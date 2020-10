T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

TIENE RAZÓN LA ALCALDESA DE VICTORIA

X.-TESORERO, “NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE”: TORRE ALÍYAN

LA ALCALDESA de ciudad Victoria María del Pilar Gómez Leal, tiene toda la razón del mundo, porque honestamente, “ella, no tiene por qué cargar” con el tangible quebranto financiero y de infraestructura social que, dejara el ex Presidente Municipal Dr. Xicoténcatl González Uresti, a cuyos problemas, (si los hay) tendrán que responder el mismo Xico y su gabinete, detalle que me hace pensar que, “la renuncia” del Tesorero José Alfredo Peña Rodríguez, “no es por solidarizarse con Xico”, sino más bien porque sabe que “tras la auditoría”, anunciada por la alcaldesa, “podría arrojar una serie de trapacerías”, en las que él, seguramente “puede estar involucrado” y eso, por obviedad, “lo orillaría” a tener que responder “con verdad” a cuestionamientos financieros a los que, sin duda, deberá ser sometido.

Y AUNQUE el Tesorero Municipal José Alfredo Peña Rodríguez, haya externado “no temer ser investigado”, por el caso de las empresas factureras, de cuyo tema dijo “ya fue solventado”, esto anoche fue desmentido por Luis Torre Aliyán segundo síndico del Ayuntamiento de Victoria, porque dijo que, “EL TESORERO NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE”, debido a que si la Auditoría Superior del Estado (ASE), “abrió una carpetilla de investigación”, será esta autoridad fiscalizadora, la que tendrá que emitir su veredicto, sobre si hubo o no irregularidades financieras, en el manejo de las factureras, en la Tesorería Municipal.

Y COMO la alcaldesa Pilar Gómez Leal, ha dejado muy en claro que, “no habrá borrón y cuenta nueva”, sino todo lo contrario. Porque hay un antes y un después de la gestión que a ella le toca encabezar, se plasma que, “habrá la intervención” de la autoridad fiscalizadora, para que esta, sea la que defina lo conducente y vaya que, la Presidente Municipal, tiene razón en su apreciación sobre el caso y por ende, cualquier acto ilegal detectado en la auditoría, lo definirá precisamente la Auditoria Superior del Estado. Y no el Tesorero Peña Rodríguez, como éste, ignorantemente, lo ha hecho saber de manera pública.

OTRO DETALLE que llama poderosamente la atención “del escabroso caso” de la Presidencia Municipal de Victoria, es que, XICO, antes de irse, junto al Tesorero José Alfredo Peña, aseguraron que, “el Ayuntamiento se declaraba insolvente”, es decir sin recursos a la mano. Y ahora el cuestionado titular de las finanzas Peña Flores, repentinamente, hizo saber que, “en la Tesorería hay 18 millones” para qué la alcaldesa pueda disponer de esos recursos para su administración.

ESTA OBSERVACIÓN, confirma que, “tanto el ex alcalde Xico González y su Tesorero José Alfredo Peña, también “pudieron llevarse o desparecer” los referido 18 millones de pesos, lo que, no nos consta, pero tampoco lo descartamos. Y si cambiaron de opinión y “dejaron esos 18 melones”, fue quizás porque “vieron la tormenta muy cerquita”, como se dice en el argot político, cuyo detalle, sin lugar a dudas, será parte de la indagatoria que, se agregará a la carpetilla de investigación que, ya tiene en sus manos la Auditoría Superior del Estado.

LA JEFA DE PRENSA, NO ESTA EXCENTA DE LA ACCIÓN LEGAL

REZA EL ADAGIO que, “la mentira prevalece, mientras la verdad aparece” y vaya que en esto hay sobrada razón. Decimos esto, porque en la gestión del Dr. Xicoténcatl González Uresti, hubo una serie de “turbios manejos financieros”, en los que también se encuentra involucrada, la titular de Comunicación Social del Ayuntamiento MARÍA GLORIA MONTALVO PADILLA, la que ahora, “tendrá que hablar a plata limpia” ante la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, sobre cómo en el área de prensa, se distribuían los recursos.

PORQUE, siempre se corrió la versión que, “a algunos panfletos” de solo dos hojas en papel, el Ayuntamiento de González Uresti, les pagaba cantidades estratosféricas. Y sobre esto, le tocará explicar ampliamente el tema a Gloria Montalvo, de la que, incluso se dice, “ha construido una casa de muy buen monto económico”, lo que de confirmársele, esta jefa de prensa, deberá justificar con recursos de donde, ha hecho esa magna obra. Y hasta aluden que, la flamante titular de comunicación “compró un carro del año”.

HAY QUE HACER hincapié para señalar finalmente que, el Tesorero Municipal José Alfredo Peña Rodríguez, así como la afortunada María Gloria Montalvo, y TANYA GONZÁLEZ FLORES hija del XICO, por citar algunos de los personajes favorecidos con dinero público en el Gobierno de González Uresti, sin lugar a dudas, serán parte fundamental en las investigaciones financieras que ya lleva a cabo de manera tangible la Auditoria Superior del Estado, lo que, “podría originar” que varios de los actores, presuntos amantes de lo ajeno “pueden poner tierra de por medio”, por el fundado temor de “ser llamados al banquillo de los acusados” y tal vez “puestos tras las rejas”, pero en fin, el tiempo es el que para todo “siempre os da la razón”.

