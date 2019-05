La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TITULAR DE SHCP POSIBLE GENERADOR DEL PROBLEMA EN EL IMSS

Días atrás dijimos en La@Red que el problema que enfrenta el IMSS no se acaba con la renuncia del senador Germán Martínez Cázares ni con la llegada del nuevo director del Instituto, Zoé Robledo Aburto y según nosotros no se acaba simple y sencillamente porque el posible principal generador del problema sigue en su lugar como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

A decir verdad creemos que no andamos tan errados en nuestro análisis, prueba de ello es que después de asumir el cargo lo primero que hizo el otrora Subsecretario de Gobernación fué sostener una reunión con el titular de la SHCP, en la que se revisaron los ingresos y egresos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Robledo Aburto, de todas las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó lo dicho por su antecesor Germán Martínez Cázares, sostuvo que el Instituto se encuentra en una situación grave y no invertir en el podría ser un fracaso de las autoridades federales, como ser lo hizo saber al mandatario nacional.

“El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar no necesariamente es ahorro y puede ser un fracaso de una acción de gobierno. Ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción (….) Hay compras a precios alzados”, reconoció el flamante director del Seguro Social.

En la matinal conferencia de prensa López Obrador dijo que Robledo Aburto es un poitólogo con mucha experiencia que ha sido diputado, senador y Sub secretario de Gobernación y lo identificó además como un hombre progresista y honesto, al trajo al IMSS para que le diera continuidad a la labor de Germán Martínez Cázares, el que tranquilo y sin preocupación alguna se reincorporó al Senado de la República, en donde le dio la bienvenida Martí Batres y al saludarlo de mano le dijo “sigues en el proyecto”.

Por cierto López Obrador precisó en la misma conferencia que hasta ahora no ha podido dialogar con Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la SHCP, para analizar los señalamientos que Martínez Cázares hizo en su carta de renuncia sobre la actuación de esa Secretaría, postura que respeta, dijo, pero que no comparte con el ex director del IMSS, con quien no se peleará, dijo.

El martes Martínez Cázares explicó en su carta de renuncia que había una “injerencia perniciosa” por parte de Hacienda en la Administración del IMSS.

Agregó que pese a que López Obrador “proclamó el fín del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal : ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo” que el encargo”, remarcó Martínez Cázares. Así las cosas, para nosotros como analistas políticos la cabeza del Secretario de Hacienda pende de un hilo, ya que Zoé Robledo le dio la puntilla.

Por cierto el Presidente López Obrador sostuvo que para la salud y la educación de pueblo no hay límite en cuanto a presupuesto y remarcó que el compromiso del gobierno federal es concluír el sexenio con un sistema de salud pública comparable al que tienen los países desarrollados.

“Sería una contradicción que un gobierno que surje de un movimiento popular, que busca combatir la pobreza y dar preferencia a los humildes, no destine recursos para la salud o para la educación”; y apuntó que ya no habrá huachicol ni en la salud ni en la educación.

Lo que nos da un poco de risa es que el gobierno de México ande buscando resolver los problemas de otros países, entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, pero obviamente con la ayuda y el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el que en diciembre se comprometió a invertir más de 10 MMDD en el llamado “Triángulo Norte” que conforman los tres países que mencionamos.

Pero, pero, pero, como que al gobierno de EEUU se le olvidó la hablada o simplemente cambio de parecer, ya que para eso se preveía un encuentro entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, pero no se hizo y se nombró al Secretario de Estado Mike Pompeo para que se reuniera con el canciller de nuestro país Marcelo Ebrard, pero, pero, pero, tampoco se hizo y finalmente fue el secretario adjunto del Departamento de Estado de EE UU, John Sullivan, quien recibió a Ebrard, al que le presentó siete proyectos para llevar a cabo su Plan Marshall para Centroamérica. Una de cal por las que van de arena.

Allá en Pinos, Zacatecas, donde la gente todavía es muy creyente, andando de gira por esos rumbos el Presidente Andrés Manuel López Obrador la lluvia lo obligó a reducir su discurso a solamente 20 minutos de los 45 o 50 que normalmente dura su mensaje.

Seguramente motivado por la lluvia que caía sobre de su guayabera de color blanco, les dijo a los asistentes ya viéron que hasta esta lloviendo, o no les gusta el agua, es una bendición ¿ o nó ?. En ese momento citó una frase bíblica que, de acuerdo con él es lo que está sucediendo ahora : “el pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia, pero con la Cuarta Transformación se va a saciar el hambre y la sed de justicia del pueblo de México”, dijo a la gente ahí reunida. A veces creemos que iba a ser sacerdote y equivocó la carrera.

Alguna vez leímos información científica sobre los helicópteros y los autores hacían hincapié en lo difícil que es que un helicóptero se desplome. En México se viven cayendo, lo que normalmente ocurre cuando sobrevuelan alguna sierra o partes boscosas.

Da gusto saber que en un proceso que incluyó la revisión de áreas de la Administración central de la rectoría y dependencias educativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que ha sido implementado en la máxima casa de estudios con la Certificación de la Norma Internacional ISO 9001:2015.

El rector de la UAT además de ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, presidió el cierre de éste ejercicio con la visita del auditor de la Calificadora Del Norske Veritas (DNV-México), José Luis Almanza Iglesias.

Durante las sesiones que se desarrollaron en el Edificio Rectoría y en el Centro de Excelencia de Victoria, Suárez Fernández estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete y coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad de la UAT.

En éste marco se destacó el objetivo de realizar las auditorías al SGC con una periodicidad anual, en revisar su cumplimiento y verificar su buen desempeño en procesos más eficientes, para el mantenimiento de la Certificación que tiene una vigencia de tres años.

Con la conclusión de ésta etapa se espera una nueva visita el próximo año con la Certificación de SGC bajo la norma ISO 9001 en su versión 2015, que es la vigente y que se encuentra dentro de las normas internacionales con validez en todo el mundo.

El rector Suárez Fernández reconoció el trabajo que han estado haciendo todas las dependencias de la Universidad, tanto de la Administración central como de las Unidades Académicas, Facultades y escuelas. Con ello agregó que se sigue avanzando y reafirmando el compromiso que tiene la UAT con la buena calidad y la mejora continua de sus funciones sustantivas, en beneficio de la educación y de la sociedad en general. Y vamos por más.

