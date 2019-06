CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Tengo miedo…

Los baches, basura, ni la violencia y menos la presunción de actos de corrupción en la administración que dirige le habían quitado tanto el sueño al alcalde de Victoria como el conservar su “buen nombre y moral” intactas.

A cada problema respondía con evasivas o generalidades, con promesas de acciones que los ciudadanos no logramos observar nunca o muy pocas veces y pese a los problemas siempre se le vio riéndose y parecía burlarse del ciudadano bailando grotescamente en cuanto lugar se paraba como “primera autoridad”.

El caso es que en los últimos días se ofendió porque un regidor denunció que desde el DIF municipal presuntamente se estaban pagando carísimas consultas en una lujosa clínica de la que el alcalde es socio, o dueño, no se sabe, el caso es que luego de ello vía redes sociales, entre otras, le hizo saber a la comunidad, a los periodistas, a los síndicos y regidores, que a partir de la fecha iba a iniciar procesos de derecho de réplica y demandas civiles por daño moral, político y familiar en contra de los que dijo “están asegurando mentiras e incongruencias en los medios de comunicación”.

Por supuesto que el alcalde tiene todo el derecho de actuar como mejor le parezca, la recomendación es que lea las últimas resoluciones de la Suprema Corte al respecto, digo, no vaya a ser que le obliguen a transparentar convenios y el uso de recursos y le salga más caro el caldo que las albóndigas.

Más aún, la recomendación es que así como le han indignado “las mentiras” que le dicen los medios de comunicación y regidores utilizando fuentes de información respetables y siempre validas, argumentando el daño moral que le causan, así debería indignarle como nos ve el resto del país a causa de sus bailes que son calificados en las redes sociales como ridículos, grotescos y a veces más que eso y, por supuesto, deberían lastimarle, aunque sea poquito, las condiciones en las que se encuentra la ciudad en casi todos los ámbitos, en serio, damos pena.

Así es, resulta triste y vergonzoso que el alcalde se enoje por cuestiones meramente personales pero no tenga la capacidad de indignarse por lo que a todos nos afecta como son las condiciones de los pavimentos, la escasa o nula obra pública, la falla en los servicios públicos y hasta que decida invertir sumas millonarias para poner aires acondicionados en las celdas de la preventiva, para premiar a la gente que se porta mal, pero ni le inmuten las condiciones en las que tienen que estudiar muchos niños, en salones que a veces no tienen ni abanicos.

Claro que la amenaza del alcalde de Victoria ya tuvo respuesta, en las redes sociales hay quien le dice borracho y lo reta a proceder, hubo incluso quien le prometió demandarlo por corrupto exhibiendo facturas presuntamente pagadas, es decir, a la gente realmente le vale e incluso le emociona que los vaya a demandar Xico, porque conocen la ley, porque saben que el pueblo tiene una percepción clara del edil y esta no le beneficia en mucho.

Usted disculpe señor alcalde, la verdad es que este pueblo justificadamente le pone toda clase de adjetivos y le hace toda clase de acusaciones porque se siente traicionado, engañado, porque le afecta sus intereses no bacheando o utilizando los recursos públicos de manera inadecuada, solo es eso.

Y sí, está usted en todo su derecho de demandar por “daño moral” escrito así entre comillas porque considero que el pueblo no le hecho ni le hará ningún daño e incluso que debería tener la piel más dura contra la crítica en medios que no hacen otra cosa que replicar el sentir de una parte de la población, pero le adelanto algo, la gente no le va a tolerar que se distraiga para defenderse usted y no pueda hacer nada por ellos que sufren lo mismo por la falta de servicios básicos que por los baches y otros males de la ciudad que usted no puede o se ha negado corregir, o por lo menos eso dice el respetable mientras le saluda y grita, tengo miedo…

En otras cosas… Una nueva área de juegos infantiles con piso de pasto sintético, trabajos de mejoramiento de infraestructura como la aplicación de pintura en la barda perimetral, rehabilitación en plomería y el ofrecimiento de becas a niñas, niños y maestro de música y otros apoyos, fueron algunos de los beneficios que recibieron en el Jardín de Niños “Horacio Terán” de Ciudad Victoria.

El Jardín de niños fue visitado por Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del DIF Tamaulipas, esta es una escuela pública de tiempo completo, que atiende a 146 niños de 4 a 5 años de edad, de los cuales 96 se quedan a clases de tiempo completo, 40 de ellos integran el grupo de música y son los que forman parte de la orquesta musical que tiene como directora durante este año escolar a Oxana Thaili Morales Esquivel, que cautivó al país en redes sociales, por su talento y carisma al dirigir la orquesta musical de los menores , pero sobre todo por el amor y pasión a la música que muestran los integrantes.

En la escuela los niños reciben su desayuno y comida y concluyen su horario escolar después de recibir la enseñanza en diversas disciplinas, la música es una de ellas.

“Vengo de parte de mi esposo el gobernador Francisco García Cabeza Vaca, quien les manda saludos y quiso que viniera a verlos para felicitarlos por su talento, vamos a estar al pendiente de ustedes para que sigan esforzándose” dijo Mariana Gómez.

La titular del DIF Estatal, como parte del reconocimiento al trabajo que realiza el profesor de música Abraham Gómez Quintana se le hizo entrega de una beca con todo pagado, para que estudie el diplomado en Dirección Coral Infantil que ofrece la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Ciudad de Monterrey del 29 de julio al 3 de agosto mientras que los padres de familia de este plantel se les estará asesorando por parte de autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado y del Instituto Tamaulipeco de Beca, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) para garantizar una beca a cada niña o niño del kínder que lo requiera.