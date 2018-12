SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-TRABAJAN POR LA CIUDADANIA: COPARMEX

SANDRA GUARDIOLA SAENZ fue reelecta al frente del consejo empresarial entre la sugerencia de los integrantes del consejo municipal de dicho consejo.

Con la finalidad lo anterior de dar continuidad al trabajo desempeñado y como a nivel nacional se ha realizado la reelección también del Lic. GUSTAVO DE HOYOS WALTER.

Es así como un periodo más logrando la reelección, es decir, un periodo más que conformarían 4 años de gestión en el trabajo desarrollado por parte de la contadora SANDRA GUARDIOLA SAENZ.

Queremos lograr mayores beneficios y defender la democracia como se ha ido desarrollando las condiciones del país y por lo que los socios hacen esta reelección en favor de una servidora señaló.

También dijo “Esperemos estar a la altura de la tarea que nos espera, pues hay muchos retos en el país y la importante labor que tiene COPARMEX es pues que son un contrapeso representando al sector productivo y empresarial y darle al gobierno el acompañamiento que requiere”.

LA TOMA DE PROTESTA de la diputada local COPITZI HERNANDEZ GARCIA como dirigente estatal del ONMPRI con sede en Rio Bravo, fue muy concurrida y con la participación de los diputados locales de su partido en mayoría así como dirigentes se sectores y organizaciones que se sumaron al trabajo de inicio de liderazgo al frente del organismo femenil del PRI donde dijo la legisladora repartirá su tiempo para seguir cumpliendo la encomienda como legisladora.

JOSE RIOS SILVA como alcalde de San Fernando ha tenido malos aciertos en su toma de decisiones.

TIENE en un abandono total el apoyo a la salud asi como a la difusión de los programas y acciones que tiene el ayuntamiento a su cargo sin tomar en cuenta a los diferentes medios de comunicación ni locales ni de la región.

SU NOMINA llena de familiares y compadrazgos le permiten seguir manteniendo el control del municipio mas no el de la ciudadanía.

EL LIDERAZGO obtenido, llegará a su fin en breve, pues piensa convertirse en candidato a diputado local en el 2019 y sabe que no cuenta con el apoyo del gobernador.

Y pues al carecer de estrategia y trabajo asi como de estructura y no cumplir los compromisos de campaña hechos y que no se han realizado, definitivamente le darán su salida definitiva de la política que empezó con una proyección por el PRI en el 2015 desde la presidencia de la asociación ganadera local donde no tuvo eco entre los priístas.

HA SIDO a lo largo de su inicio de segunda administración donde se puede dar cuenta uno que no cuenta ya con la mano del gobernador del estado pues se esta pensando en otros prospectos a la nominación y sino pal baile vamos.

EDUARDO GATTAS ex candidato a la presidencia municipal de Cd. Victoria no hay que perderlo de vista su liderazgo en la capital del estado y puntos circunvecinos le dan la razón de ser el líder que necesita MORENA localmente y haciendo a un lado a personajes non gratos que parecen ser parásitos políticos como JOSE ANTONIO LEAL DORIA que no representa en realidad el liderazgo del Partido MORENA en el centro del estado.

Aquí se señala a este señor que le hace y cobra como presidente del consejo político del partido movimiento de regeneración nacional estuvo secundado por ENRIQUE YAÑEZ a quien en una ocasión se le señaló como provocador en un mitin de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Las condiciones no son para menos, pues a la realización de esta marcha del frente amplio democrático que representa EDUARDO GATTAS BAEZ asi como simpatizantes y militantes de partidos afines al triunfo del hoy presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, vendrán otras marchas pero de apoyo a acciones que desarrolla el joven político victorense a le gritó LEAL DORIA un sinnúmero de situaciones que se concretaron a abuchear los manifestantes de esta marcha pacífica para celebrar la asunción a la presidencia de México de LOPEZ OBRADOR.

RIDICULO que anda haciendo la secretaria de trabajo y previsión social del gobierno del estado ESTELA CHAVIRA MARTINEZ hermana del payasete de FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ.

Pues resulta que esta señora en su calidad de funcionaria le tomó la protesta al colegio de mediadores y conciliadores de Tamaulipas en un salón de la UAT de Tampico.

