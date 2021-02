Dialogando

Tiene Redes Sociales buen futuro

Por Roberto Olvera Pérez

El único partido político de nueva creación que tuvo elecciones digitales para seleccionar a sus mejores candidatos e ir directos a las urnas el próximo 6 de junio, fue Redes Sociales Progresistas que dirige el sinaloense José Fernando González Sánchez, como Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional de este instituto político y en Tamaulipas, el profesor Enrique Meléndez Pérez, Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal, ex dirigente de la Sección 30 del SNTE; los mismos que están a favor del hoy Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador y le acaban de conseguir la basificación a miles de maestros en todo el país.

Aquí lo que conviene aclarar, es que este proyecto de partido se está ganando apenas su registro y tendrá que cumplir el requisito del tres por ciento de los votos del padrón electoral; lo que sin duda alguna seguramente lo conseguirán, pues traen a conocedores en materia electoral para las próximas elecciones venideras.

Las cosas ahora son distintas, cada elector tuvo que dar su firma y su voto a favor de los aspirantes a un cargo de elección popular del nuevo partido político. Insisto, antes de la elección del próximo 6 de junio. Todo es posible, pero más difícil en medio de una pandemia que no cesa; se requiere de estrategia y mucho trabajo de equipo, claro está que en este caso concreto todo será digital como ya lo vimos y al que nos estamos acostumbrando.

Redes Sociales Progresistas en Tamaulipas, viene con todo para conquistar el voto ciudadano en los próximos comicios y tiene garantizado una amplia votación del electorado tamaulipeco, pues no hay que olvidar que Enrique Meléndez Pérez, goza de una amplia simpatía entre el gremio magisterial y sus familias, pues hay que recordar que fue el impulsor de lo que hoy es el SARTET; organismo que significa un mayor apoyo para los trabajadores de la educación a través de créditos personales e hipotecarios.

Meléndez Pérez, quiérase o no significa garantía de triunfo en materia política y si no recuerde usted que ya fue diputado federal por mayoría relativa, o sea, probado en el terreno electoral e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, entre otras comisiones más relevantes.

Ante todo esto, el panorama del partido Redes Sociales Progresistas en Tamaulipas, es bastante halagüeño pues han dejado en claro que trabajaran arduamente para ganar posiciones y fortalecer la democracia. Esta organización política también busca lograr una representación social para la transformación en el país y el Estado. Ya lo verá usted el próximo 6 de junio.

NOTAS CORTAS

1.- El ex director de Obras Publicas de Güemez, Juan Francisco Barrón Olvera, “Pako Barrón” para los amigos, se registró como precandidato de MORENA a la Presidencia Municipal de este municipio. Tras emitir su registro, el precandidato “guindo” aseguró que tiene el respaldo del pueblo y llamó a la militancia morenista a mantener la unidad y a seguirla respaldando. “Morena es un partido que está abierto a recibir todas las propuestas y yo creo que nuestros compañeros sabrán elegir a la mejor opción para representar al municipio”, dijo el joven político aspirante fuerte del ejido “El Rusio” de esta localidad.

Todos sabemos que “Pako Barrón” es el que está más posicionado de acuerdo a la encuesta preliminar de este instituto y así creemos que se va a mantener hasta la hora de elegir al bueno. Él es hijo de ejidatario orgullosamente del ejido El Rusio de este municipio, esposo, padre de familia y gran luchador de las causas justas; además es catedrático, abogado de profesión y político por convicción. Es raza, cae bien y en estos tiempos de política cuenta mucho, el cual insisto, encabeza la aceptación de MORENA en Güemez a la Presidencia Municipal, lo que sin duda alguna es garantía de triunfo para la elección constitucional del próximo 6 de junio. Y así lo veremos en las urnas.

Hay otros que se inscribieron como el propio actual alcalde Luis Lauro Reyes Rodríguez, de quien no se supo por dónde, lo que sí es seguro según nuestra fuente, es que va por la diputación local y no a la alcaldía. De los otros registrados no tiene caso ni de mencionarlos, pues no traen con que para jugar, más que todo es para que se les tome en cuenta y caer parados.

2.- Aquellos tiempos políticos gloriosos del PRI, donde todo mundo se moría y se aferraba por ser candidato a un cargo de elección popular, ya no existen en las diferentes regiones del Estado. Desde la brutal “madriza” que le acomodaron en el 2016 con los vientos de cambio en Tamaulipas, el instituto político se desinfló muy feo, dejó de tener ganas para vivir. Y hoy en día, es en verdad lastimoso y preocupante, como el tricolor ha dejado de tener presencia y arraigo en los principales municipios de la entidad, aunque sacaron de última hora alguno que otro candidato de renombre, algo podrían hacer para convencer y volver a estar presente en el electorado tamaulipeco. Por ejemplo, ahí está un Enrique Cárdenas del Avellano, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Antero Medina Cruz y lo más relevante, de familia distinguida y bien vista en la capital tamaulipeca, Elly Filizola, que va en busca de una diputación local, pues todos sabemos que es garantía de triunfo y ya lo dijo en entrevista porque quiere ser legisladora: “Porque quiero ser una voz fuerte, responsable y respetuosa en el Congreso Local para y por los victorenses”, por lo que a Elly, no la pierdan de vista un día después de las elecciones.

3.- Por cierto, ¿Dónde andan los dirigentes de los sectores del PRI, como la CNOP, CNC, Sector Juvenil y el Femenil? ¿Dónde se han metido para sacudir a sus agremiados, ahora que vienen las elecciones? Del que se tiene conocimiento y trabaja en serio, es de Benjamín García Marín de la CNOP Nuevo Laredo, quien se “mueve” sigilosamente para entregar buenos resultados como siempre. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

Visits: 61 Today: 61 Total: 126393