Código Informativo

TIEMPO DE PRECANDIDATOS

POR J.J. RAMÍREZ

En todo proceso, se requiere un conjunto de elementos que deben ir entrelazados unos con otros, a fin de obtener un producto o resultado.

En el caso del proceso ordinario electoral (20-21), participan como elementos, los partidos políticos, los precandidatos, los candidatos, los funcionarios de casilla, las autoridades electorales, los votantes, etc.; mismos elementos que se amalgaman en tiempo y forma para determinar como resultado final quienes serán nuestras autoridades y representantes, ya que los triunfadores en dicho proceso electoral, serán reconocidos por nuestras instituciones, nuestras autoridades y la sociedad en general.

Con motivo del periodo político que se está viviendo dentro del proceso electoral en el que nos encontramos, es oportuno señalar; que existen diferentes definiciones y clasificaciones de sus participantes, sin embargo, en esta ocasión señalaremos exclusivamente la idea general de los siguientes tipos: a) precandidatos, b) aventureros de la política, y c) payasos de la política.

a). – Precandidatos. – Como ya lo establecimos, nos encontramos en la época de los precandidatos, y es importante señalar que estas personas son bien intencionadas, respetables, están en contacto con la gente, atienden problemas sociales, gozan de una trayectoria política positiva, éstos le entran de buena fe a la política y van construyendo día a día su participación con la ciudadanía, deben de ser amigo del poder, generalmente han pertenecido a un solo partido político y son firmes en sus ideales. Por lo que podemos determinar, que cualquier persona que reúna estas características; es un precandidato serio y formal, que en cualquier momento puede ser nominado candidato de su partido, o bien, de acogerse al beneficio de la figura jurídico – política de candidato independiente.

b). – Aventureros de la política. – Estas personas van sobre el “botín” político o económico, quizás hayan participado en la política pero no han dado resultados, por el contrario, una vez que ganaron regidurías, diputaciones, presidencias, etc.; se enriquecieron, sirviéndose de dichos espacios políticos, olvidándose de la gente que votó por ellos, estos son “especialistas en la grilla”, aspiran a seguir en la política porque tienen un padrino, han pertenecido a dos o más partidos y condicionan su poder político, económico y humano.

c). – Los payasos de la política. – Son aquellos personajes que con sus ocurrencias y acciones, hacen reír a los demás, no tienen ninguna posibilidad de que se les ubique como candidatos de algún partido político, ni tampoco reúnen los requisitos para participar como candidatos independientes, sin embargo, ahí andan en el ruedo político buscando quien les hable o quien voltee a verlos, porque ellos creen que se la merecen sin haber trabajado, sin haber hecho propuestas, pudiéramos concluir señalando que estos, además de payasos, también son “suspirantes de la política”, porque no conocen la problemática social.

Usted ubique y clasifique en el apartado correspondiente a, b, o c, a los aspirantes de su comunidad. Nos vemos en la próxima.