DIALOGANDO

Todos a votar, no hay “focos rojos”.

Por Roberto Olvera Pérez.

En su reciente visita al estado de Tamaulipas, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, afirmó que en la entidad no hay “focos rojos” y las condiciones están dadas para que los ciudadanos salgan a emitir su voto el próximo domingo 2 de junio. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el pasado viernes, donde destacó que el proceso electoral en curso en el que se va a renovar el Congreso del Estado avanza de una manera normal y se están cumpliendo todas las etapas de manera puntual.

“La inseguridad no está siendo un obstáculo para la realización adecuada del proceso electoral”, señaló para después reconocer que Tamaulipas es un estado que en el tema de la inseguridad constituye una problemática de tiempo atrás; sin embargo, esta problemática no está trasgrediendo en la organización del propio proceso electoral.

Alrededor de 1200 capacitadores y asistentes electorales están recorriendo todas las secciones electorales del estado y las bitácoras de incidentes en ese trabajo de campo es una bitácora que no está revelando ningún tipo de foco rojo, mencionó. En 51 días de trabajo de campo se han registrado 27 incidentes y los que más incidentes han presentado son seis en las agresiones por perros y solo seis que tienen que ver con incidentes relativos a la inseguridad, aunque dejó en claro que esto no habla de que la circunstancia de inseguridad se haya desvanecido en la entidad.

“Lamentablemente Tamaulipas padece un problema de inseguridad histórico, pero lo que queda claro que el problema de inseguridad que es un tema que tendrá que resolverse como parte de las políticas públicas tanto federales como locales, no es un problema que este afeando el buen andar del proceso electoral”, pues hay confianza en salir con saldo blanco, apuntó; refiriendo que en una comparación con el proceso electoral del 2018, los números están mejorando, incluso lo que el año pasado representó un volcamiento de la ciudadanía y una apropiación del propio proceso electoral.

“Permítanme un par de cifras para poder ilustrar este punto, uno de los indicadores que nosotros siempre utilizamos como un punto de referencia para poder medir el involucramiento de las y los ciudadanos con la elección es lo que definimos como la tasa de rechazo; es decir, el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que deciden no participar con el Instituto Nacional Electoral que es el responsable de la capacitación y que no aceptan ser funcionarios de casilla. El año pasado tuvimos un porcentaje que era de por sí ya bajo comparado con los años previos y ahora ese porcentaje ha disminuido”.

En cuanto a las sustituciones de funcionarios, el año pasado hubo una tasa de sustitución de funcionarios del 40%, mientras que actualmente es apenas arriba del 35 %; es decir una sustitución menor. Las causas de sustitución son congruentes con lo que ha pasado en los procesos anteriores y tienen que ver con gente que trabaja el domingo, personas imposibilitadas por cuestiones médicas y prácticamente a diferencia de lo que se ha comentado con una situación de inseguridad que involucre miedo a participar.

De las 12 mil sustituciones que se han realizado, solo 38 tienen que ver con el miedo a participar, es decir, que la ciudadanía se está apropiando del proceso electoral y nos está colocando a todos, autoridades electorales, medios de comunicación, partidos políticos y candidatos. Una vara muy alta que creo debemos honrar”, expresó, remarcando que la mitad de las sustituciones corresponde como ha ocurrido en otros procesos electorales a cuestiones laborales y oficiales, por lo que hay confianza de que todo saldrá bien.

NOTAS CORTAS

1.- Este lunes pasado 20 de mayo, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rescindidos algunos injustamente, sobre todo de la ciudad de México, entre otros mas, bloquearon la avenida Paseo de la Reforma a la altura de la glorieta de Colon, que conduce a Insurgentes, precisamente donde se encuentran las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), para denunciar múltiples irregularidades, actos de violencia y abusos de autoridad en contra de los trabajadores disidentes al gremio espurio de la nueva dirigencia nacional del SNTSS, amenazando que no se retiraran de la vialidad hasta ser escuchados por parte de las autoridades correspondientes, donde solicitan a esta Secretaría del Trabajo, vía Luisa María Alcalde Lujan, intervenga por presuntos actos de represión en el sindicato del instituto; además de desvió de recursos, despidos injustificados y nepotismo.

Por lo tanto, ya ha habido varios trabajadores que han sido agredidos físicamente y amenazados en las oficinas centrales de Conciliación y Arbitraje y están cansados de tanto atentado de éstos porros, incrustados en la nomina del SNTSS que lidera el nefasto Dr. Arturo Olivares Cerda, quien aduce soberbia y todavía se burla de éstos y presume que está bien parado con el Director General del IMSS, Germán Martínez Cáceres, con quien se vio muy agarradito de la mano en la pasada marcha del día del trabajo no hace mucho, por lo que si no les ponen atención, un freno a todas estas tropelías, la sangre puede correr y se puede desbordar. Así que sobre aviso no hay engaño 4T.

La advertencia es: “El sindicalismo nacional deberá ser respetado, limpiado, dignificado y democratizado. Las bases mandan, resistencia”. Arreglen las cosas mejor para llegar a buen puerto, por lo que el futuro de Arturito, Germancito y Luisita, está en juego e incierto. ¿Quién caerá primero? Por lo pronto, Tamaulipas esta temblando, sobre todo hacia el interior del espurio SNTSS Sección X, por los últimos acontecimientos suscitados allá en la Ciudad del smog sobre éste instituto y por ende se allana el camino para el químico Arturo Gómez Hernández, quien por cierto, tiene una cita pendiente y definitiva en la STPS. Pendientes.

De última hora: ya cayó el primero ¿Quién sigue?

2.- Para rematarla: El Frente Nacional Petrolero, que dirige Sergio Carlos Morales Quintana, demandará al actual dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (STPRM), que comanda Carlos Romero Deschamps, por administración fraudulenta y solicitan nuevas elecciones en donde aseguran contar con la mayoría de los Seccionales en el país. O sea, otro futuro incierto más al tigre… ¿Y los de la Coordinadora del CNTE donde están?, No los despierten, esos son de casa.

3.- Entérate: Se convoca al VI Congreso de Investigación e Innovación Educativa, Nuevo Modelo Educativo, Aprendizajes Clave para la Educación Integral “Educando para la Libertad y la Creatividad”, que se realizará del 23 al 25 de mayo de 2019, en el municipio de Reynosa, Tam. Está dirigido a estudiantes de Educación Superior, personas interesadas en el tema, docentes y profesionales de la educación de todos los niveles educativos, para dar cuenta de sus avances o resultados de investigación y que brinden orientaciones teórico-metodológicas para responder a las necesidades educativas de la niñez y juventud. Conoce el programa y más datos en el sitio:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/vi-congreso-de-investigacion-e-innovacion-educativa/

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com