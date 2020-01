T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿TESORERO DE XICO, LE COMPRÓ CASA A EMPLEADA DEL MUNICIPIO?

X.-POR ESO “EN VICTORIA, MUCHA GENTE YA NO ESTÁ PAGANDO EL PREDIAL”

POR LA SARTA de trapacerías consumadas ante la vista del pueblo, por parte del cínico, mercenario e irresponsable alcalde de Ciudad Victoria XICOTENCTAL GONZÁLEZ URESTI, “mucha gente, ya se ha venido rebelado en plan tajante”, contra este nefasto sujeto de baja caterva moral y por esta razón, “están dejando de pagar el impuesto predial”, porque éste presunto delincuente con charola, en año y medio que lleva como primera autoridad municipal, mantiene la capital tamaulipeca, en muy deplorables condiciones, porque al inmoral del Xico, le importa más gastarse el dinero público en cosas meramente personales, cuya ilegal actuación, es lo que ha generado marcada indignación entre las familias, puesto que, “la imagen de Victoria, está por los suelos”.

PORQUE desde que, González Uresti, llegó a la Presidencia Municipal de Victoria, la ciudad, “ha tenido un giro lamentable en grado extremo”, porque en la misma zona centro, en las calles, no hay el suficiente alumbrado público, pero además “las arterias están plagadas de baches”, no hay nuevos cordones, ni banquetas y hasta la nomenclatura, está desapareciendo y el servicio de recolección de la basura, está marcadamente deficiente.

PERO ESO NO ES TODO, porque las colonias populares “están para llorar” y lo peor es que la gente que radica en esos núcleos proletarios, enfrentan carencia, en todo tipo de obra pública, pero eso, al Presidente Municipal le importa un bledo, detalle por el cual “es ultra-mega-urgente” que este presunto delincuente, “SEA METIDO EN CINTURA”. Y no siga apropiándose del dinero de los victorenses.

HAY QUE SEÑALAR que, en el contumaz saqueo al erario público de Victoria, no solo es partícipe “el cleptómano” de Xico González, sino también “su compadre del alma” Tesorero Municipal JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ (alias) la Chuleta, otro presunto delincuente que, valido del poder político municipal, aducen que, “ya le compró una casa a todo lujo” a una jovencita que trabaja en Obras Públicas Municipales, de la que rumoran “la trae como juguete nuevo”, cuyo inmueble tiene un costo de varios millones de pesos, porque la lujosa residencia, también cuenta con piscina, para que la damita la disfrute, además de haberle comprado un carro Jetta del año 2020, eso comenta la gente inconforme, sobre el suegro “del Pepillo Flores”, quien es el que, sin recato o pena alguna, “maneja a su antojo, los dineros del pueblo victorense” junto a su patrón González Uresti.

POR OTRA PARTE, nos hicieron llegar, un video en el que se observa, al señalado, como probable “amante de lo ajeno” Tesorero José Alfredo Peña Rodríguez, quien “ya entrado en copas” y con el “fara-fara” a todo volumen, bailaba alegremente con una joven pareja, cuyo nombre por el momento desconocemos, damita que por cierto, con su mano “le hizo un ademan no grato”, a quien les tomaba el video durante el bailongo, pero además, la joven mujer, le dirigió, cual “vil verdulera de barrio”, palabras altisonantes, al productor del video que tenemos en nuestro poder.

POR LO QUE, indagaremos este relevante y trascendente tema, para pronto tener los generales de la indecente damita, pareja de baile del ebrio Tesorero, porque “su grotesco comportamiento”, es la muestra tangible de “una persona carente de educación y buenos modales”, para que, “la sociedad victorense la identifique” y las familias, “se den cuenta la clase de empleadas” que contratan en la Presidencia Municipal, porque dicen que esa mujer, trabaja en Obras Públicas del Ayuntamiento y “es la de confianza del Tesorero”.

LO REPROBABLE, en este tipo de escenarios denigrantes, es que, actores políticos como XICO GONZÁLEZ Y JOSÉ ALFREDO PEÑA, “no se miden” al adjudicarse o presuntamente, “robarse los dineros públicos”, que son recursos de los pueblos que gobiernan y lo malo es que, esta clase de malos actores, NO SE PERCATAN O DE PLANO NO LES IMPORTA, “el enorme daño que le hacen al Partido que los llevó al poder”, detalle por el que no dudo que, cuanto antes, quien dirige el albiazul en Victoria, tenga que intervenir “PARA AMARRARLE LAS MANOS” al alcalde Xico González Uresti y a su Tesorero Municipal José Alfredo Peña Rodríguez, cuyo dueto, están dejando a la capital del estado en condiciones infrahumanas, porque lejos de invertir el dinero público en obras de bienestar social, lo usan para sus intereses personales.

SOBRE ESTE escandaloso tema, que “ya ha venido levantando enorme ámpula”, hasta en los más recónditos lugares de ciudad Victoria, por la serie de atrocidades financieras que, han consumado el cínico alcalde Xicoténcatl González Uresti y el sátrapa del tesorero municipal José Alfredo Peña Rodríguez, también conocido bajo el mote de “la chuleta”, la población victorense, “al ver la ciudad sin obras y sin apoyos de ninguna especie”, por la marcada irresponsabilidad de las autoridades municipales, ESTÁN DECIDIENDO “MEJOR NO PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL”.

Y LA POBLACIÓN tiene razón, porque tristemente, señalan que los recursos que se recauden por este concepto, no serán invertidos en las colonias de esta capital, sino en cosas de interés del Presiente y del Tesorero, como ahora, también se vislumbra ,lo que hizo el Tesorero, por la sospecha de haber comprado una casa de alto monto económico, al parecer “para una empleada del municipio”, lo que de confirmarse, corroboraría que, “LA CORRUPCIÓN ES EL GRAVE FLAGELO QUE PERMEA EN EL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA”.

