todo.

Así que no dudamos que habrá suficiente dinero para responder a las demandas de los estados fronterizos y las ciudades que colindan con los Estados Unidos, pero vamos a esperar que sucede y lo que acontezca aquí se los platicaremos.

Punto final. El presidente Andrés Manuel López Obrador al firmar con el Consejo Coordinador Empresarial un acuerdo para promover la inversión y el desarrollo incluyente dijo:

“Si estamos juntos, unidos los mexicanos, con todo respeto, nos hacen lo que el viento a Juárez.”

Después aclaró: “queremos mantener una buena amistad con el presidente Donald Trump, y mucho más, queremos tener una entrañable amistad con el pueblo de Estados Unidos, siempre van a tener de nuestra parte la mano abierta y franca, y queremos sólo que haya respeto hacia nuestro pueblo y hacia nuestra gran nación”.

Y la pregunta sería: ¿Acaso los norteamericanos quieren ser nuestros amigos? O sólo les interesa el petróleo, el gas, los minerales o el mercado que representan más de 100 millones de habitantes. ¿Usted qué opina?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx