Dialogando

Tiene Tula total apoyo de FGCV

Por Roberto Olvera Pérez

Dialogando especialmente de temas de municipios de la región, el que le está echando toda la carne al asador y está cerrando bien el 2020, es el alcalde del Pueblo Mágico de Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, luego de haber conseguido el apoyo del Gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para la ambiciosa construcción del Centro Polivalente Municipal que se construirá en este municipio en los días por venir.

Perooo, con lo que no contaba el munícipe, es con la voracidad y la ambición de un buen numero de regidores, así como de la Secretaria del Ayuntamiento, la rebelde, creída y prepotente Blanca Zayonara Páez, por lo que están presionando, amagando y exigiéndole fuertes sumas de dinero para pasar una feliz navidad y año nuevo; peticiones a las que el Presidente Municipal se las ha negado rotundamente a cumplirles, pues el presupuesto está comprometido para obras de beneficio social y no cumplirá caprichos o exigencias de aquellos o aquellas que son unos vividores de la política, que mas ven por el pueblo, más bien ven por sus tripas.

Por cierto, el Centro Polivalente Municipal de Tula, se pretende inaugurar allá por el próximo mes de julio del año próximo, justo en el aniversario del municipio y seguramente por ahí estará el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cortando el listón de la magna obra y dándole el total espaldarazo al número uno de Tula.

El falso tropel de la “Potra”

Dicen que cabalga por las rúas de Miquihuana, caminos y veredas, los habitantes miquihuanenses ya la conocen como la “potra” o como la enfermera del municipio, pero no saben si es de humanos o de animales, aunque de veterinaria no tiene nada; es mas ni montar a caballo sabe dicen, pero lo que si comentan los lugareños, es que aspira a subirse a la silla municipal porque como presidenta podría jinetear el presupuesto del municipio, como lo hizo en su momento su hermano Balta, de los mismos apellidos, que aún está pendiente de la Auditoria Superior del Estado, lo cual sería catastrófico, porque al no conocer ninguna de estas artes, podría derrumbarse y caer a lo más bajo. Es tipo bajamente en sus aspiraciones políticas a pesar de que algún familiar suyo podría intentar rescatarla y hacerle ver las cosas, que se deje de sueños frustrados. Tenga cuidado, ese tropel es falso y no es de fiar, dicen por ahí.

Por tal motivo, así esta Miquihuana, al “rojo vivo”. Así está el “quehacer político” en este municipio, los actores políticos que se quieren comer la “chuleta” municipal, vendiendo ilusiones, empezaron a mover a la “potra” y lo hacen a sus conveniencias; usted mismo los conoce, son los mismos del otro día, que hoy se pintaron de azul, donde la clave es no dejar de “maicear” a los ignorantes, ahí está la base de su proyecto político para la “potra”. Abundaremos más adelante del tema.

Y hablando precisamente de procesos electorales, el Gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sabe que en el 2021, que ya está a la vuelta de la esquina, se enfrentará con una advertencia del 2022. El gober entiende lo que está en juego porque sabe por dónde va la rola en el escenario político nacional, sobre todo en el afán de afianzarse en Tamaulipas que es clave, a través de su partido blanquiazul, así como de otros actores políticos, buscará hacerse del mayor número de curules en el Congreso del Estado y de lo posible en la cantidad de legislaturas federales que estarán en disputa, a fin de sumarle al contrapeso en el Congreso de la Unión en San Lázaro.

Por eso, desde una vez les digo, en el 2021 el PAN-Gobierno, no dudará en dejarse caer con todo para, además, ganar la mayor cantidad de alcaldías, sobre todo en aquellos municipios con alto número de electores como Tula, entre otros más y lo que ya está para qué cambiar de caballo. Por ello, ante los escenarios planteados para el año siguiente, el jefe político de la entidad sabe que deberá echar mano de los aspirantes mejor posicionados en el ánimo de la población, considerando desde luego todos los factores que influyen en un proceso político-electoral, así que los que no traen con que mejor retírense, no estorben y no anden comprometiendo a personajes del tercer piso de palacio de gobierno, que según ya les dijeron que si. Tampoco anden quemando gente honorable, porque la BRISA del tiempo anda fuerte y más por Bustamante.

NOTAS CORTAS

1.- Una maestra jubilada, reconocida en el municipio de las “guacamayas” de Juamave, nos ha dicho que el Dr. Joaquín Pérez Sánchez, es uno de los principales baluartes que tenemos en este municipio y comentó cosas interesantes de él, ya que sería un proyecto para lo que viene, pues con él seguramente habrá muchos beneficios sociales y en bien de los jaumavenses; además siempre ha estado al pendiente de lo que acontece esta región y mas lo hace desde su trinchera, la Dirección del Hospital Integral de Juamave, por lo que al galeno no lo pierdan de vista en el futuro inmediato. Esta “amarrado” desde arriba se afirma.

2.- Desde Miquihuana venia el reclamo desde mucho antes: ¿Qué que andaba haciendo por aquí ese peladillo? Hablaban de Sergio Alberto Paz Castillo, que se ostentaba como titular del DIF Municipal y aspirante a la nominación del PAN a la alcaldía del municipio, sin contar con la credencial de votar de ahí, pues ya no está más y lo echaron en corrida antes de tiempo, junto a un tal Eduardo Contreras. Qué bueno.

3.- Me informan mis amigos de Tula, que el morenista, empresario, Alfredo Castillo Camacho, ha viajado constantemente a la Ciudad de México, donde entre otras cosas se ha entrevistado con gente muy allegada al presidente López Obrador, y se cree que ya trae el visto bueno de ese partido para jugar en el 2021, por lo que sería un buen candidato de izquierda y con garantía de triunfo.

4.- “Ruta Cinco”, la Estrategia Ciudadana, va con un “Candidato Empresario y amigo” para la presidencia municipal de Díaz Ordaz, es José Luis Romo Arvizo, quien destaca por la gran acción que realiza en todo el municipio. Su ayuda social y humanitaria en favor de los diazordacenses es digno de reconocerse y en estos tiempos de pandemia entregar apoyos a la población vulnerable, habla de su gran lado humano, por lo que a Romo, no lo pierdan de vista en el futuro inmediato.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.