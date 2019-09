Tendencias – Mintió para ganar, miente al gobernar

Oscar Contreras Nava

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión y dio su tercer informe al pueblo, pero haciendo un recuento de su pasado sabemos que se pasó casi 20 años tratando de llegar a la presidencia de la República y después de participar en dos campañas presidenciales lo consiguió al manipular las emociones de los mexicanos como su principal instrumento de su lucha política.

Por ejemplo, utilizó a Carlos Salinas de Gortari para posicionarse con los electores y lo llamó “El Innombrable” con lo cual sus críticas cobraron más fuerza y tuvieron éxito por lo que Salinas hizo en el país con el proyecto neoliberal.

Después creo el término de la “Mafia del Poder” para evitar nombrar a todos los empresarios y políticos, beneficiarios del gobierno federal y cuando ha podido cobrarles por sus abusos nos salió diciendo que no cree en la venganza y si los acusa se llevaría todo el sexenio, porque nunca acabarían de pagar sus tropelías.

Lo peor del caso es que a esos empresarios como Carlos Slim les acaba de entregar las inversiones más importantes de su proyecto sexenal, para que las hagan junto con su gobierno y con ello, López Obrador se convierte de manera formal en un integrante más de la Mafia del Poder.

Pero los ejemplos de sus mentiras se dan por todos lados y en todos los sectores; durante casi dos décadas se la pasó acusando al sindicato petrolero y al SNTE de sus abusos, aunque ahora como presidente de México a los dirigentes como Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo no les hace nada sino todo contrario y a la maestra la sacó de la cárcel y pronto tendrá su propio partido para apoyarlo.

En su última campaña política por la presidencia de la República arreció sus ataques contra la corrupción y aseguró que acabaría con la inseguridad pero esta ha crecido al igual que la incertidumbre económica por todo el país.

En el tema del combate a la corrupción dice que el país se ahorró más de 500 mil millones de pesos al acabar con programas que impulsaban las actividades ilícitas, pero gracias a sus decisiones cientos de niños se han quedado sin medicinas y son miles lo que ahora con AMLO no tienen atención en guarderías y se han quedado sin becas para seguir estudiando.

De igual manera desea que el país crezca, pero solo invierte en los estados del sur sureste de México abandonado a su suerte a los estados del norte y los proyectos de inversión que se tenían en infraestructura hidráulica, campo, turismo y seguridad se pospondrán hasta que acabe el sexenio.

Ah pero eso sí su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en reunión con los legisladores de MORENA les comentó que uno de sus objetivos para este 2020 es ampliar la base de la recaudación, es decir, quiere que haya más mexicanos pagando impuestos para invertir ese recurso en los caprichos de su presidente como eso de regalarle dinero a los países de centro América a los ninis y a los migrantes.

En fin, Alan Rusbridger, ex director del diario The Guardian señala: “La emoción está superando a la razón en el mundo. Los políticos que tienen éxito son los que saben apelar a las emociones. Ya no hay eso conocido como hechos, porque ahora los políticos juegan con las emociones de la gente. Por eso tenemos que plantearnos si queremos un mundo de hechos para contrarrestar el mundo basado en las emociones, que es un mundo peligroso… y en esas andamos. Ni más ni menos.