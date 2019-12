TRABAJO Y RESULTADOS DEL GOBERNADOR CABEZA DE VACA, LO MANTIENEN EN EL TOPTEN

HIPÓDROMO POLÍTICO

Se mantiene el Gobernador de Tamaulipas en el TOPTEN de los mandatarios estatales en el país.

Alcalde Enrique Rivas Cuellar por la agilización del tránsito en el Puente Internacional.

Maki, como los peces en el río: “miente y miente y vuelve a mentir…”

Por cierto, una camioneta de Reynosa, oficial, que transportaba a familiares de la alcaldesa y el primer damo, chocó en el puente.

De pena ajena: sorprendieron al embajador de México en Argentina robándose un libro en aquel país.

Alguien, desde adentro, quiere exhibir al Magistrado Presidente del Poder Judicial de Tamaulipas.

El aguinaldo se debe de pagar antes del 20 de diciembre.

¿Será cierto que el diputado local por MORENA, Rigoberto Ramos Ordoñez, busca ser alcalde de Reynosa?

El pasado fin de semana, se publicó el resultado de una nueva encuesta sobre el desempeño de los gobernadores del país. Esta medición fue realizada por la casa encuestadora Arias Consultores y el tercer lugar lo ocupó el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se mantiene dentro del TOPTEN de los mandatarios mexicanos. Por arriba de él, se ubicaron los gobernadores de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz Copel, en primer lugar, y el mandatario de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis y no por mucha diferencia.

Por debajo de García Cabeza de Vaca, en cuarto y quinto sitio, estuvieron los mandatarios de Hidalgo, el priísta Omar Fayad y el mandatario de Querétaro, el panista, Francisco Domínguez Servién

Y de ahí para el real. Un dato importante es que el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila Dosal, sale del TOP TEN de los mandatarios estatales, en el que se había mantenido en primer lugar durante varias semanas.

Y los cinco peores en la lista son: en el lugar 32, el gobernador de Morelos, el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo; en el lugar 31, se ubica el mandatario de Michoacán, el perredista, Silvano Aureoles Conejo; en el lugar 30, el gobernador del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo Maza; en el lugar 29, la gobernadora de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum; y en el lugar 28, se ubica el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Así pues, casi todos los mandatarios morenistas se ubican al fondo de la tabla de preferencias de los mandatarios de los estados, mientras los gobernadores del PAN se ubican en los primeros lugares. E insisto, estos resultados no son de hoy. En el caso de Tamaulipas, que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca, prácticamente desde su arribo al poder en 2016, se ha ubicado en el TOP TEN, del lugar 1 al 5, lo que habla, primero, de un gobierno consistente, a los ojos de los gobernados, y segundo, hay estabilidad en los programas que ofrecen a los ciudadanos.

Eso en mi pueblo se llama coherencia, que es lo que ha demostrado el titular del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas, lo que hemos venido midiendo en su desempeño y en los indicadores del Gobierno Federal, en donde destaca una baja muy importante en los niveles de inseguridad, lo que ha permitido que Tamaulipas haya pasado de semáforo rojo al verde, lo que habla de que hay resultados de esta gestión gubernamental.

1. A partir de este lunes 9 de diciembre se ampliarán los días y horario en la plataforma del Puente Internacional 1 que da servicio exclusivo a personas usuarias del SENTRI, con lo que se busca agilizar el cruce y disminuir las filas.

Así lo anunció el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, quien anunció que “en reunión con autoridades de Customs and Border Protection se acordó que se mantendrá la plataforma del Puente 1 exclusiva para SENTRI de 6 a 9 de la mañana, horario que actualmente se aplica, y se extenderá de 3 a 7 de la tarde de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 12 a 6 de la tarde”.

El alcalde destacó que esta medida se adoptará durante diciembre, y para otorgar una solución definitiva al “cuello de botella” que se genera con una sola caseta de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para usuarios del SENTRI, gobierno municipal adquirirá un segundo equipo para instalarlo lo antes posible y con ello utilizar esta vía internacional exclusivamente para el cruce rápido.

