LETRAS PROHIBIDAS

Tinos y desatinos de la 4T

Clemente Zapata M.

Ya un año ha sumado/

la Cuarta Transformación/

unos ven deformación/

y Gobierno fracasado…

Es 4T ambivalente/

con tinos y desatinos/

un grupito de “divinos”

poco claro y deficiente…

El gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) tiene claroscuros. Es decir la Cuarta Transformación (4T) tiene tinos y desatinos que valen comentarse tras su primer año en el poder.

Ayer uno de diciembre, los alabadores y aplaudidores de LÓPEZ OBRADOR, “quemaron mucho incienso” presumiendo “infinidad” de logros; de los que algunos sólo existen en la imaginación.

Y, lógicamente, quienes no “aman” al Presidente, quienes ven todo negro, quienes quieren que el país arda; pusieron los adjetivos que desearon a esta 4T, que para muchos es transformación de cuarta.

En una democracia “simulada”, como la que vivimos en México, los diferentes puntos de vista son válidos; siempre y cuando estén sustentados en hechos.

El Jefe de la 4T ha presumido sus logros en cinco de ellos: combate a la corrupción(1), Gobierno austero(2), pensiones a grupos vulnerables(3), cero devaluación(4) y sin nuevos impuestos(5).

LÓPEZ OBRADOR apunta que la Presidencia, durante el año pasado, gastó tres mil 200 millones de pesos. Hoy (la 4T) se han gastado sólo 800, es decir dos mil 400 millones de pesos menos.

Defendió que los adultos mayores “ya tienen para comer” al recibir su pensión, al igual que los niños y niñas que reciben apoyos económicos para no padecer hambre… Lo anterior son sus tinos…

LA DESATINOS.- Uno de los más significativos es que LÓPEZ OBRADOR se mantiene en campaña permanente. Sigue con promesas de un cambio que no se ve, no se huele, ni se siente.

Otro desatino es presumir su combate a la corrupción, que apesta a una aplicación sesgada de la justicia. Personajes oscuros que lo rodean, como MANUEL BARTLETT, deja en duda dicho combate.

Preferir honestidad por encima de capacidad, es otro de sus desatinados comentarios; nuevamente BARTLETT, el autor de la “caída del Sistema”, desinfla sus presunciones.

Además el costo de la gasolina y de la energía eléctrica, lejos de bajar sigue en aumento. Basta con ver los recibos de la Comisión Federal de Electricidad o el tanque de gasolina del coche para comprobarlo.

El nivel de violencia en México, a razón de cien muertos por día (según cifras conservadoras) que suman 36 mil 500 muertos en un año, no se reduce.

Las estrategias de: “fuchi y guácala” y “abrazos, no balazos”, no funcionaron. Casos como “El Culiacanazo” y “LeBarón” dan cuenta de ello; agréguele Nuevo Laredo, aquí en Tamaulipas.

Falta tres estrategias fundamentales para que se pueda presumir un logro sustancias: Una estrategia real en el combate a la inseguridad; una estrategia económica y, por ende, una estrategia de combate al desempleo.

Mientras el país esté sumido prácticamente en una “guerra civil”, el crecimiento seguirá detenido y por consiguiente el desempleo seguirá galopando… Todo esto en el primer año de la 4T…

No todo está mal en el Gobierno de LÓPEZ OBRADOR, pero los desatinos son mayúsculos que opacan cualquier número favorable. Así de simple. Pendientes…

ÁGORA

LA CONFIANZA ES un arma de dos filos. La falta de ella paraliza o pulveriza cualquier sueño o anhelo; el exceso de ella puede hacer que la sopa se caiga del plato a tu boca… Tienes que confiar en ti, en tus fortalezas, conociendo también tus debilidades. Es cierto que sólo tú eres el único que te puede poner barreras, que tu imaginación es en realidad tu límite, pero también tienes que caminar con los pies firmes en la tierra y conocer tus limitantes (por tu condición humana), para no sufrir un mal sabor de boca… Todo ser humano tiene talento para realizar una o varias actividades; confía en ti, pero no caigas en excesos… recuerda que todos los excesos son malos, ¡para la reflexión!

DEL TINTERO…

+++La Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrolla una investigación para el tratamiento de la fibromialgia y estudia alternativas farmacológicas con instituciones de Estados Unidos y Suecia. Lo anterior lo hace gracias al impulso del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ.

+++El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, cortó el listón inaugural del “Grill Fest 2019”, un evento que reúne a los mejores maestros parrilleros en asar carne. Los jardines del Centro Cultural albergaron el evento, que rompió récord de asistencias.

ENTRETELONES…

1.- ME COMENTAN QUE… Al parecer acaba de resurgir un amor “incondicional” entre los priistas TOMÁS GLORIA REQUENA y EDGAR MELHEM SALINAS… Todo indica que la “operación cicatriz” ya inició y para ello traen un costal lleno de posiciones partidistas y hasta candidaturas (¿en este tiempo?), pero que sólo serán repartidas entre la gente de “El Tommy”, para que este amor no se vuelva desilusión y luego traición… O sea que el Partido Revolucionario Institucional cambió para seguir igual… ¡No pos wow!

2.- ME COMENTAN QUE… La llegada de ARMANDO ESTRADA a la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática, en calidad de “presidente provisional”, anticipa muy buenas cosas a ese órgano político, toda vez que es uno de los pocos cuadros de fiar y de talento que tiene este partido en peligro de extinción… Uno de los mayores retos de ESTRADA es reconstruir al partido de sus amores… Tiene capacidad, ojalá y tenga el tiempo y los recursos que se requieren para ello; pero sobre todo que no le pongan sus propios compañeros de partido piedras en el camino… ¡Enhorabuena!

3.- ME COMENTAN QUE… La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas anda muy recio y al parecer anda por la libre, es decir sin freno… Rastrean 600 millones de pesos y las pesquisas empezaron a dar los resultados con los primeros nombres y apellidos… Algunos personajes de la Capital, que no han sido mencionados, pero que intuyen que serán inmiscuidos, ya iniciaron a poner en venta sus bienes y hasta haciendo maletas para irse a vivir a Canadá. ¿Será…? Me comentan también que algunos ya sienten lo mismo que los pavos, porque no llegarían (perderían su libertad) a Navidad… Pero no sólo el Gobierno de Tamaulipas está investigando, pues también hay una lupa del Gobierno federal que está puesta sobre empresas fantasmas que operaron en el sexenio anterior en la entidad y será todo un escándalo… Parece que habrá bufete de información en época de vacaciones… ¡Así comentan!