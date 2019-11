T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“TICO Y J.R”, FALSOS REDENTORES DE MORENA

TRAS FILTRARSE una carta enviada por HERIBERTO “El Tico” CANTÚ, Sub delegado de Bienestar en Nuevo Laredo, en la que, acusa y exhibe al Súper Delegado de Morena, en Tamaulipas JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, queda claro que, “los Falsos redentores de MORENA”, pretenden a toda costa engañar, no solo a los Neolaredenses, sino que además, esto refleja y confirma, “la férrea disputa entre ambos”, porque este par de contumaces traidores, detentan el poder político de MORENA, cuya cuestión “los mantiene abiertamente confrontados”, delicado tema que lógicamente, ignora el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

EN ESTE MARCO político, se visualiza que, “El Tico”, empresario del engranaje publicitario de aquel puerto fronterizo, quiere al precio que sea, deshacerse de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, cuyo dueto de “siniestros personajes”, lejos de aprovechar el tiempo y ponerse a trabajar en sus respectivas posiciones, para servir a la sociedad Neolaredense y a los tamaualiepcos, estos no lo hacen, porque evidentemente, no les interesa cumplir con la encomienda que les hizo el mandatario mexicano, porque a este par de políticos oportunistas, se les ve más interesados en aprovechar el tiempo a “menesteres de interés personal”, eso es lo que la lógica, confirma y subraya.

SIN EMBARGO, hasta hoy en día, ni “al Tico” Cantú, ni “al JR”, nadie de Morena, les ha llamado la atención, por sus inadecuados comportamientos políticos, para que, este dueto de gandayas eviten las evidentes disputas, que sostienen, porque saben que, “de salir airoso uno de ellos”, será quien “reparta el pastel político” para futuras elecciones y a través de ello, lograr para su interés político “la Candidatura a Gobernador de Tamaulipas” y los respectivos abanderamientos para las Presidencias Municipales.

EN EL CASO del “JR” José Ramón, éste, continúa empeñado en su sueño de ser alcalde por Reynosa y porque no “abanderado para buscar ser gobernador”, pero más por la primera posición, porque para dirigir a Tamaulipas, Gómez Leal, no tiene ni el perfil, ni la altura para llegar al principal escaño político tamaulipeco. Y además, ya andan con marcado empeño en esta posición otros depredadores políticos como el guasón Héctor Martín Garza González y Américo Villarreal Anaya. Lo que por cierto “no traen nada que ofrecer a las familias tamaulipecas”.

EN CAMBIO “El Tico” Cantú, detenta tener a Morena bajo su poder y dominio, para lanzar al ruedo el 2021 como Candidato a Gobernador al prácticamente prófugo de la Justicia ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, individuo que dejó cuentas pendientes con el pueblo que gobernó y prueba de ello, es que sus cuentas públicas “aún están sin justificar”, cuyos egresos millonarios solo Canturosas, sabe que hizo con “los más de 900 melones que andan volando en el aire”. Y esto no es grilla, son realidades financieras las que el ex Presidente Municipal de aquel puerto fronterizo, deberá responder en el marco de la ley.

PERO lo que para todo mundo en Nuevo Laredo y Reynosa es evidente, es que Ni “el Tico”, ni José Ramón Gómez Leal, quieren trabajar para servir a la gente, porque al primero de estos, le brota el insano deseo de “apoderarse” de la alcaldía de su pueblo, usando a MORENA, esa es la cruda realidad de Cantú, porque aunque lo niegue, “a éste le hace mucha falta tener dinero público bajo su control”, como cuando lo tenían siendo alcalde Canturosas Villarreal. Y del JR, podré decirles que, ahora que es Súper delegado Federal, no ha rendido los frutos que AMLO esperaba de él, mismo ahora anda afanosamente buscando “el poder político” en Morena, para sus mezquinos intereses.

EL PRINCIPAL problema de Morena, aquí en Tamaulipas, es tener entre sus filas a cascajos del PRI, PAN, PRD y de otros partidos, porque en la realidad, Morena que, decían “era la esperanza de México” está conformada, por políticos externos, manchados por los emblemas de la corrupción y la impunidad, es decir “son individuos que, no tienen valores, ni principios de servicio a los pueblos” que desean gobernar.

Y POR ESTA RAZÓN, vemos con tristeza que, personajes siniestros con historiales políticos nada recomendables, “sean los que anden en la punta del grito”, usando a Morena, reclamando posiciones electorales, para ellos y sus gentes. Y en esto, creo que, quienes dirigen a MORENA en México, deberán analizar de manera meticulosa, que políticos son los que deberán operar como sus candidatos en las rondas electorales siguientes, para que eviten la intromisión de “los falsos redentores” que, andan en abierta pugna política.

PORQUE LOS CITADOS como “El Tico” Cantú, José Ramón Gómez y Carlos Canturosas Villarreal, son políticos mercenarios plenamente identificados y si Morena, le apuesta a esta clase de sujetos perversos, se confirmaría que, “Morena es más de lo mismo”. Lo que generaría molestia para el Presidente de la República AMLO, porque él, es quien siempre, ha pregonado a los cuatro vientos que, “Morena debe ser un partido distinto” es decir, “un partido para el pueblo” y no para una gama de pendencieros políticos oportunistas y gandayas que solo buscan el provecho personal.

CON LA CARTA en la que “El Tico” Cantú, exhibe a José Ramón Gómez Leal, se refleja la férrea pugna que hay entre estos, cuya perversidad política, además, es la prueba irrefutable de que ambos, son CONTUMACES TRAIDORES, porque si los dos, que provienen del PAN, “al estar hoy en el mismo establo político”, deberían andar unidos y no confrontados, pero “si se andan rasgando las medias”, es precisamente, por el interés que cada uno de ellos tiene, para apoderarse de Morena, aquí en Tamaulipas, esa es la tangible realidad.

