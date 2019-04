La@Red

TEMEN LOS JOVENES DEL PAN UNA DICTADURA PARA MEXICO

Los jóvenes del Partido Acción Nacional (PAN) temen que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “cocinando” una dictadura para México, versión que ya otros han advertido, pero la ciudadanía no lo percibe del todo.

Alan Avila Magos, hizo pública su apreciación, como dirigente nacional de Acción Juvenil del PAN al ser entrevistado en Ciudad Victoria y agregó que de ahí el interés del mandatario en pretender alcanzar las mayorías en los congresos, además del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El líder de las juventudes panistas aprovechó el momento para hacer fuertes críticas en contra de las matinales conferencias de prensa de López Obrador, que todos los días –de lunes a viernes– se llevan a cabo en Palacio Nacional, evento que comparó con los “standuperos” o stand up que ronda por el mundo de la comedia, pero que mucha gente todavía no lo entiende bien.

“Creo que el presidente se debe de dedicar a ejercer el Poder Ejecutivo y a administrar el país en lugar de estar haciendo Stand Up todos los días”, estimó y añadió que su función no es ser su propio vocero de comunicación, sino trabajar para resolver los problemas de la nación. Supuestamente la gente a la hora de votar lo contrató para dirigir al país, no para ser el vocero de su propio gobierno, remarcó Avila Magos.

Paralelamente el dirigente nacional de Acción Juvenil también recriminó el que López Obrador busque generar la agenda política cada día a través de la conferencia matutina , “!a modo de sermón, como si fuera un líder religioso, queriendo orientar hacia donde quiere dirigir la atención política”.

Para terminar agregó que se percibe la intención de parte de MORENA de utilizar sus recursos de los programas federales para buscar coaccionar el voto para apoyar las campañas de sus candidatos que van a participar en las elecciones que se realizarán en seis estados del país el próximo 2 de junio.

Muy sentido en el mundo de la política el fallecimiento de María de los Angeles Moreno, la que murió de cáncer el sábado 27 de abril del 2019, la que en vida llegó a ser Secretaria de Pesca siendo presidente Carlos Salinas de Gortari; diputada federal, la primer mujer dirigente nacional del PRI y dos veces senadora, entre los distintos cargos que ocupó. Por lo que se está contemplando rendirle un homenaje en el Senado de la República, cuya cámara llego a presidir .

Salinas de Gortari mandó a la funeraria una enorme corona de rosas blancas o gardenias con su nombre al centro:; la recordó también el ex gobernador de Quintana Roo Pedro Joaquín Coldwell, José Antonio Meade estuvo en el velatorio; el presidenta Andrés Manuel López Obrador lamentó su fallecimiento y la describió como una destacada economista y política progresista y liberal.

También estuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, el que llegó a la funeraria a dar sus condolencias; “era una mujer excepcional, venimos a solidarizarnos con la familia, con sus seres queridos, fuimos compañeros senadores, diputados, fue presidenta del Senado”, dijo.

En el último adiós también acompañaron a María de los Angeles Moreno Uriegas sus dos grandes amigas Beatriz Paredes Rangel y Dulce María Sauri Riancho, la que estuviéron en la agencia funeraria.

Otros más que también se dejaron ver fuéron Enrique Ochoa, Jorge de la Vega Domínguez, Ignacio Pichardo Pagaza, Rodolfo Echeverría, Virgilio Andrade, Diódoro Carrasco y Jose Ramón Martell, entre otros.

Las expresiones por su fallecimiento en las redes sociales se escribiéron desde temprano. Entre éstas la de Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI y de la Secretaria de Gobernación, Olga Cordero Sánchez.

A María de los Angeles Moreno Uriegas la entrevistamos en Tampico siendo entonces Secretaria de Pesca, traía en el cuello un mascada azul y un inolvidable perfume, era una mujer encantadora, como funcionaria cumplió con la Patria, descanse en paz.

Con la novedad de que el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca acaba de iniciar un proceso legal encaminado a la recuperación de una propiedad que se localiza en la ciudad de Brownsville, Texas y está valuada en 1.2 millones de dólares, la que conforme al comunicado oficial del Gobierno del Estado fue adquirida con recursos originados por presuntas malversaciones cometidas por el otrora gobernador del estado, Tomás Yárrington Ruvalcaba, ello a través de esquemas de desvío de dinero público por medio de prestanombres.

Para el efecto se está solicitando a un juez del Sur de Texas, que sea reintegrada al patrimonio estatal la propiedad que consta de tres lotes, está ubicada en Brownsville, Texas y fue adquirida con recursos del Gobierno de Tamaulipas.

El gobierno de Tamaulipas está solicitando a las autoridades estadounidenses que declaren ilegal la compra de los terrenos y sea declarada propiedad del Gobierno de Tamaulipas, por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la Administración Estatal.

Se establece en la demanda que la propiedad fué comprada a nombre de la esposa de Fernando Cano Martínez, actualmente prófugo de la ley en Estados Unidos, por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad de Yárrington Ruvalcaba, que fuera detenido en Italia en el 2017 y extraditado a EEUU en abril del 2018 en donde permanece preso. Por cierto el caso que se le sigue a TYR en Estados Unidos será atendido por la Corte hasta el 2020.

Hay que reconocer que están funcionando las cámaras de videovigilancia, prueba de ello es que sobre el libramiento Reynosa-Monterrey, detectaron dos vehículos con gente armada, logrando detener la policía estatal a cinco sujetos, a los que les aseguraron dos armas largas, 16 cargadores, fornituras, estrellas “ponchallantas” y un vehículo.

Especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de un proyecto científico están buscando incrementar la concentración de ácido linoleico conjugado (ALC o CLA, por sus siglas en inglés) en la carne de bovinos, con la meta de añadir un valor nutricional al producto y contribuir en la salud de los consumidores.

La Dra. Yuridia Bautista Martínez, que es investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), dijo que el proyecto se enmarca en los trabajos del Cuerpo Académico de Producción Animal y forma parte de sus líneas de investigación relacionadas a la economía de los productores agropecuarios, mercado y análisis de precios, además de calidad y valor agregado de los productos de origen animal.

“En la línea de Valor Agregado de los productos de origen animal, estamos trabajando en el proyecto “Perfil Lipídico de carne de bovino en el estado de Tamaulipas”, que consiste en determina la concentración de ácidos grasos que están presentes en la carne”, comentó.

Luego añadió que están interesados en la concentración del ácido linoleico conjugado, porque le atribuyen propiedades anticancerígenas y prevención de enfermedades, como la diabetes y la hipertensión.