La realidad en puras ferias del empleo y actos de protagonismo es donde se la pasa cobrando ella y personal que no sabemos si trabaja en la UNT Universidad de su hermano precisamente y cobra en la Secretaria o bien son trabajadores de medios tiempos pues varios de ellos se les ve en las diferentes escuelas de este señor FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ En horas de trabajo oficial y en días hábiles y habría que investigar la contraloría del estado si utilizando viáticos, vehículos y gasolina del gobierno del estado para proceder a ser sancionados.

EN LA SECRETARIA, en sus corrillos de radio pasillo se escucha la manera en que dirigen la dependencia sin conocer a fondo en si la ley laboral ni contar con el perfil pues no vemos ningún antecedente de la titular de trabajo del gobierno del estado para que haya llegado a este espacio público cuando tiene el gobernador en otros elementos de su equipo de trabajo a gente valiosa con la que podría tener mayor participación interinstitucional y laboral con empresas asi como acabar con el rezago existente en esta dependencia por problemas laborales.

EN ACCIONES MAS AMABLES y positivas le comento que El presidente del club de leones Reynosa Internacional, Dr. VICTOR HUGO CANTU GONZALEZ que se encuentran trabajando en la organización de eventos y en esta ocasión se entregaron despensas a las personas que más lo necesitan como el día 24 se realizó la brigada médica en apoyo a los grupos vulnerables.

Mientras que en el mes de diciembre se realizará una macro brigada en el municipio de Rio Bravo con el coordinador de zona MARIO QUINTERO Y ALEJANDRO OLIVARES de la región donde participarán los clubes de leones de Río Bravo y Reynosa.

Consta en consulta médica de pediatría, psicológica, estudios de laboratorio, atención ginecológica asi como pruebas rápidas de glucosa y con el apoyo de quiropraxia que son un grupo de gran importancia en estas macro brigadas.

Asi mismo dijo que es en forma gratuita a la ciudadanía este apoyo de atención médica, así como el estudio de cataratas y de la vista siempre y cuando se demuestre que su situación socioeconómica es precaria.

Además, se sigue contando con la atención permanente la atención al público en el club de leones que hace el chequeo de los pacientes los martes y jueves, así como quienes requieren una cirugía se envía a una clínica en el municipio de Guadalupe Nuevo León o si necesitan lentes les proporcionan a las personas diversas armazones.

POR ÚLTIMO, le comento en detalle en nuestra próxima colaboración del apoyo que da CESAR NACIANCENO a ROXANA GOMEZ PEREZ para ser candidata a la diputación federal por el VIII distrito electoral en el año venidero será? O acaso podría llevar a un familiar del panista NACIANCENO a la diputación suplente en un acuerdo político, porque no.

Y EN EL SUR EN ALTAMIRA Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Altamira conjuntamente con el Gobierno del Estado y el sector educativo para crear conciencia entre la población escolar sobre el cuidado del medio ambiente, la alcaldesa ALMA LAURA AMPARAN encabezó en el COBAT 13 extensión Altamira, la Campaña de Reforestación que tiene como objetivo de sembrar un total de 30 mil árboles en Tamaulipas.

En su intervención, la jefa edilicia indicó que su gobierno coadyuva con esta esta gran iniciativa de reforestación basada en la Agenda 20-30 y en los objetivos para el Desarrollo Sostenible “Una Oportunidad para América Latina y el Caribe”, que fue aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas.

Señaló que de esta manera, el ayuntamiento suma esfuerzos para llevar a cabo esta campaña integral de reforestación en el Estado; “juntos estaremos plantando el árbol número veinte mil justamente aquí en la unidad de extensión académica del COBAT número 13 donde dos árboles por alumno serán apadrinados y cuidados durante 16 meses’’.

FELICITAMOS por su cumpleaños ELIAS RAFAEL LAZO, LUPITA FLORES Y MANUEL HERANDEZ este 4 de diciembre asi como este 5 de diciembre cumplen años CECILIO MARTINEZ ACOSTA, JESUS TARREGA, SERGIO FAVELA, JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS y el abogado tamaulipeco GONZALO CARRILLO… Y nos veremos.