LAS AGENDAS

Tendrá Matamoros y Reynosa parques eólicos en el 2020

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Vacaciones de jueza detiene respuesta para destituir a Xico en Victoria. Quien sabe a qué santo se encomienda el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti para evadir su responsabilidad en la administración de la capital del Estado, puesto que esta semana saldría un veredicto por una queja en su contra por la falta de agua a un nutrido sector que incluye por lo menos 2 colonias, pero resulta que no hubo fallo: el motivo, es que la jueza salió de vacaciones y dejó todos sus expedientes suspendidos.

Los inconformes no se quedarán de brazos cruzados por el “plantón” que les dieron y están convocando a otras personas a unirse a la causa para protestar por el abandono y deplorables condiciones en que se encuentra la capital del estado, siendo la falta de agua potable en muchas colonias la que más afecta y lesiona a los ciudadanos.

La distribución del agua potable ha llegado a afectar a más de 200 colonias, sin embargo, lo más lamentable es la falta de oficio político del alcalde para dialogar con los afectados y buscar posibles soluciones, ya que además, los usuarios tienen que pagar puntualmente sus recibos que siguen llegando sin falta a los domicilios.

Ciertamente la solución al problema es algo más complicado a tener una “buena idea” como las tiene el Presidente Municipal, se requiere una importante inversión que seguramente Xico está esperando que le llegue del “cielo”, lo creo no sucederá, es más, espero no estar equivocada, pero ni siquiera están trabajando en los proyectos técnicos para el próximo año…así de preocupante esta la situación.

Agenda de medios: Genera gobernador de Tamaulipas condiciones para nuevas inversiones. La presencia del Gobernador del Estado de Tamaulipas en diversos escenarios nacionales e internacionales ha propiciado condiciones para generar nuevas inversiones en materia energética, pero no en intenciones, debido a que en el 2020, la empresa Thermion instalará dos parques eólicos uno de Reynosa y el otro en Matamoros.

Las instalaciones de ambos parques eólicos vienen a mejorar las condiciones en la región norte del estado, además de brindar certeza a la inversión privada, puesto que el capital para construcción de estos proyectos proviene de ámbito nacional, lo cual es un claro ejemplo de las garantías que ofrece el gobierno del estado para el establecimiento de más inversiones.

La Secretaría de Desarrollo Económico mantiene una atractiva cartera de inversión privada nacional y extrajera, cuyas decisiones para establecerse podrían anunciarse de un momento otro, puesto que las ventajas competitivas de Tamaulipas colocan al estado un lugar privilegiado para el movimiento nacional o internacional.

Agenda ciudadana: Diabetes y papiloma se apodera de tamaulipecos, ambos silenciosos. Asesinos silenciosos se pasean descaradamente en la sociedad, ambos han incrementado sus víctimas sin que la sociedad se concientice de la gravedad, si, hace unos días se publicó una nota sobre el aumento en el caso de mujeres con papiloma humano, problema transmitido por la pareja, generalmente por contacto sexual, y aunque nadie lo ha comentado, ello habla de una sociedad más promiscua y menos prevención. El otro mal del siglo que nos aqueja es la diabetes: 13 de cada 100 tamaulipecos lo padece.

Ambos padecimientos son invisibles y causan estragos tanto en la salud como en el gasto público, debido a que, una vez detectados los casos, lo procedente es el control de por vida. No obstante, el caso del papiloma requiere de políticas públicas de salud, educación y prevención, puesto que el desconocimiento ha propiciado un sensible crecimiento en el número de contagiados y éstos a su vez contagian a más, de no tomar las medidas conducentes. La diabetes es más responsabilidad del individuo, el papiloma es responsabilidad de quien lo padece y lo oculta.

