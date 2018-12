LAS AGENDAS

¡Te extrañamos Nazario!; gritan en salud

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Protestan trabajadores de salud por pago de bono en tarjeta y tarde. Desde hace varios días, se rumoraba en los pasillos de los hospitales, clínicas y las oficinas centrales que la Secretaría de Salud no les daría los apoyos económicos en vales como el año pasado, sino en una tarjeta que no corresponde a ninguna institución bancaria por lo que se prevén problemas para el canje y disposición de los estímulos, además de que se ha estado “jineteando” el bono sexenal, pues ya se tardaron mucho en entregarlo.

Por ello, un grupo de trabajadores marchó en protesta de la tardanza del pago; los inconformes caminaron con pancartas y consignas por la calle 17 (Francisco I. Madero) y finalmente se plantaron frente a la Secretaría de Salud. Toda la información que tienen los trabajadores vienen de rumores, pues la secretaria, Gloria Molina Gamboa no le ha dado la cara al conflicto, para quedar bien y no ser cuestionada por los medios de comunicación, simplemente les armó una posada.

Los trabajadores están inconformes con el jineteo del bono sexenal que les entregan regularmente cada fin de sexenio a más tardar el 30 de noviembre, pero este año, no solo no saben si les darán ese apoyo, pues al parecer también les cambiaron los vales por un monedero electrónico (tarjeta plástica) cuya activación y revisión del saldo solo se podrá efectuar mediante una aplicación que se descarga en el celular o directamente en el portal de la empresa emisora…ahora si se les escucha en los pasillos: “te extrañamos Nazario”.

Muchos de los trabajadores rechazan el pago de estos estímulos en bonos o tarjeta, porque tienen deudas que no pueden liquidar así. Ni hablar, yo también me pregunto ¿Por qué no le preguntan a las administraciones pasadas como le hacían para pagar los bonos en efectivo?

Agenda de medios: Se corregirá error presupuestal para universidades, dice AMLO. El Presidente de México respondió a los universitarios y aseguró que rectificarán el “error” que hubo en el presupuesto para el 2019, en donde hubo recortes significativos para las universidades públicas, pero eso se solucionará: “tendrán lo que les corresponde”.

Reconoció que hizo el compromiso en la ANUIES de velar por el presupuesto y de no contar con más recursos, por lo menos tendrían lo mismo que en 2018 más el porcentaje de la inflación anual.

Se escuchó algo molesto por el “error” pero también en su voz hubo sinceridad al afirmar que en su gobierno, cuando se cometa un error se rectificará y no se aferrará con algo. Ello no significa que las universidades tendrán más recursos, simplemente tendrán que sujetarse a las limitantes de un presupuesto austero, similar al del 2018.

Agenda ciudadana: Dejan sin presupuesto los programas de asistencia a la mujer. Los recortes presupuestales para el 2019, promovidos desde la presidencia de la República y que ahora están en la cancha de los Legisladores, afectan diversas partidas, pero uno de los más afectados serían los recursos de prevención, asistencia y apoyo para las mujeres, pues fueron muchos años de lucha para que todo termine de “un plumazo”.

El presupuesto del 2019, no contempla ni un peso para los Institutos de la Mujer en todo el país, ello, incluye a este organismo en Tamaulipas. Desaparece el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, además del Programa de coinversión social destinado a las organizaciones sociales; con ello, se afecta la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, los programas de paridad de género, entre los de mayor impacto.

Las diputadas federales se han unido y sin importar el color, rechazan este recorte presupuestal.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com