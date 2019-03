DIALOGANDO

Trabajando con el enemigo.

Por Roberto Olvera Pérez

Mientras que el alcalde de Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, se esfuerza por bajar más recursos para el municipio, son uno que otro que todavía no entienden o no quieren hacerlo de que no se gobierna desde un escritorio, sino que se tiene que ir hasta las propias comunidades por muy apartadas que estén para estar cerca de la gente, para ayudarles a resolver sus problemas. Ese es el compromiso nuestro desde que asumimos el cargo aquél primero de octubre de dos mil dieciocho, dijo el munícipe.

Y es que en Tula las cosas en estos momentos parece no estar bien, mientras el Presidente Municipal se la parte por su gente día a día, algunos le restan méritos y hablan mal de él a espaldas. Recuerden que las paredes oyen y esos chismes que no dejan de ser chismes solamente, ya llegaron a oídos del alcalde; sin embargo no le ha dado importancia y por el contrario sigue trabajando por su gente, porque esa es la instrucción del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, su padrino político.

Hay que sacar de la pobreza a las familias tamaulipecas y en el altiplano tamaulipeco hay muchas carencias, pero con la ayuda del alcalde y del gobernador Cabeza de Vaca, esto va a mejorar en los días por venir, cosa que ya lo estamos haciendo, expresó el joven alcalde. Lo otro no son más que chismes, donde un día así lo vemos y lo vemos que lo hacen todos los días, pues quieren llamar la atención ya que son personajes resentidos, amargados y frustrados y a los que la gente ya los tiene bien identificados, checados y anotados y saben de quien se trata, donde están y con quien están.

Además saben que algunos de estos se reúnen con otros en conocido restaurante que se encuentra a orilla de la carretera, precisamente en la gasolinera “Max-Store”, practicando más de esto todos los días y a cualquier hora, sin importarles de que el Pueblo Mágico de Tula progrese. También la General de Gobierno lo sabe quiénes son, como se llaman y cuántos son, así que cuídense porque este gobierno de los vientos de cambio en Tamaulipas no juega. Ahí te hablan “piojo” y “cremas”.

Por otra parte, con una serie de actividades recreativas la alcaldesa de Bustamante, Marisela Rodríguez González, celebró el pasado domingo el día de la familia, ocasión que aprovechó para convivir durante varias horas con cientos de habitantes de su municipio. La alcaldesa destacó la importancia de este tipo de convivencia tal y como lo hace la primera dama de Tamaulipas, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, para fomentar no sólo la convivencia, sino los valores familiares enmarcados dentro de la política tanto del Sistema DIF Tamaulipas, como del jefe del ejecutivo estatal Francisco García Cabeza de Vaca.

La Presidenta Municipal en su mensaje agradeció de paso el apoyo que ha recibido su municipio y que le ha dado el gobierno de Tamaulipas para poder completar una serie de acciones en materia de salud, educación y vivienda dirigidas a las familias más vulnerables, sobre todo a los que menos tienen.

En sus respectivas ínsulas, las primeras damas de Bustamante, Miquihuana, Palmillas, sus titulares del DIF municipal y el de Tula, realizaron acciones similares ese día, donde destacaron la importancia de lo que esto en los núcleos familiares.

En Miquihuana sucede algo similar que en Tula, pues también se trabaja con el enemigo en casa y quieren desestabilizar las buenas acciones de la primera autoridad municipal, María Anselma de León Cruz. Por ejemplo, ahí está el mismo titular de las finanzas Baltasar Vargas Rangel, que no debería estar en ese cargo ya que está pendiente con la Auditoria Superior del Estado cuando fue alcalde y aun no pasa la prueba.

También hay dos regidores por el mismo estilo, como Gladis “La Enfermera” Vargas Rangel y Óscar Trejo Torres, que buscan por cualquier lado ponerle piedritas en el camino a la alcaldesa, la misma que sabe que estas gentes son venenosas y obedecen a otros compromisos de dudosa reputación. Es un grupo frustrado, desleal, resentido y que aprovecha el momento para estar incomodando el buen camino que lleva la alcaldesa en este municipio.

Estos mismos “bribones” que ayudaron a que Mary llegara, hoy se arrepienten de haberlo hecho, por lo que ya traen un grupo con miras al 2021 y eso lo saben en palacio de gobierno, particularmente la General de Gobierno o séase que directamente el truco y a ver como les va.

Por Jaumave, el nepotismo está a todo lo que da y es una constante, ya que al menos diez funcionarios de primer y segundo nivel que forman parte de la estructura son familiares, los mismos que cobran muy bien entre viáticos y combustible y esto se hace bajo el consentimiento del –dizque- alcalde César Martín Rodríguez García, quien se deja manejar por su hermano incómodo y el ex alcalde, hoy famoso “taquero” José Ramón Eguía Navarro, el cual este está pendiente con la justicia por el delito de fraude en Nuevo Laredo. Hay mucho desvío de recursos que en su momento a ver cómo le hacen para justificarse ante la Auditoría Superior del Estado.

NOTAS CORTAS

1.- En el altiplano tamaulipeco, la mayoría de los municipios de esta administración municipal 2018-2021, sobre todo en Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, celebraron el “Día Internacional de la Mujer” con acciones alusivas a este importante día y dentro de este mes de la Educación Especial, donde se resaltaron los valores y el compromiso de empoderar a este género tan significativo en la familia y en la sociedad.

2.- Por cierto, muy apagado el 90 aniversario del PRI por esta región semiárida, pues la mayoría de los municipios, sino es que todos, no se acordaron de ello y los que se decían priistas de corazón, ahora están pintados de azul y otros se quieren ir a formar con los morenos. No te digo, puros desleales.

3.- Ya inicio la cuaresma con el tradicional miércoles de Ceniza y todas las iglesias del altiplano tamaulipeco estuvieron repletas de feligreses. Así que aquel que tiene pesadillas por las noches, remordimientos de conciencia y que se haya portado mal, es tiempo de arrepentirse de todo y a buscar el buen camino. Ahí te hablan “taquero”.

4.- Es cierto lo que dice el “brujo” mayor del altiplano tamaulipeco, que febrero loco y marzo otro poco, pues este pasado martes vivimos una de las temperaturas muy bajas y no debe quedar duda de ello. Ese día amanecimos entre los dos y tres grados centígrados y para el mediodía se tuvo un ligero ascenso de temperatura. Así que vayan creyéndole más a este “brujo” de la región y más porque vienen las elecciones locales y siempre le atina.

5.- Chistes:

– Camino a sus vacaciones decembrinas, dos señores platican en el camino. –Pues fíjese que tengo cinco hijos, uno se llama Cipriano, otro Luciano, otro Atilano, otro Mariano. –Antes de dejarlo terminar, el otro tipo lo interrumpe. –Oiga, ¿y todos acaban en “ano”? -¡No!, el menor se llama Proculo.

– Una poderosa pentium de 120 megas que anda con el procesador alborotado, le dice a otra inocente computadora: -Oye, ¿vamos a enchufarnos? –No puedo, porque tengo un virus. -¡Uy, que mala onda! –hoy que ando con el disco duro.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com