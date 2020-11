Todo el reconocimiento y riqueza no tiene sentido frente a la muerte inminente: Steve Jobs

En 2011 Steve Jobs muere a la edad de 56 años de cáncer de páncreas, dejando una fortuna de 7 mil millones de dolares y estas son algunas de sus últimas palabras …

“En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: «LA VIDA».

A medida que creci me di cuenta que un reloj de $300 y uno de $3.000.000 muestran la misma hora. Que con un automovil de $ 150,000 y uno de $15.000.000 podemos llegar al mismo destino. Que un vino de $150 o uno de $1500, generan la misma “resaca». Que en una casa de 300 metros cuadrados, o en una de 3000, la soledad es la misma «.

“La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos.»

Entonces, espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, ¡es la verdadera felicidad!

Cinco hechos innegables

-No eduques a tus hijos para que sean ricos. Educarlos para ser felices. – Entonces, cuando crezcan, sabrán el valor de las cosas, no el precio.

-Come tu comida como medicina, de lo contrario deberás comer la medicina como comida.

-Quien te ama nunca te dejará, incluso si tiene 100 razones para rendirse. Él / Ella siempre encontrará una razón para aferrarse.

-Hay una gran diferencia entre ser humano y se humano.

-Si quieres ir rápido, ¡ve solo! Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.

Y en conclusión:

En cualquier etapa de la vida en la que te encuentres ahora, agradece y disfruta al máximo de las pequeñas cosas y atesora el Amor de tu pareja, tu familia y tus amigos, para que cuando llegue el día en que baje el telón, puedas llevar contigo la verdadera riqueza de este mundo, total…

Lee es bueno, comparte