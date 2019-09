DE PRIMERA……. LA DAMA DE LA NOTICIA

CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA; ¿TIENE MEXICO UN GOBIERNO TIRANO?

HABEMUS NUEVOS DIPUTADOS LOCALES EN EL CONGRESO; PROXIMO LUNES.

ALCALDES CON PROBLEMAS PENALES NO DEBE SER POSTULADO NI REELECTO; NIETO TOSTADO.

La fortaleza de un gobierno estatal es su Congreso, aunque muchas de las veces pudiera considerarse el peor enemigo del pueblo, como está sucediendo con la cámara de senadores, la fortaleza del gobierno federal y por supuesto la tiranía con la que quieren tratar al gobierno de Tamaulipas y por ende a los tamaulipecos.

La tiranía es una forma de gobierno despótico, ejercido por una sola persona (llamada entonces tirano o caudillo) a través de la fuerza y la violencia, en lugar del respeto por las leyes.

En la actualidad el término tirano es más o menos sinónimo de déspota, sátrapa y dictador, asociados con la injusticia, la rapacidad, la crueldad, la arbitrariedad y la ilegitimidad, por lo que se trata de usos peyorativos, en pocas palabras un gobierno dictatorial.

Entre algunas características así como su etimología nos habla para el empleó del término tirano para distintos y feroces gobernantes.

Ilegitimidad; Un tirano puede ascender al poder con la intervención de fuerzas extranjeras. En principio, como se ha dicho, todo tirano asciende al poder de facto, es decir, mediante la fuerza y la violencia: a través de un golpe de Estado, de una intervención de fuerzas extranjeras o, incluso, mediante una insurrección popular. Esto puede significar, hoy en día, numerosas artimañas políticas o engaños, pero en todo caso coinciden con el origen ilícito y por fuera de la ley del gobierno del tirano

Autoritarismo; Sea cual sea el origen del mismo, el poder que el tirano esgrime se sustenta siempre en la fuerza y la opresión violenta, y no en el acatamiento de las leyes. Un tirano gobierna de manera despótica, caprichosa, imponiendo su propia voluntad como ley a los demás, mediante la amenaza de ejercer la fuerza (militar).

Por otro lado, los tiranos una vez instalados en el poder se niegan a devolverlo al pueblo que gobiernan, o a ser relevados del trono a través de vías institucionales, pacíficas y consensuadas. Más bien hacen de todo por permanecer a cargo: violentan las leyes, eliminan o prohíben toda forma de oposición, recurren al engaño o a la coacción, etc.

Injusticia; Dado que el tirano controla una sociedad haciendo caso omiso a las leyes que, justamente, le prohibirían hacerse con el poder a la fuerza y manejarlo como le venga en gana, se trata de una forma de gobierno ilegítima e ilegal, en la que el bien común suele subyugarse a la voluntad del tirano. Así, la injusticia, la arbitrariedad y la crueldad acompañan al tirano y a sus secuaces, quienes ejercen el miedo y el dolor como mecanismos de control político y social.

Represión; La represión de cualquier forma de oposición política o de cualquier intento de protesta o reclamo es típica de las tiranías. En las dictaduras modernas, por ejemplo, la persecución política, desaparición forzada, la prohibición de libertades fundamentales como de expresión, de libre asociación y de protesta son un elemento común y constante.

Abusos; el abuso de poder es una realidad común de las tiranías. Esto se traduce en impunidad para los crímenes cometidos por los gobernantes, apropiaciones ilegales de bienes materiales, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción.

Caída; La caída de las tiranías suele ser tan violenta como su aparición, es decir, mediante insurrecciones masivas, rebeliones militares, huelgas generales o formas de presión similares que impiden el funcionamiento de la sociedad hasta tanto no se recupere la libertad.

Esto suele conducir o ser detonado por la muerte del caudillo, ante cuya ausencia las estructuras sostenidas por su figura y autoridad empiezan a derrumbarse. En casos excepcionales únicamente las tiranías han encontrado su fin mediante ejercicios democráticos o elecciones, ya que los tiranos suelen manipular el sistema a su favor.

La lista de los tiranos que ha visto la historia humana es probablemente muy larga para siquiera intentar reproducirla, pero entre ellos existen algunos más recordados que otros, como son: Fálaris . Gobernó Agrigento, Sicilia, alrededor de 570 a.C. Calígula . Conocido también como Cayo César, gobernó el Imperio Romano entre los años 37 y 41 d.C. Nerón . Emperador del Imperio Romano entre los años 54 y 68 d.C. Genghis

Kan . Guerrero mongol que unificó las tribus asiáticas y fundó el Primer Imperio Mongol de 1206 a 1227 d.C. Adolfo Hitler . Creó el III Reich Alemán y gobernó con su partido la Alemania de pre y durante la II Guerra Mundial.

El porqué de que al gobierno le convenga tener el congreso a su favor o mayoría como le llaman; hacer las cosa a modo para el beneficio personal o hacer las cosas a modo para el beneficio colectivo, pero sea usted apreciado lector quien razone sobre cuál de los dos puntos usan a favor o en contra.

La dureza con la que la fracción mayoritaria del senado quería operar para destituir los poderes en algunos estados entre ellos Tamaulipas, solamente se le puede conocer como una obra tirana a fin de poner personajes a modo para la perpetuidad del poder.

Los gobiernos tiranos operan bajo la opresión, la amenaza, la fuerza y el poder, sin tomar él cuenta si es lo que le conviene a la sociedad, sin embargo todo indica que una vez más le salió el tiro a los operadores de MORENA por la culata, al seguir abriendo los ojos de los mexicanos a una realidad que no se esperaba de un gobierno con tintes socialistas que no ha beneficiado más que los que no quieren trabajar, superarse y seguir de mantenidos, sin menospreciar programas para los abuelitos y becas para los que si estudien.

La sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas, envía ya las invitaciones a los medios y demás invitados para la sesión pública y solemne en la cual las y los diputados integrantes de la LXIV tomaran protesta , en el mismo Congreso a las 11.00 horas de este próximo lunes 30 de septiembre.

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de la República Mexicana (CONCANACO/SERVYTUR) a través de su Vicepresidencia Zona Noroeste, prepara ya una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 55 y 58 y sus demás correlativos de la Ley General de Intuiciones y Procedimientos Electorales, misma que será presentada ante el poder legislativo, para que los Alcaldes de La Zona Fronteriza desde Matamoros hasta Tijuana, cuenten como requisito indispensable para ser electos o reelectos con la documentación que acredite que estos no cuentan con antecedentes penales en EU y pueden cruzar sin problemas la frontera hacia el país vecino, señalo RAFAEL NIETO TOSTADO, Vicepresidente Zona Noroeste de CONCANACO/SERVYTUR.

NIETO TOSTADO, Señalo que un Alcalde de ciudad fronteriza que no pueda cruzar a EU en estos momentos de globalización y donde hacer relación y negocios transfronterizos es indispensable, es obsoleto y además limita el crecimiento y competitividad de su ciudad afectando a todos los habitantes, por lo que la iniciativa busca el cerrar la puerta con candados legales para que no se cuelen alcaldes que tengan cuentas pendientes con la justicia de EU, que no crucen y por consecuencia sean un lastre que afecte la competitividad de la urbe que representan.

