LETRAS PROHIBIDAS

¿Tendrán PRI y PRD tiempo para ‘revivir’?

Clemente Zapata M.

El tiempo se va acortando/

falta menos pa’ elecciones;/

no es tiempo de acelerones/

pero hay que irle tanteando…

PRI y PRD han entrado/

en una renovación/

en busca de dirección/

y a componer lo errado…

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acaba de dar señales de vida al nombrar como presidente interino a DAVID ARMANDO VALEZUELA ARROYO.

Apenas este lunes 18 alzó la mano y protestó cuidar los intereses del organismo [ajá], pero principalmente recuperar el registro tras el paso de voraces depredadores que tuvo el sol azteca.

Lo único que no cuaja en la ecuación es la “fama” de JORGE MARIO SOSA POHL, que ocupará la cartera de Organización. Y no encaja porque todos conocemos las chapuzas de POHL.

Se antoja demasiado difícil que por sí solo el PRD logre recuperar un registro que perdieron gracias a que dicho partido dejó de serlo para convertirse en negocio de unos cuantos.

El PRD no tiene nada que perder pero sí mucho por ganar además del registro: Prerrogativas, candidaturas y los formidables negocios a la sombra del poder; es lo que mueve a la “dirigencia provisional” recién instalada…

Queda la duda si realmente la dirigencia representa a lo que queda del PRD o al llamado Futuro 21, “que no es lo mismo, pero es igual”… Se irá aclarando con el andar de la carreta… Punto final…

Por otro lado. Llama mucho la atención lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Está casi a nada de tener un líder formal. Está perfilada la elección para este 15 de diciembre.

Y llama la atención porque el PRI tamaulipeco deberá caminar y recomponer su estructura prácticamente sin dinero, pero con mucho ánimo (me imagino) de ir con todo a la siguiente elección, la del 2021.

Se apuntaron EDGAR MELHEM SALINAS y TOMÁS GLORIA REQUENA (hasta el momento de cerrar estas letras). La meta es recomponer el PRI, pero a largo plazo amarrar la candidatura a la gubernatura tamaulipeca.

Ni modo que cualquiera que quede, y una vez que limpie la casa, se le prive del derecho de soñar en grande y regresar al PRI las glorias de antaño.

¿Cuál será la primera fase de quien sea el Presidente…? Poner orden y redefinir el camino. Tener un acercamiento con la “olvidada” base para reactivar su estructura.

También deberán definir si la puerta del PRI estará abierta para los que fueron de “coquetos” con el Movimiento de Regeneración Nacional y no obtuvieron nada.

Pero sobre todo definir de dónde saldrá el dinero para darle marcha a la otrora poderosa máquina generadora de votos; porque los priistas ya no quieren que les venda ilusiones para operar.

Mientras el PRI y el PRD están por arrancar, los partidos de enfrente, Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional ya les llevan muchos cuerpos de delantera… Pendientes…

ÁGORA

SUS CARITAS Y sonrisas mueven hasta el alma más fría. Su inocencia, su ternura, y sobre todo esa mirada viva que se sorprende con todo hace el día a cualquiera… Son los pequeños estudiantes de primer año del jardín de niños… Tienen enfrente toda una vida para ser felices y realizados; y nosotros los adultos tenemos la obligación y la responsabilidad de darle el mundo que merecen para capitalizar sus sueños… Esos pequeños estudiantes son una esponja que rápidamente absorben lo que se les da; por eso hay que darles buenos ejemplos, hablarles con buenas palabras y, sobre todo, ser lo más transparentes posibles… El futuro de esos niños se forja desde hoy… ¡Para la reflexión!

DEL TINTERO

+++El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA presidió en Nuevo Laredo el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde señaló que su Gobierno estará siempre presente respaldando todas las acciones encaminadas a restaurar la paz.

+++Un total de 136 alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas obtuvo certificaciones internacionales, al concluir su preparación en los programas de Competencias Digitales y del Idioma Inglés. Se destaca el impulso del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ para implementar este tipo de proyectos estratégicos.

+++El gobierno municipal de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR construye una guardería en beneficio de 300 niños, hijos de trabajadores de la industria maquiladora de Nuevo Laredo. El edil destacó que se requieren lugares seguros donde los niños estén sanos y salvos.

ENTRETELONES

1.- ME COMENTAN QUE… Si el PRI y el PRD no la tienen tan fácil, en el Movimiento de Regeneración Nacional no cantan mal las rancheras en temas de indisciplina… Tal parece que en el país, lógicamente Tamaulipas incluido, algunos grupos se empeñan en desestabilizar al partido que llevó al poder al hoy presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… En la entidad el único partido, y ni cómo negarlo, que tiene sus “asuntos arreglados” es el Partido Acción Nacional… pero en ocasiones del plato a la boca a veces se cae la sopa… ¡Upssss!

2.- ME COMENTAN QUE… Sólo porque los medios dieron la noticia de la renuncia de MARIO SORIA LANDERO como titular de la Contraloría gubernamental, los tamaulipecos se dieron cuenta que se tenía un Contralor… El ahora ex funcionario pasó sin gloria y con más pena por el cargo, pero eso sí: cobró puntualmente su quincena, su compensación, sus vacaciones y hasta jugosa viaticada, sin entregar a los tamaulipecos nada a cambio… Ojalá que ya se les ponga fin a esos funcionarios que sólo están en el cargo de paseo o vacaciones, pues hay varios que sólo han servido para dañar la imagen… ¡Santa Cachucha!

3.- ME COMENTAN QUE… Desde “alturas bien altas” se dio la orden para que el senador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA se dé cuerda solito y de paso encuerde a su grupo para que enseñe las cartas… El que tiene la última palabra en eso de la selección del “bueno” aprendió a jugar las reglas del pasado en donde el más importante aspirante a un cargo era el “tapado”… Por eso AMÉRICO, sin darse cuenta, lo han dejado moverse, “entregar cargos”, que haga la talacha, que pique piedra, que sume cuadros porque al final, cuando se lleguen los tiempos de las definiciones, otro vendrá a comerse la liebre… ¡Mí, no entender! ¡Así comentan!