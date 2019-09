CLARO Y DIRECTO

TERCER INFORME

NO HAY HORA QUE NO SE LLEGUE NI PLAZO QUE NO SE CUMPLA, Y ESTE MIÉRCOLES EL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, RENDIRÁ SU TERCER INFORME DE LABORES AL FRENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO, SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, ESTARÁ EN EL INFORME DEL GOBERNANTE DE TAMAULIPAS, COMO REPRESENTANTE PERSONAL DEL PRESIDENTE DE MEXICO, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, la cita es en el Congreso del Estado, inmueble que ha sido seleccionado como sede para que se lleve a cabo la lectura del documento que engloba tres años de trabajo eficaz e innovador del mandatario estatal.

SE DARÁN CITA TODA LA CLASE POLÍTICA DEL ESTADO y de algunas entidades federativas que acudirán a la invitación a este importante evento.

LA SÍNTESIS DE ESTE INFORME ENCIERRA LOS AVANCES EN TODOS LOS RUBROS SOCIALES QUE DÍA A DÍA LLEVA EL GOBERNADOR A TODOS LOS RINCONES DE TAMAULIPAS, en el aspecto social el sistema DIF Tamaulipas que dirige su esposa, la señora MARIANA GOMEZ DE CABEZA DE VACA ha permeado con acciones sociales a todas las clases sociales, pero sobre todo a los más vulnerables, todo con el apoyo constante del mandatario estatal.

LA INVERSIÓN PRIVADA EN TAMAULIPAS HA AVANZADO A PASOS AGIGANTADOS, derivado de una garantía y seguridad del gobierno para los inversionistas que en estos años han llegado para quedarse en la entidad.

EL APOYO AL CAMPO TAMBIÉN ES OTRO DE LOS RUBROS EN EL QUE ESTÁ AL PENDIENTE CABEZA DE VACA quien hace poco anuncio que apoyará al agro tamaulipeco con estímulos económicos y en especie, debido a la disminución de las partidas federales para este rubro, les dijo a los productores que no están solos qué su gobierno apoyará siempre al campo tamaulipeco.

EN ESTOS TRES AÑOS LA INVERSION GUBERNAMENTAL EN TODO TAMAULIPAS ha sido una de las más significativas en el crecimiento del estado en todos los rubros, caminos, carreteras, salud, educación, campo, pesca, ganadería, edificios públicos y de esparcimiento etc.

