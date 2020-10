Tendencias

Oscar Contreras

Tiempo de alianzas

Al centralizar el presidente Andrés Manuel López Obrador la asignación de recursos federales y lograr que los poderes de la unión –legislativo y judicial- apoyen sus decisiones, las distintas fuerzas políticas en el país, han empezado a unirse para detenerlo y no establezca una dictadura que se escuda en la democracia de las elecciones, pero no en las acciones de su gobierno.

Es decir, como presidente no puede decirse democrático si sólo él decide donde aplicar el presupuesto federal sin tomar en cuenta a las opiniones de los especialistas, empresarios, grupos y organizaciones de la sociedad así como los gobernadores, legisladores federales y presidentes municipales.

De tal manera que este es el objetivo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con los panistas de Nuevo León, ya que estaría preparando una posible alianza de Acción Nacional con Movimiento Ciudadano y presentar en las elecciones estatales del 21 una coalición para hacerle frente al avance que ha tenido MORENA en esta entidad.

Desde luego que las dirigencias nacionales del PAN y Movimiento Ciudadano tienen que aprobaron primero esta alianza, porque al final son los consejos políticos nacionales quienes lo deciden, a menos que estas negociaciones sean parte de los acuerdos que los gobernadores de la Alianza Federalista han establecido para nominar candidatos sus partidos a las diferentes posiciones que estarán en juego en el 21.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también hace unos días se reunió en Monterrey con Samuel García y Luis Donaldo Colosio, los dos aspirantes a la candidatura al gobierno estatal de Movimiento Ciudadano y aunque no dieron a conocer el resultado de sus conversaciones, se sabe que Luis Donaldo por muchas razones y argumentos le gana al senador.

Así que el reto que tendrán el PAN y Movimiento Ciudadano, en caso de llegar a un acuerdo político, será elegir al candidato al gobierno de Nuevo León y definirlo aunque la ventaja es de Movimiento Ciudadano, ya que si propone a Luis Donaldo Colosio podría ser representante de una coalición de partidos más amplia y hasta ser representante de un gran proyecto nacional para derrotar a López Obrador en las urnas.

Luis Donaldo Colosio en sí, es ya una fuerza política y al dar a conocer su nombre como candidato, es seguro que de inmediato se posicionará del escenario político, pero esperamos que el PAN y Movimiento Ciudadano lo hagan su candidato, lo demás será fácil porque es seguro que gane, ya que México le debe eso y más…

Cambiando de tema. El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion sigue trabajando como si fuera el primer día de labores en el gobierno municipal, esto es gracias a que tiene la voluntad y el deseo de hacer que el municipio se transforme en un mejor lugar para vivir.

Así lo ha dicho y lo demuestra los días lo que marca la diferencia entre sus posibles adversarios durante las elecciones del 21, quienes se ilusionan al pensar que le podrán ganar cuando ni siquiera los maderenses los conocen.

Tal es el caso de Carlos “El Chico Maravilla” Fernández Altamirano, quien de ser director de Deportes ha pasado a ser un fumigador, repartidos de despensas y promotor de la salud.

La verdad, ya no sabe ni que hacer para que los maderenses lo conozcan y puedan calificarlo cuando les hacen alguna encuesta, pero no debe angustiarse, porque todo esto le puede beneficiar aunque sea con una regiduría y aunque no sería lo ideal para sus aspiraciones, es con lo que pudiera conformarse.

Nos comentan que anda tan desesperado que ha empezado a culpar a sus más cercanos de sus errores, cuando en realidad él y nadie más que él, debe responsabilizarse de lo que no hizo y dejo pasar. Así que sigue sin levantar y sí se mantiene bajo en las encuestas el PAN debe tomar en cuenta a otros posibles candidatos como Guty, Joaco o al mismísimo Jaime Turrubiates quienes sin duda harían un mejor papel que el director de deportes.

Punto final. La presidenta de Ciudad Victoria, Pily Gómez, informó que se reunió con su amiga Ceci del Alto, secretaria de Obras Públicas de GobTam, a “platicar sobre los proyectos prioritarios que se implementarán en Victoria en las próximas semanas”.

Sin embargo, no sabemos si esto sea verdad o mentira, en la reunión que los empresarios y comerciantes de Victoria tuvieron con el gobernador no se informó de proyectos, sólo de bacheo y la aplicación para denunciar baches y luminarias en mal estado.

Dicen que no hay dinero, que Xico se lo acabó o se lo llevó, pero si las amiguis están muy optimistas debemos de pensar que GobTam le vaya a dar algo para que la primis no quede mal ante sus electores, porque al final dijo:

¡Vienen cosas muy buenas para nuestra capital! #EsAhora y esto que por supuesto nos llena de esperanza, optimismo y seguridad… de que ahora sí GobTam apoyará la reconstrucción de la capital del estado y ojalá así sea…

De salida. “No es posible que se pretenda construir un México con palabras de odio y de rencor, con discursos de odio, que solamente divide pero sobre todo polariza a México y a las mexicanas y mexicanos.”: Francisco García Cabeza de Vaca.

Estas palabras son parte del mensaje expresado en la inauguración de las nuevas oficinas del PAN en Tampico y a muchos tamaulipecos los dejó estupefactos y perplejos, pero deben saber que en política todo cambia de un día para otro y más, cuando se acercan las campañas…

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx