Por Guadalupe E. González

TEME ALCALDE VICTORENSE QUE, “LO ABRAN EN CANAL”

QUIEN SE encuentra bajo un “claro temor y zozobra”, es nada menos que, el petulante y engreído “payaso bailarín de zumba” alcalde de Victoria Dr. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, porque este “sujeto de baja caterva moral”, se mantiene indeciso, respecto a la fecha en que, deberá rendir su Primer Informe de Gobierno ante los victorenses. Porque este presunto amante de lo ajeno, “ha consumado tantísimas atrocidades financieras” durante su gobierno y eso, precisamente, es lo que, ya lo mantiene preocupado y le hace pensar que, “no pasaría la prueba de fuego” y por ello, se aduce que, “PUEDEN ABRIRLO EN CANAL”, porque robarse o disponer con extrema ligerea del dinero del pueblo, como se le ha venido comprobando, esto es un delito y por esta causa, “a Xico, podría generársele”, una acción de carácter judicial, la que por cierto, señalan que, “no está descartada”.

POR EJEMPLO, deberá XICO, informar “cuanto se pagó él mismo”, a su clínica particular “MÉDICA NORTE” ubicada en boulevard Fidel Velázquez 1919 de la colonia Doctores, por haber atendido todo el año, servicios de salud al personal del Ayuntamiento de Victoria, porque él, “cómo todo buen patrón y buen gandaya”, registró a todos los empleados del municipio en su clínica, para obviamente, verse favorecido con la paga de tales servicios clínico-médicos”. Y sobre eso, repito, tendrá el truculento alcalde victorense que informar, pero informar con transparencia y no con mentiras, porque si no lo hace en tal sentido, pronto tendrá encima a las Contralorías de la Federación y del Estado y sino “pal, baile vanos”.

ADEMÁS, “el galeno del mal”, fíjense bien, tendrá que rendir un informe pormenorizado, sobre “la lista de proveedores” que XICO, tiene registrados en la Tesorería, donde por cierto el titular de las finanzas JOSÉ ALFREDO PEÑA RORIGUEZ, “no canta mal las rancheras”, porque este hambreado sujeto, tiene inscrito “al mega tranza” ex jefe de la COEPRIS-Tamaulipas en el Gobierno de Egidio Torres, me refiero “al yerno” del Tesorero JOSÉ “PEPE” FLORES RIVERA, un presunto delincuente que, tiene farmacias y “vende medicinas a precios de oro a la Presidencia-Victoria”, gracias al tráfico de influencias, “por su parentesco político con el tesorero”, de quienes ya se comenta “no estarán libres de pecado”, porque recuérdese que, “el que la hace la tiene que pagar”.

OTRO DETALLE que creo y considero también deberá informar el Dr. González Uresti, es sobre la inversión de 5 millones de pesos en el ejido “Tierra Nueva”, un núcleo poblacional distante a 12 kilómetros de Victoria, cuya millonaria inversión, este oportunista y ventajoso alcalde victorense la hizo, para así “PODER HACER LLEGAR EL AGUA A SU RANCHO”, el cual tiene ubicado en ese mismo ejido, sin que le haya importado en lo más mínimo, “seguir teniendo sin agua a las familias de la zona urbana de Victoria”, las que, naturalmente, siguen quejándose amargamente, por la falta del preciado líquido en los hogares y comercios de la zona centro y alrededores. Pero este problema, al petulante alcalde y “payaso bailarín”, le es ambiguo, ecuánime e indiferente.

POR ELLO, me parece inconcebible e imperdonable que, el abusivo alcalde Doctor XICO GONZÁLEZ URESTI, al tener cerca la fecha en que, deberá rendir su Primer Informe de Gobierno ante las familias de Victoria, tendrá que hablar en serio y “no con verdades a medias”, porque la gente, “ya no quiere saber más de la sarta de falacias” a las que está impuesto expresar este “presunto ladrón de siete suelas”. Porque si analizamos de manera profunda el tema, podremos darnos cuenta que, de “Ipso facto” (de hecho) las familias, ya no saben qué hacer, porque Xico, más que servir a la gente, penosamente, “ha venido haciendo uso y gala del poder político municipal”, para él beneficiarse, sin que, le importe si el pueblo de Victoria, tiene o no el vital líquido en el seno de sus hogares, cuya cuestión, como antes dije, es indignante y por ello, repito, “XICO tiene temor” que, durante el acto del primer informe, “lo pueda reventar, la gente inconforme”.

POR LO ANTERIOR, queda claro que el presunto “maleante con credencial de alcalde” en Victoria Dr. Xico González, sigue haciendo de las suyas, es decir obrando a diestra y siniestra. Porque tiene Proveedores que, “ESTÁN DADOS DE BAJA EN EL SAT”, de cuya cuestión ya hemos dado amplia cuenta. Pues la mayoría de los proveedores, “señalan domicilios inexistentes” pero eso, al mega trampa de Xico, no le ha importado, porque a “tales proveedores fantasmas”, el truculento edil, “les paga cantidades estratosféricas” con dinero del pueblo, cuya causa, ya se viene investigando a fondo y pronto tendremos informes claros sobre las irregularidades hacendarias, en las que, ha venido incurriendo el Presidente Municipal victorense, el que por cierto, en campaña dijo “salvaría de la enfermedad a Victoria”, pero ahora, por lo que vemos, pese a que el alcalde es Doctor “tiene a la capital de Tamaulipas, mas enferma”, de como se la dejó su antecesor Óscar Almaraz Smer.

REZA EL ADAGIO que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y vaya que, el tiempo, es el que ya se le está viniendo encima “al payaso alcalde bailarín” victorense XICO GONZÁLEZ URESTI, el que, junto a su hija TANYA GONZÁLEZ, sus otros hijos y hasta “su yerno de oro”, tendrán que ser llamados ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de que, “rindan cuentas” de cómo y porque están en la nómina o “se están viendo favorecidos con el dinero del pueblo”.

PARA FINALIZAR, aducen que, el nepotismo o “trato a favor de familiares”, es un mal proceder administrativo y a esto, los referidos parientes consanguíneos y políticos del alcalde González Uresti, tendrán que responder, porque están seriamente involucrados, motivo por el cual, ninguno de los mencionados, “ESTÁN FUERA DE LA ACCIÓN LEGAL” llegado el momento y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”. Porque lo que se hace en la Presidencia Municipal de Victoria “ES ACTUAR AL ESTILO JUEZ Y PARTE” y eso por tanto, ya no se le debe solapar más “al presunto ladrón” quien como Presidente Municipal, “ha venido haciendo buenos negocios a costillas de los dineros del pueblo victorense”, salvo que XICO, demuestre lo contrario.