Una vez instalada la segunda caseta del Puente 1 se habilitará la entrada por la calle Bravo y una parte de la Ocampo, y la Leandro Valle cambiará su circulación.

2. No cabe duda que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, es mitómana profesional. Ella, Maki, y sus muchachos, aseguran que el Ayuntamiento de Reynosa fue reconocido con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal por la Mejor Gestión Integral en el Estado, presea que le fue entregada en la Ciudad de México, por parte de la Federación Nacional de Municipios de México. Si me permite esbozar una ligera sonrisa por este anuncio se lo apreciaré mucho.

Lo del premio es puro cuento chino, toda vez que Maki no ha hecho más que saquear al Ayuntamiento de Reynosa, se ha enriquecido ofensivamente a costillas de los ciudadanos quienes, si trabajan y qué si producen, y no como ellos que no producen, pero se han enriquecido de manera ofensiva. Unos zánganos en toda la extensión de la palabra. Si no me entienden, que me pregunten y yo les digo lo que es un zángano.

De qué tamaño será la soberbia de Maki que ya tiene una demanda en contra porque ni ella ni sus muchachos y muchachas quieren dejarse entrevistar por un medio de comunicación a quien han discriminado, nomás “por los suyos”. ¿Y la apertura? ¿Y la transparencia? Maki en los hechos ha demostrado que esos valores nomás sin pa los que piensan como ellos. Los que pensamos diferente no tenemos derecho a preguntarles ni a molestarlos con nuestra presencia, pero…. Es una pena una capacidad tan mínima para un trabajo “tan premiado”.

¿Y por qué premiaron a Reynosa? Pues sólo los organizadores saben porque Maki tampoco tiene ni la más mínima idea de esa pregunta. En Reynosa no hay nada, ni planeación, ni transparencia, ni trabajo, ni resultados, ni honestidad, ni decencia. A Maki sólo le importa llenarse los bolsillos fácil y rápidamente.

Y no es que uno proteste por todo y le encuentre los prietitos en el arroz. Simplemente, han pasado meses y meses y años y años y de aquella promesa de campaña de su cajita de cristal, Reynosa se ha convertido en la fábrica de nuevos ricos del noreste de México. Ahí Maki, el alcaldito quien se convirtió en un exitoso industrial de la gastronomía, Esmeralda Chimal Navarrete, la tesorera de Maki, también multipremiada, Zita del Carmen Guadarrama Beas. Quienes han estado con Maki, se han vuelto nuevos millonarios.

3. Por cierto, permítame comentarle que la Suburban blanca del ayuntamiento de Reynosa chocó en la fila del puente a Hidalgo, Texas.

En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos, uno de ellos, propiedad de un particular y que resultó ser el más dañado y la Suburban blanca con logotipos en las puertas del ayuntamiento de Reynosa, y en la que, de acuerdo con algunas versiones, viajaban familiares de la alcaldesa de Maki Ortiz Domínguez. De acuerdo al informe, el vehículo oficial y sus pasajeros se dirigían hacia los estados unidos.

Casi de inmediato, los agentes viales y peritos se hicieron presentes en el lugar del accidente, y el perito resolvió que el particular tuvo la culpa del accidente, haciéndolo que firmara el compromiso de cubrir los gastos de la reparación de la Suburban oficial, a la cual, de inmediato le quitaron los logos del municipio.

Se dice que Adrián, individuo que trabajaba en el DIF y ahora labora para el ayuntamiento de Reynosa, es el chofer oficial de Carlos Peña Garza. Y se asegura que los peritos de tránsito hicieron firmar un pagare de 35 mil pesos al ciudadano quien según ellos tuvo la culpa del accidente.

Lo malo es que este ciudadano tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de la familia real, lo que encabronó a Carlos y a Maki y ahora, con el poder del Ayuntamiento, lo van a obligar a pagar un daño que él ni tuvo la culpa y no hubo nadie que hiciera un presupuesto. Cuando los vea venir, mejor sáqueles la vuelta, ¡no vaya a ser la de malas!

