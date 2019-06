La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“TENGO LOS TAMAÑOS PARA DEFENDER AL PRI”: ALITO

No quisiéramos decirlo pero todo apunta a que el nuevo dirigente nacional del PRI va a ser el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas, el que presume tener los tamaños para defender la dignidad “de nuestro partido” y asegura incluso que MORENA es una ave de paso, que nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana.

Son en total cinco las fórmulas que ya quedaron debidamente registradas ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del CEN del PRI, incluída la que conforman Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria. Las cuatro fórmulas restantes las conforman Ivonne Ortega Pacheco y José Alfaro Cázares; Margarita Santos Mendoza y Aurelio Juárez González; Benjamín Antonio Russek de Garay y Linda Amanda Obregón Bravo, además de Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores.

Siendo los grandes ausentes el ex rector de la UNAM José Narro Robles y el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. El primero se bajó solo de la contienda por la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional y además renuncio al partido después de 46 años de militar en sus filas. Decisión que tomó al percatarse de que la elección del nuevo líder del PRI va a ser por dedazo.

Cabe señalar que la destacada editora, columnista y periodista, Beatriz Pagés, también se salio del PRI luego de haberse sumado a Narro Robles, pero se encontró con que el tricolor tomó una serie de decisiones equivocadas que lo mantienen anclado al pasado al dar preferencia al gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno, que se pretende imponer para dirigir el PRI

Del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, trascendió que llegó a un arreglo con Alejandro “Alito” Moreno Cárdemas y se la va a rifar con él en su campaña por la dirigencia nacional del tricolor, empezando su función con reclutar a los que van a ser coordinadores estatales.

De Alejandro Moreno Cárdenas también conocido como “Alito” –por Alejandrito– no desconocemos su experiencia en éstas lídes, toda vez que ya fue Secretario de Organización y Secretario de Operación Política del CEN del PRI. Pero a sus 44 años de edad ya fue dos veces diputado federal, senador y gobernador de su estado natal, Campeche, por lo que queremos creer que tiene las tablas necesarias para sacar al partido del pozo en que se encuentra desde el año 2000.

Por cierto “Alito”, que va a ser una burda imposición más en la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional. Asegura que “el PRI unido es invencible, por ello se necesita la fuerza de labores. Tenemos los tamaños para defender la dignidad der nuestro partido”, remarcó.

“Que se cuiden los otros partidos, el PRI va a regresar y les vamos a volver a ganar “, y remarco que de llegar a la dirigencia nacional transformará al PRI.

Lo que le ha hecho daño a Moreno Cárdenas es el que los otros contendientes haya afirmado que el ex presidente Enrique Peña Nieto lo está ayudando, Pero su error más grande para nosotros como analistas políticos es el haber dicho que simpatiza con López Obrador. Lo que creemos que en el camino tendrá que poner en claro porque de no hacerlo sus adversarios por ahí le van a estar pegando.

La elección interna del partido de acuerdo con la convocatoria será el domingo 11 de agosto y siete días después –el día 18– rendirá protesta la fórmula ganadora.

Por cierto el PAN teme que México caiga en recesión si la tendencia en materia económica no cambia. El presidente nacional de éste partido, Marko Cortés, consideró como pésimo el desempeño de la economía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que atribuyó la “incertidumbre y desconfianza” que ha generado entre los inversionistas.

“Tenemos que alzar la voz para decir que en lo económico las cosas van de mal en peor. Las políticas de López Obrador no dan confianza a los inversionistas, señaló el líder máximo del Acción Nacional en un comunicado, en el que advirtió el riesgo de que México “caiga en recesión” si la tendencia no cambia.

Marko Cortés criticó los “desplantes” en el gobierno federal que asegura que la economía marcha “muy bien” y que se tienen los recursos para “paliar la peor crísis”, cuando todos los expertos y organismos nacionales e internacionales pronostican muy poco crecimiento en el 2019.

Demandó al gobierno de López Obrador ejercer cuanto antes el gasto público en infraestructura y brindar facilidades y certeza jurídica al capital privado, para estimular el crecimiento económico y la generación de empleos formales. Luego hizo hincapié en que los gobiernos del PAN han dado el ejemplo de cómo hacer crecer la economía.

Por su parte López Obrador asegura que entre sus preocupaciones no se encuentra la economía y remarcó que “vamos bien”. Adelantó que el 1 de julio en el evento en el que va a festejar el primer año de su elección dará a conocer cifras sobre el control de la inflación, así como de la política macroeconómica.

Esos acercamientos de López Obrador con las redes sociales –You Tube y Marck Zuckerberg, creador de Facebook– nos hacen creer que anda buscando llegar a un acuerdo para que ya no lo madren, porque ya no siente lo duro sino lo tupido. Ojalá y que no caigan en el error, porque perderían el prestigio que a ley se han ganado en el mundo. Simplemente se acabaría el encanto de la libertad y transparencia de las redes sociales.

Los miembros y directivos de la organización Comunicadores Veteranos de Nuevo Laredo le organizaron al maestro Bruno Alvarez Valdez un merecido reconocimiento como luchador social lo que puso en alto el nombre de ésta ciudad fronteriza a nivel nacional, lucha que emprendió en favor del pueblo cuando como legislador formó parte del Congreso del Estado como diputado local en las 53 y 55ava Legislatura, en las que se caracterizó como un aguerrido opositor.

Álvarez Valdez se venía desempeñando como maestro y director de la escuela Primaria localizada en la colonia Nueva Era, pero nació en su persona el deseo de hacer más por la gente, por lo se sumó al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ahora ya desaparecido y llegó a ser dos veces diputado local además de dirigente estatal de ese su partido.

El tesista José Norberto Lucio García, egresado de Ingeniería en Ciencias Ambientales que imparte la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Unviersidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Entomología (SME) y la Academia Tamaulipeca de Investigación Cientifica yTecnológica, A.C. (ATICTAC) por sus investigaciones en el campo de la entomología.

El jóven investigador obtuvo los premios en la categoría de Tésis de Calidad Nivel Licenciatura : en el XI Congreso Latinoamericano y LIV Congreso Nacional de Entomología de la SME y en el Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México, que organiza la ATICTAC, respectivamente.

Nos informan que fue reconocida su labor en la tesis titulada “Efecto de la estacionalidad y microclima sobre Chrysomelidae (coleóptera) en un bosque tropical subcaducifolio de Victoria, Tamaulipas, asesorada por el Dr Santiago Niño Maldonado, profesor de la FIC e investigador del Cuerpo Académico Ecología y Conservación de la Biodiversidad.

Por cierto nuestras antenas nos reportan que el Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero (FICCMA-2019) en su tercera edición otorgó el galardón “Mapache de Oro” al cortometraje “Espiral” realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Tampico (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Y vamos por más.

