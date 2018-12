EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

TEMBLOR EN CD. VICTORIA

La eliminación de la tenencia en Tamaulipas es una excelente noticia para la ciudadanía.

Una promesa más que Francisco García Cabeza de Vaca cumple ya como gobernador constitucional.

La eliminación se hará efectiva a partir del 01 de enero de 2019 y todos los propietarios de vehículos en Tamaulipas estarán exentos de pagar la tenencia vehicular. Grata, muy grata noticia.

Oigan, les cuento que tembló en las oficinas de la delegación estatal del ISSSTE en Tamaulipas, ubicadas en la zona centro de Ciudad Victoria.

Les platico que el viernes pasado esas oficinas fueron evacuadas, se creía que momentáneamente, porque se empezó a sentir “movimiento” del edificio. El miedo recorrió el cuerpo de los oficinistas.

Me cuentan que al inicio de esto se pensó que era un temblor en la capital estatal, pero se percataron que no, que no era eso, y pasaron a la idea de que tal vez se trataba de una falla estructural del edificio que tiene dirección en el 9 Hidalgo de Ciudad Victoria.

Con motivo de este “temblor”, las autoridades estatales del ISSSTE decidieron darle al personal 3 días libres, pero los trabajadores no quieren regresar a laborar ahí porque “estuvo muy feo”.

Y es que se doblaron canceles y se rompieron algunos vidrios por el movimiento del edificio. Y ante eso las autoridades del ISSSTE Tamaulipas solamente dijeron que iban a cambiar los canceles y los vidrios.

Los trabajadores están asustados y hasta el momento no hay un peritaje serio de qué fue lo que pasó y que informe sobre si el edificio está a punto de colapsarse o tiene arreglo el desperfecto.

Pero además me cuentan que ese edificio no tiene salida de emergencia y solamente hay una escalerilla en la que no cabe más de una persona debido a que está llena de papeles por todos lados.

Además, es un edificio que no fue construido para albergar al número de gente que actualmente trabaja ahí. Los mismos empleados del ISSSTE piensan que probablemente rebasan el peso que la estructura puede sostener.

Insisto en que no hay peritaje serio hasta el momento, por eso creo que es urgente que las autoridades de la delegación estatal del ISSSTE, lleven a cabo una revisión estructural a través de un despacho profesional de ese edificio que es rentado por esta dependencia federal desde hace muchos años. También es necesario que Protección Civil estatal y municipal participen.

Hasta donde estoy enterado el contrato de arrendamiento se vence el 31 de diciembre próximo, y es muy posible que la delegación del ISSSTE cambie de domicilio a petición de los mismos trabajadores que no quieren regresar a trabajar porque tienen miedo. Aunque no hay pronunciamiento sobre esto aún.

Finalmente les digo que me sorprendió que el PRI Tamaulipas diera de baja a quien se venía desempeñando como Contralor del Comité Directivo Estatal.

Y me causó sorpresa porque es un hombre enfermo que en los últimos meses ha necesitado visitar varias veces el hospital. Hoy él necesita de su partido.

Se que la presidenta estatal del PRI Yahleel Abdala Carmona declaró el pasado fin de semana que lo relevaría del cargo y que lo incluiría en otra área. Ojalá y termine siendo cierto eso porque el ex Contralor necesita de la generosidad de su partido.

MAQUIAVELITO

…Ante la enorme ola de inseguridad que se vive en Reynosa, la alcaldesa Maki Ortiz solo atina a decir en twitter:

“Pedimos a las fuerzas federales que la estrategia de seguridad sea revisada y tengamos resultados que logren la pacificación de Reynosa, queremos vivir con tranquilidad”.

¿Y ella que hace? Comprarse camionetas carísimas y promover a su hijo y amigas para candidatos a diputados del PAN, y vive como millonaria y no anuncia ninguna estrategia de su gobierno municipal para coadyuvar en el combate a la inseguridad.

Porque también tiene responsabilidad. Pero únicamente se le ocurrió pedirle con tono de reproche al presidente Andrés Manuel López Obrador que mejore el combate a la inseguridad.

