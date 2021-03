LETRAS PROHIBIDAS

¿Tiene SET bomba de tiempo…?

Clemente Zapata M.

Parece que la subsecretaria de Educación de Tamaulipas, MAGDALENA MORENO ORTIZ, ha comenzado a generar mucha incomodidad al titular del ramo, MARIO GÓMEZ MONROY.

El jueves, en el centro neurálgico de la propia Secretaría de Educación, un grupo de maestros procedentes de Matamoros, auto llamados Nueva Red Magisterial (NRM) exigió la renuncia de MORENO ORTIZ.

Los maestros matamorenses, a través de KEYLA TREJO, quien se presentó como vocera del movimiento, señalaron con índice flamígero que la Subsecretaria “estaba en todo” menos en lo que debe y por lo que cobra un suculento sueldo en Educación.

Directamente dijeron que MORENO ORTIZ está más interesada en la grilla y en las redes sociales haciendo activismo político, que en hacer el trabajo para eliminar el histórico rezago en trámites educativos por lo que demandaron su destitución.

Por otro lado, al interior de la SET, se sabe que la Subsecretaria de Educación Básica se ha dedicado a “coleccionar enemigos”, tanto dentro de la propia Dependencia como en la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Esos enemigos ahora están pasando la factura, sabedores de que el poder de MORENO ORTIZ, si es que una vez lo tuvo, ahora por “los tiempos” prácticamente es efímero. En la SET y en el SNTE coinciden en decir que: “sólo se la están cobrando”.

Por otro lado, al día siguiente, después de la protesta de NRM, el presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, MIGUEL ÁNGEL TOVAR TAPIA hizo fuertes declaraciones contra MORENO ORTIZ.

Coincidió con dicho grupo y fue más allá pues señaló que “El trabajo de la Subsecretaria ha dejado mucho qué desear” y que “no ha estado a la altura de la grandeza del magisterio”.

TOVAR TAPIA es un personaje que aglutina las sociedades de padres de familia de la entidad y diversas voces dentro del magisterio, como para tratar de ignorar sus comentarios.

Tanto Nueva Red Magisterial, como la Sociedad de Padres de Familia, coinciden en algo: existe todo un desorden administrativo en el área donde finge ser subsecretaria MAGDALENA MORENO ORTIZ.

Lo anterior, además de afectar a buena parte de la clase trabajadora del magisterio, pone en riesgo la educación de los alumnos del nivel básico porque la Subsecretaria, anda más en la grilla, haciendo amarres para asegurar su permanencia en el cargo, que en atender su responsabilidad.

A MORENO ORTIZ le vino “como anillo al dedo” esta pandemia, pues cuando había clases presenciales el desorden en el nivel básico era más evidente, aunque no se remediaba.

Varios salones de clase en todo el estado se quedaron sin maestro frente al grupo, porque el nombramiento no salía o porque el sueldo no se cubría y eso afectó la instrucción escolar del alumnado.

Esas fallas están documentadas por los direcciones de los planteles afectados y hasta por la misma Sección 30 del gremio magisterial, que por meses, incluso casi por un ciclo de clases presenciales, demandaban un maestro frente al grupo, mismo que no llegaba o, si llegaba, no le pagaban el sueldo por “exceso de burocratismo”.

Una fuente consultada al interior de la Secretaría de Educación Pública, aseguran que MORENO ORTIZ recibió fuerte jalón de orejas por no hacer su chamba.

Pero más porque la exhibida en “estos tiempos” hizo mucho ruido en la antesala del evento más importante del año, en materia de política gubernamental, cuya fecha más significativa es este lunes 15 de marzo.

Por lo anterior se rumora que la SET tiene una “bomba de tiempo” y es importante desactivarla ya que de no hacerlo podría generar mucho daño colateral y hasta salpicar al propio secretario MARIO GÓMEZ MONROY… Pendientes…

~~OTRA ‘FAKE NEWS’ CONTRA PILAR.- Otra vez las punzantes dagas mediáticas en contra de la alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ, y su equipo de colaboradores se reactivaron desde esos campos oscuros y anónimos de las redes sociales… Para no perder la costumbre, los adversarios de PILAR la señalan de haber girado indicaciones, a través de una carta con “membrete oficial” y a todo color, fechada el 25 de febrero, al director de Administración y Finanzas, ARTURO VELA PALACIOS, para que organizara la marcha del 28 de febrero pasado, en apoyo al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien se ha visto brutalmente presionado por el Gobierno federal desde hace casi un año… El “ingenio” de los adversarios de PILAR fue más allá pues en la misiva se consigna que del Ramo 033, un fondo federal, se tomaran cinco millones 330 mil pesos para solventar la marcha y fueran entregados a diez contingentes, de la misma cantidad de municipios, incluido Victoria… A todas luces el documento y lógicamente el contenido, es más falso que un billete de tres dólares impreso en papel para envolver las tortillas (o papel higiénico)… El documento circuló en redes sociales y llegó a correos electrónicos de distintas mesas de redacción, por lo que vale comentar que dichas dagas mediáticas evidencian una cosa: los adversarios de PILAR GÓMEZ no saben como frenarla ahora que la Alcaldesa anda bien recio atendiendo a la población, lo que ni de broma hizo su antecesor inmediato, en quien no vale la pena gastar papel, tinta o espacio digital en mencionar su nombre… PILAR se ha dedicado a chambear, eso es evidente, la población se lo ha reconocido y la aceptación hacia ella entre los capitalinos sigue aumentando, por ello las “fake news” donde la pintan como la “villana del cuento” es una teoría muy difícil de vender y todavía más difícil de comprar en Victoria… Lo más importante, tanto PILAR como su equipo no están dispuestos a quedarse callados de manera que van a contrarrestar, sólo con la verdad, las venenosas dagas mediáticas cargadas de “fake news”… La guerra ya inició y los ataques tendrán contestación… ¡AyWey!

~~ANDA BIEN RECIO EL ALCALDE SANMIGUEL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, y el regidor JUAN JOSÉ ZÁRATE, acordaron la apertura de espacios deportivos pero bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19; también acordaron vigilar de forma constante los espacios deportivos para que los asistentes acaten las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud… El regidor ZÁRATE comentó: “Queremos abrir los parques públicos a partir de Semana Santa porque la gente está ávida de distracción, diversión y esparcimiento; pero sin romper los protocolos de salud. Llama mucho la atención también el trato que (el alcalde) ARTURO SANMIGUEL tiene con las personas que acuden a realizar algún trámite aquí a las oficinas de la Presidencia Municipal”.

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- En el Movimiento de Regeneración Nacional, allá en la Capital del país, ya tienen los resultados de las encuestas telefónicas para elegir a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular que competirán y deberán pasar a la prueba de ácido del próximo seis de junio… Sí, ya tienen los resultados, sólo falta hacer las llamadas telefónicas para que no quede “ninguna duda” de quiénes serán los ganadores… Para Victoria, el equipo de ISMAEL “El Rocket” VALDEZ asegura que los amarres ya se hicieron y él es “el bueno”… Pero el equipo de LALO GATTÁS aceleró la marcha y anda a toda velocidad repartiendo despensas (lo cual sus adversarios han documentado) para mantenerse dentro de la jugada y en la mesa de las negociaciones… Son rumores, rumores, rumores…

Gracias… Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: [email protected]