Por Guadalupe E. González

“TODOS COLUDOS O TODOS RABONES”

CON RESPECTO a cuentas públicas de pasados gobiernos municipales, deberá aplicarse el viejo y conocido refrán de “todos coludos o todos rabones”, porque ayer en plan candente y sin cortapisas el Diputado Local matamorense RAMIRO SALAZAR RODRÍGUEZ, demandó “se aclaren las cuentas públicas del ex alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, el popularmente conocido “Chuchín”, sexagenario que resultó ser todo un político rapaz, por haber dejado a Matamoros “en la vil desgracia social”.

LO ANTERIOR, es porque hacia donde voltee la población puede ver “el marcado abandono en el que, el ex edil tricolor” dejó a este puerto fronterizo, heredándole al actual Presidente Municipal MARIO ALERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “todo un titipuchal” de deudas, por la gran gama de cuentas pendientes a infinidad de proveedores, a los que, “Chuchín” De la Garza, “no les pagó” y por ello, el nuevo gobierno de Matamoros, se está viendo en la imperiosa necesidad de “tener que estar solventando” los pendientes financieros, que fueron obra “de las contumaces trapacerías” del ex alcalde y de uno de sus hijos.

LO DICHO por el Diputado Salazar Rodríguez, es un tema que llama poderosamente la atención y vaya que tiene razón en hacer este candente reclamo, pero lo que este legislador, olvidó con suma facilidad y que, debemos recordarle, es que SU HIJA que también fue alcaldesa de Matamoros, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, al igual de Cuchín, sobresalió en el tema del saqueo de recursos públicos, cuya cuestión fue del dominio del pueblo, porque se vaticinaba que LETY, al concluir su administración, había dejado una deuda de 1,300 millones de pesos”, de lo cual jamás se habló, porque la situación de la hija del Diputado Ramiro Salazar, “se dejó a la deriva o al olvido”, pero no se descarta que a la ex edil también le surjan “las acciones legales en su contra”,

SIN EMBARGO, todo mundo en Matamoros coincide con el Diputado Ramiro Salazar, respecto a que, “la deuda heredada al Ayuntamiento de Matamoros, tiene que ser aclarada”, cuya cuestión creo es muy justa y por ende, va muy en serio, porque tanto la Auditoría Superior del Estado que titula JORGE ESPINO ASCANIO y la Junta de Coordinación del Congreso de Tamaulipas, ahora sí, “llamarán al banquillo de los acusados” al ex alcalde CHUCHÍN DE LA GARZA, de quien sabemos que “este pelafustán, ya peló gallo”, poniendo tierra de por medio o pies en polvorosa, pero creo que la ASE, también estará llamando por el mismo delito de “cuentas pendientes” a la ex alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, hija del político denunciante.

PARA ELLO, quiero decirles que, “De la Garza, tiene la ineludible obligación de aclarar sus cuentas públicas” y si él considera no tener delitos que le atribuyan y lo pueda llevar a la cárcel, que haga presencia en la contraloría del nuevo gobierno municipal y, naturalmente, explique, “como y de que forma manejó el tema de las finanzas en su gobierno”, pero de no hacerlo y no aparecer por huir, tengan la certeza de que “la voladora” o sea “la orden de aprehensión”, habrá de girarse en su contra más pronto que inmediatamente, porque “al delincuente, la ley lo tiene que perseguir y ponerlo en el lugar que merece “la cárcel”.

ALCARAR CUENTAS PENDIENTES, “LLAMADO DE ALERTA PARA EX EDILES”.

DE SUCEDER que, Chuchín de la Garza, en Matamoros sea objeto de la acción penal por el presunto desvió de millonarios recursos, esto será un obvio llamado de atención o una obvia “alerta” para otros ex alcaldes que, “se agenciaron o se robaron los dineros” de los pueblos que gobernaron, hablo naturalmente, de “sátrapas políticos” como OSCAR ALMARAZ SMER de ciudad Victoria, favorecido éste, con un cargo tricolor (delegado) en Baja california y por ello, este “sujeto de baja caterva moral” cree estar salvado pero no, porque “el que la hace la tiene que pagar” y como reza el refrán “todos coludos o todos rabones”. Verdad?.

DEL GALENO bandido de Valle hermoso DANIEL TORRES ESPINOSA, dicen que éste, consciente de que, “hizo lo que le dio su regalada gana” con el dinero del pueblo, desde que concluyó su administración “puso tierra de por medio” y por ello, aducen que ya está refugiado en una casa que compró en “Los Indios, Texas” o en Harlingen, para evitar sorpresas como “la orden de arresto”, por haberse convertido “en el vulgar ladrón con charola” en el municipio de Valle hermoso, donde ahora manda galleta el edil panista GERARDO ALDAPE BALLESTEROS.

DE TAMPICO, sabemos que, doña MAGDA PERAZA GUERRA, esta malévola septuagenaria, ex alcaldesa del puerto, “no está exenta de pecado” y por tanto, no se descarta que sea llamada para “sentarla en el banquillo” de los presuntos delincuentes de cuello blanco, porque nos hacen saber que, “la truculenta mentora”, dejó un un sinfín de huellas sobre malos manejos financieros, incluso herencia de proveedores, además de “haber dejado al pueblo en penumbras”, por falta de luminarias en los principales sectores de esta turística ciudad.

INCLUSO, “nadie olvida lo de la bodega”, donde “LA EMULA DE HERNÁNDEZ CORTEZ”, porque “vieron a la PERAZA, sentada bajo una palma de la noche triste”, allá por la Plaza de Armas, esta, en el referido inmueble, reunió víveres, ropa, calzado, lácteos y toda una gama de mercancía humanitaria para los damnificados de México y ésta, lejos de llevar tales apoyos a la gente afectada, se los clavó, cual vil delincuente, porque nunca nadie supo que hizo la profesora PERAZA, con esas mercancías.

PERO ESO NO ES NADA, porque nos consta que, “la mitómana” ex Presidente Municipal, “ahora que ya no es nada”, anda al estilo indigente con trastornos mentales, “hablando sola en las calles de Tampico”, porque “hasta los que la adulaban “ya la tiran a lión” y todo eso, ha venido agobiando en grado superlativo, a la viejecita, que por haber tenido el poder político en sus manos, se convirtió cruelmente “en la enemiga de las familias porteñas”, eso lo subraya la misma gente en las colonias populares, donde señalan que, “de tajo” vomitan a doña Magda Peraza Guerra. Y por ello reitero que, en esto “todos coludos o todos rabones”.

