Por Guadalupe E. González

TIENE RAZÓN LA ALCALDESA MAKI ORTIZ

REGRESAR a los militares a cuarteles y a marinos a sus campos navales, sería un tema realmente interesante y por supuesto maravilloso, pero la respuesta ¿es cuándo?, porque en primer lugar, el actual y los pasados gobiernos de la República, jamás se preocuparon por “reclutar y capacitar policías, con eficaces estrategias de combate”, para que dieran resultados eficaces y abatir la potencial delincuencia que día a día, ahoga al país, porque “esta sigue creciendo a raudales” en todo los rincones del país, eso es evidente.

POR ELLO, me parece sensato, cauto y metódico el punto de vista de la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien afirma que, “los integrantes de la guardia nacional”, deberán ser elementos muy bien evaluados antes de entrar en operación y, vaya que la doctora tiene mucha razón, pues para que los gendarmes, “den resultados”, tendrían que ser extremadamente capacitados y la verdad esto, a mi juicio, tardaría mucho en lograrse, porque la formación de policías, con genuinos conocimientos en el tema de seguridad, esto “no puede lograrse de la noche a la mañana”.

SIN EMBARGO, la intención del Presiente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es muy buena. Y qué bueno que este nuevo mandatario mexicano, tenga en mente como ir resolviendo el grave flagelo de la inseguridad, así es que, sobre la marcha, iremos viendo que habrá de ejercer el nuevo gabinete de la Federación, para frenar la galopante delincuencia, que repito y reitero, día con día sigue causando estragos, hasta en los más recónditos lugares de México,

NOSOTROS, “aspiramos a tener policías capacitados cuidando nuestras calles”, expresó la Presidente Municipal, para que obviamente, “los soldados puedan volver a sus cuarteles”. Y si no hemos podido lograr este buen propósito, para tener una eficaz seguridad pública, es porque no se ha tenido el número indispensable de personas que, “conformen la policía capacitada”, a la que los pueblos de México aspiramos tener, recalcó la alcaldesa Ortiz Domínguez. Y por esta razón “los militares y marinos, han tenido que continuar en las calles, tributando seguridad al contexto nacional ciudadano.

Y SI LOS MILITARES patrullan las calles del país, fue por la falta de capacidad de los policías que operaban en las épocas del pasado inmediato, detalle por el que, ahora, “será de vital importancia saber, si el nuevo Gobierno Federal, “logra o no, constituir la guardia nacional”, para que estos, velen por los intereses ciudadanos, lo que hasta hoy en día, se ha visto difícil y, no lo decimos porque seamos pesimistas, sino porque, ya son años que soldados, marinos y policías federales vigilan las arterias de colonias y de todos los rumbos de México y la verdad, “no han logrado frenar los vínculos delincuenciales que, están convertidos en el azote del nuestra querida República Mexicana.

LO IMPORTANTE de este interesante tema, “será ver cómo se van a acomodar las estrategias y características de seguridad”, enmarcó en otra parte de la entrevista la alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, aludiendo enseguida que, “nosotros, siempre estaremos dispuestos a colaborar con las instancias estatal y federal” para que se logre la anhelada seguridad para las familias de pueblos de nuestro querido México. Y por ello, hemos estado platicando y revisando las leyes que se han presentado en este escenario y por supuesto, ver también en el tema de la guardia nacional, a que se aspira, porque lógicamente, se habla de la capacitación de los policías, pero también hay que analizar, lo de los derechos humanos y desde luego, saber cómo realmente, se va a plantear lo que proyecta el nuevo Gobierno Federal.

Y SI LOS GOBIERNOS de la República, decidieron que, “los militares estén en las calles cuidando nuestras ciudades”, dijo MAKI, es porque no había elementos policiacos capacitados para abatir la inseguridad pública, lo que, para nosotros, es importante, subrayó la Presidente Municipal de Reynosa Doctora Ortiz Domínguez, quien agregó que, “la tarea de vigilancia de los militares en el área de seguridad, ha sido buena”, por la situación que todavía se ha venido viviendo”.

PARA FINALIZAR hay que señalar que, la formación de “la guardia nacional”, como lo alude el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tiene un buen sentido y buen propósito, para la sociedad en general, pero para ello, tendrían que verse los resultados y verse también “si se puede o no consolidar el reclutamiento de elementos policiacos capaces y confiables”, porque de no ser así, “de nada serviría que, haya buenos retos del nuevo gobierno federal, si no hay las respuestas que la gente espera” y en consecuencia esto, no tendría un buen sentido para la población, que es la que, tiene la esperanza que, el Gobierno Federal, logre restablecer la seguridad para las familias de toda la geogarfia nacional.