PARA CONCLUIR, les diré que, LOS FALSOS REDENTORES de Morena, Cantú y Gómez Leal, “son la vil esencia de la corrupción”, en el partido del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque tanto uno como el otro, sin tal descaro, se disputan a mansalva, la representación de Morena en el Estado y por eso, andan tras bambalinas, dándose con todo, para uno de ellos, ser quien mande o dirija Morena en la entidad tamaulipeca, pero en fin, veremos que habrá de suceder en este escabroso tema político, en el que, “Morena para este par de gandayas, ES EL RICO FILÓN DE ORO”.

INAUGURA RECTOR CONGRESO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE TAMPICO.

EN GIRA DE trabajo con la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería de Tampico “Arturo Narro Siller” (FIANS), el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, inauguró el Congreso de Ingeniería 2019 y puso al servicio del alumnado nuevas instalaciones que consolidan la calidad educativa de las carreras que imparte esta casa de estudios.

EN EL INICIO de sus actividades, y acompañado por el Director de la FIANS, Ricardo Tobías Jaramillo, el Rector inauguró el Centro de Atención y Servicios para los Alumnos, los Departamentos de Tutorías y Atención Psicológica, así como el Centro de Negocios.

SE REUNIÓ con los alumnos que le expusieron proyectos de los Capítulos Estudiantiles integrados en las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Sistemas Computacionales, Sistemas de Mercadotecnia e Ingeniero en Geomántica; y con los coordinadores de deportes y actividades culturales.

EN EL RECORRIDO, tanto el director de la facultad, como los coordinadores de carrera, expusieron al Rector el trabajo realizado para consolidar la calidad de los programas educativos, en donde se llevó a cabo el reciente proceso de evaluación y certificación por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.

MÁS ADELANTE, el Ing. José Andrés Suárez Fernández encabezó en el Aula Magna “Herman H. Fleishman” del Centro Universitario Sur, la apertura del Congreso de Ingeniería, donde estuvo acompañado por la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Ing. Cecilia del Alto López, quien impartió la conferencia inaugural

PROMUEVE DIF TAMPICO, LA RIQUEZA CULTURAL Y FOLKLÓRICA DE TAMAULIPAS.

CON LA PARTICIPACIÓN de grupos folclóricos provenientes de ocho municipios de Tamaulipas, se llevó a cabo, este martes, el Tercer Concurso Estatal de Grupos de Danza Folklórica 2019 “Soy Puro Tamaulipeco y de Tamaulipas Vengo”, organizado por el Sistema DIF Tamaulipas a través de los diferentes organismos municipales.

LA PRESIDENTA del Sistema DIF Tampico, Aida Feres de Nader encabezó el certamen eliminatorio correspondiente a la etapa regional de la zona huasteca en la que tomaron parte grupos de danza de los municipios de; Aldama, Altamira, González, Llera de Canales, Mante, Madero, Ocampo y Tampico.

EN EL EVENTO desarrollado en la Casa de la Cultura de este municipio, Feres de Nader destacó que el propósito de la competencia es el de preservar y difundir el folklore como rasgo de identidad entre la población, principalmente entre la niñez y juventud tampiqueña.

“A TRAVÉS de esta expresión artística, revaloramos la autenticidad del baile folclórico Tamaulipeco como una riqueza cultural muy nuestra y promovemos entre los diferentes grupos sociales su preservación y difusión”, dijo.

AGRADECEN AL ALCALDE RIVAS, EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS

PADRES DE FAMILIA de la Escuela Primaria ‘Benito López Ramos’ agradecieron al presidente municipal Enrique Rivas, la construcción de un salón de usos múltiples y el apoyo de equipamiento para el plantel, a través del programa Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable, en su primera y segunda vuelta, respectivamente.

KARLA Castillo González, habló en representación de los padres de familia y agradeció los beneficios recibidos, y se comprometió que alumnos, maestros y padres cuidarán lo entregado para darle el uso que corresponde.

“GRACIAS A este programa hemos sido beneficiados, le agradecemos presidente por la sala de usos múltiples que es utilizada en diversas actividades por nuestros hijos, principales beneficiados, seguiremos trabajando de la mano por la educación, y a nombre de todos agradezco el apoyo a nuestra escuela ” expresó.

EN ESTA SEGUNDA vuelta, el alcalde visitó los planteles 14 y 15 para hacer entrega de equipo de cómputo, sonido, mobiliario, pintura, y aseguró que ante cualquier dificultad y recorte de presupuesto, el gobierno municipal continuará apoyando a las instituciones educativas sin pretexto alguno.

INICIA ALMA LAURA HERNÁNDEZ SEGUNDA SEMANA NAL. DE SALUD BUCAL

Sumando esfuerzos con el Sector Salud e instituciones educativas en beneficio de la niñez Altamirense, la presidenta del Sistema DIF Altamira, Alma Laura Hernández Amparan, puso en marcha en la Escuela Primaria “Celia Rodríguez Polanco”, la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal que lleva por lema “Mucho más que dientes sanos’’.

La presidenta del voluntariado indicó que para el Gobierno Municipal de Altamira, que encabeza la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz, es de suma importancia impulsar acciones preventivas de salud entre los ciudadanos, en este caso generando un cambio positivo y favorable en el cuidado de la salud bucal desde la etapa infantil.

“Porque Se Trata de Ti, damos inicio oficial de la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal en nuestro municipio, reforzando de esta manera las acciones que previenen enfermedades, porque la salud bucal forma parte de una salud integral”, precisó.

