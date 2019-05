CORRESPONDENCIA

Todos contra Xico…

Por José Luis Castillo

La serie de manifestaciones que se han realizado en contra del el alcalde Xicoténcatl González Uresti, el incendio en el basurero Municipal, el robo de cableado del alumbrado público, hasta el bloqueo económico que sufre el ayuntamiento capitalino, parece estar cumpliendo el objetivo de unos cuantos grillos que establecieron la estrategia de todo tiene la culpa Xico y todos contra Xico.

Ahora los grillos de a deberás, convocaron a los colonos de la Vamos Tamaulipas, para que se manifestaran en contra del alcalde y exigieran solución al problema de desabasto de agua, sin embargo, no contaban con un grupo de adeptos del Galeno que también dieron su aval en favor del presidente Municipal y el trabajo que hasta la fecha ha realizado.

Hay que mencionarlo, para el alcalde no ha sido fácil enfrentar una difícil situación económica dentro de la administración Municipal, porque créamelo le dejaron las arcas Municipales en quiebra, sin recursos, sin información, apenas para salir al paso y resolver lo más urgente, a nivel federal nuestros diputados y senadores poco o nada han hecho por atraer recursos para Tamaulipas, menos para el ayuntamiento local.

Alfredo Peña, tesorero Municipal y ex colaborador del Jaime Rodríguez Inurrigarro en los tiempos de Manuel Cavazos Lerma, casi me hace llorar al contarme las carencias y falta de recursos que padece el ayuntamiento local y donde incluso según dice están al día, deberás poco me falto para hacer una cooperación entre el ciudadano para apoyar la causa, porque créamelo el problema de falta de recursos en el ayuntamiento local es serio.

Lo cierto es que el Alcalde Xico, hace lo que debe y hasta un poco más pesar de las grillas continua en esa difícil tarea de gobernar para todos y aunque le quisieron reventar la reunión de cabildo de ayer, finalmente atendió y mando contentos a los colonos a sus hogares, hoy enviara pipas y gestionará que se les entregue más agua a través de la red, así de fácil.

2.-De reconocerse el trabajo que se realiza por parte de los “ángeles Azules” en las carreteras de Tamaulipas y vaya que han sido una salvación para quienes tienen la mala suerte de sufrir la descompostura de su vehículo y la ponchadora de un neumático.

Las unidades oficiales y los Ángeles azules que puso en marcha la administración estatal, se observan por los distintos destinos carreteros de Tamaulipas, son oficiales capacitados para dar una atención ciudadana, pero además, dan auxilio turístico y carretero apoyados por elementos de la policía estatal.

Bien lo dijo en su momento quien manda en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que había que resolver y preocuparse por los ciudadanos de esta entidad, por eso es la misma administración que ha generado la confianza para circular en carretera y sobre todo incrementar en cierta manera la presencia de turistas en los destinos de playa y turísticos con los que cuenta el Estado y de eso hay constancia.

3.- ¿A quién quieren engañar los trabajadores del Sindicato Independiente del ISSSTE, Marcela González Alvizo? , digo, ¿a quién quieren engañar?, porque son ellos mismos, los que se han acabado a la institución con el pretexto de sus derechos sindicales, piden permiso para todo y se ausentan de sus labores por un tiempo muy prolongado, llegan tarde y cuando así les conviene, se incapacitan con la facilidad, al fin que ahí hay de dónde agarrar.

No por nada en las clínicas y hospitales falta mucho medicamento y equipo médico, porque son los mismos trabajadores que con artimañas sacan de sus lugares de trabajo este tipo de cosas que se supone deben ser para los derechohabientes, además del pésimo trato que ellos mismos dan a los trabajadores que pagan por recibir el servicio del ISSSTE y por si fuera poco ahora interrumpen su trabajo y servicio para hacer sus manifestaciones.

En las nóminas del ISSSTE, y por causa de esos “lideres” sindicales pueden encontrar usted familias completas, desde el abuelo, el hijo, el nieto, sobrino, sobrina, hermano, primo y párele de contar, ah y no puede usted denunciar un mal trato o mal servicio porque ahí está el sindicato y lo que es peor, apenas actúa la autoridad en su contra de denuncian como si fueran unos “angelitos” “terrorismo laboral”, que poca.

Mi correo Joseluis_castillogtz@hotmail.com