4. Este domingo se difundió un video que muestra al embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, robando un libro de la tienda El Ateneo, ubicada en Buenos Aires, capital de Argentina.

El suceso ocurrió la tarde del 26 de octubre de 2019, sin embargo, la historia trascendió hasta este domingo cuando fue publicado el video del robo, según reportan medios mexicanos y argentinos.

La librería El Ateneo afirmó que las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento en el que el embajador guardó el libro en el guardarropa de la librería para después pagar unos discos, regresar por sus pertenencias y esconder el libro entre la mercancía ya pagada.

Al sonar los sensores de la librería, los vigilantes descubrieron el robo y detuvieron al embajador mexicano, quien quedó a disposición del fuero federal; aún no se define su situación jurídica. El funcionario hurtó la biografía de Giacomo Casanova, la cual tenía un valor de 640 pesos.

Por lo pronto, el canciller mexicano, jefe de Valero Recio, escribió en su cuenta de twitter @m_ebrard: “He solicitado al Comité de Ética analice el caso del Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz, será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancias a la deshonestidad”.

5. Se dice que, desde adentro del Poder Judicial de Tamaulipas, que preside el Magistrado Presidente, Horacio Ortiz Renán, hay “alguien” que estaría obteniendo de forma ilegal documentos que tienen que ver con el manejo administrativo del poder judicial, y luego ese mismo “alguien” se ha encargado de filtrar esos documentos a la prensa con un serio grado de perversidad, buscando generarle ruido al Magistrado Ortiz Renán, por lo que es momento de que se haga una minuciosa investigación sobre el particular para dar con el responsable de estas “filtraciones”. 6. Tome nota amigo trabajador. El aguinaldo, según la Ley Federal del Trabajo, se debe entregar antes del 20 de diciembre, y es equivalente al menos a 15 días de salario, y a pesar de que en estas fechas hay muchos gastos, se recomienda “evitar derroches”.

Con esta prestación se pagan muchos de los gastos de la Nochebuena, como la cena y los regalos, o incluso paseos, pero lo importante es “no comprometer la economía familiar y, de ser posible, obtener beneficios a largo plazo”.

Algunas recomendaciones para sacar el mayor provecho a esta prestación a través de una planeación y administración responsable, son:

En primer lugar, no se debe comprometer el aguinaldo antes de tenerlo, pues “hay personas que al saber que recibirán su aguinaldo empiezan a gastar en fechas previas, muchas veces en cosas innecesarias”.

En segundo lugar, se debe hacer un presupuesto donde se tenga una lista de los principales gastos, con el fin de optimizar el dinero y dar prioridad a los más importantes, y planear las finanzas para evitar que el dinero sea destinado a gastos innecesarios o compras por impulso.

No olvide apartar algo de dinero para enero, con el fin de no empezar el año con un desbalance financiero, y así poder enfrentar la famosa “cuesta de enero”.

Se debe usar el aguinaldo para aprovechar los descuentos en el pago de servicios públicos, que generalmente son ofrecidos a principios de año.

Y se recomienda usar las tarjetas de crédito de forma responsable, y si se paga con ellas se debe llevar un control de los gastos y el límite de crédito para cuidar la capacidad de endeudamiento y no abusar de los meses sin intereses, ya que la tarjeta de crédito no es una extensión del ingreso”.

La clave para aprovechar el aguinaldo al máximo es una buena administración, acompañada de un consumo responsable.

7. ¿Será cierto como se rumora fuerte y quedito, que el diputado local por MORENA, Rigoberto Ramos Ordoñez, busca la alcaldía de Reynosa, a disputarse en 2021? Dicen que anda tan urgido de ser volteado a ver que ya hasta mandó a colocar, en varias calles y avenidas de Reynosa, anuncios panorámicos con su nombre y su foto, en los que se puede leer: “Comparte lo mejor de ti. Feliz año nuevo”. ¿De dónde habrán salido los millonarios recursos para tal campaña de publicidad, cuando todos sabemos, o creemos, que en la 4T se vive una “austeridad republicana”, que creemos difícil de para eso?

