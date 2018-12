Por la libre

Témanle, húyanle pero el destinó siempre llega o debería decir….YA ESTOY AQUÍ.

Por Edelmira Cerecedo García.

Bravo, bravo, bravo querido PRI éste qué nunca se raja y por ende mejor llegamos a un acuerdo antes, así de simple.

Resulta qué en El Mante sigue el vicio y el dueño de la franquicia queda claramente sabido qué es el qué hundió está ultimavez al PRI, lo hizo de nuevo, después de Faruck, después de Rigoberto Rodríguez Rangel el qué no me conoce ahorita le regresamos la memoria, haberlo dicho antes qué tenía amnesia, en fín Alejandro trae muy bien las canicas aportadas y se salió con la suya y sacó a todos del PRI lo logró, FELICIDADES.

Pues el lunes estuvo Carlos Toral platico con la raza política del PRI jajajaja jajaja ¿Ósea cual raza? En verdad existe aún, claro qué todo es una simulación y pues bueno arrojo el maravilloso diagnóstico qué no habrá cambios de presidente en el tricolor de Mante y qué además, Si usted cree qué Alejandro no tiene pelotas pues trae más que muchos, se quedó con la franquicia del PRI, sacó a todos los qué le estorban, entre ellos su compadre, y adivine trae a dos propuestas chiquitinas y pedantes como candidatos a la Diputación Local uno ya es Regidor y es el joven sin una pizca de educación VILLASANA quien me vio y mostró el cobre sin dar saludo alguno, NO CAPTA QUÉ UNA COSA ES ALEJANDRO DE MI EDAD Y DE CONOCERNOS DE AÑOS y otra muy distinta un piojo revivido sacado de la nada, que Alejandro lo introduzca, digo a la política es problema de él a mí lo único qué me queda claro es qué le falta un buen de años para poder ser conmigo tan pedante, y así quiere Alejandro Guevara hacerlo Candidato a la Diputación local.

En fín el otro discípulo es Miguelito el líder perdón para líder le falta lo qué a mí para ser amiguis de Rigoberto Rodríguez Rangel….es en serio qué lo traigo entre ceja y ceja…agarrate RIGO TE VA A QUEDAR MORADO CON LA PRESENTADA PARA REFRESCARTE LA MEMORIA.

En fín Alejandro Guevara trae todo armadoy el PRI Estatal está pagado al menos con una buena parte, y aquí se prueba qué hasta en la política la convicción tiene precio, pues recuerdo qué JOSÉ BENÍTEZ RODRÍGUEZ no hacía equipo con Alex sin embargo se trago siempre su orgullo y demostraba lo qué sabía hacer, hablo de política, pero es obvio de algo tiene qué vivir el PRI ESTATAL y por ello se puede aceptar hasta los caprichos de Alejandro y más qué la misna Yalhe no es tampoco al cien de Alejandro pues la innombrable es del equipo de termineitor el ex goberneitor destructor Egidio Torre y Alex es del equipo de los renegados….nunca lo han querido PERO SE FRIEGAN ES COMO TANOS TRAE TODAS LAS GEMAS y pues el Universo es bastante sensible.

Entonces hacemos un minirecuento, LUPITA ACEVEDO se queda, ALEJANDRO GUEVARA ES EL DUEÑO DEL PRI EN MANTE y VILLASAÑA es un pedante, a y a Rigoberto se la voy a refrescar.

Y bueno en la parte Nacional Estatal, definitivamente se requiere, se obliga, se tiene qué hacer una alianza de factor entre el PAN de Cabeza, el PAN de toda la vida y el PAN anexo agregando a los priistas, pero éso sí es urgente estar de lado del Gobernador y poner en el 2019 un Congreso equitativo qué garantice la defensa del Estado y no el Autoritarismo de Papá, perdón de AMLO.

Elecciones 2019

JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, Eloy Martínez, ALEJANDRO Gómez Vázquez Director de Servicios públicos, Noe Ramos Ferretiz, sería la terna de hombres EN MANTE qué pueden ser candidatos a la Diputación local por el único partido de pie y con bases EL PAN.

La nota del día

1.- EL Diputado Federal por el PAN Vicente Verastegui Ostos destacó qué trabajara hasta las últimas consecuencias para qué se de una revisión del presupuesto del campo.

2.- Hermoso y magnánimo fue el festival de XICOTENCATL qué presencio la Presidenta Noemí González junto a la sociedad entera qué se congratularon el lunes en la tarde frente a la plaza principal.

3.- Mañana la Presidenta del DIF Coral Fentanes Mayorga estará en la plaza principal para conviviren la tradicional posada.

4.- SEÑOR presidente municipal Mateo Vázquez Ojalá qué estos días ande super para qué todo sea posible y positivo…al menos así lo hace del conocimiento su jefe de prensa.