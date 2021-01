LETRAS PROHIBIDAS

Trae BOA antojo de 4T

Clemente Zapata M.

La BOA tiene antojo

por regresar al poder;

a la “CuatroTé” joder

y hacerle “mal de ojo”…

Harta lana invertiría

en candidatos de alianza

se les llenará la panza

y el triunfo alcanzarían…

Los empresarios que han sido relegados, minimizados y hasta satanizados por la Cuarta Transformación (4T), miran el próximo mes de junio como el día del “cobro de facturas”.

Encasillados por Palacio Nacional en el llamado Bloque Opositor Amplio, y también bautizado jocosamente como BOA, están apostando su capital económico para alcanzar el control de la Cámara de Diputados.

Con ideologías distintas, pero con un solo objetivo (y pastoreados por CLAUDIO X. GONZÁLEZ), los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD accedieron a formar una “quimera electoral”, con el objetivo de arrebatarle el control político de la Cámara baja al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Independientemente de las banderas que ondeen y de las propuestas que deberán presentar los candidatos de la alianza “Va por México”, la lucha es pragmática, es decir buscan el poder por el poder mismo.

Se quitaron las caretas y sumaron voluntades para concretar un “amasiato inédito” que no sólo tiene por objeto el control legislativo sino algo más importante y es pavimentar el terreno hacia el 2024.

Los empresarios mexicanos y los líderes de los partidos políticos, entendieron que los “gritos y sombrerazos” en las calles o en las redes sociales no le estaban haciendo ni cosquillas a la Cuarta Transformación, porque estaban luchando en un terreno donde el presidente LÓPEZ OBRADOR les lleva años luz de ventaja.

Por eso se agruparon, independientemente de los intereses personales de cada quien, para alcanzar un objetivo común y es regresar al paraíso del poder, del que fueron expulsados por el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Trasciende que la clase empresarial mexicana, la verdadera “alta alcurnia” y uno que otro “invitado”, que ahora viven en el baúl de los recuerdos del Gobierno federal (expulsados del paraíso presupuestal), son quienes absorberán la mayor parte de los gastos que generarán las 117 candidaturas de “Va por México”.

Claro que en ese contrato no escrito están las “letras chiquitas” en donde el candidato entiende a quien realmente está sirviendo y se compromete a obedecer.

Ya sea que se llame BOA, “Sí por México” o “Va por México”, lo cierto es que traen antojo de comerse viva a la Cuarta Transformación y todo lo que eso signifique y no tienen la más mínima intención de quedarse con las ganas… Pendientes…

~~SOSTIENE RIVAS EMPLEO TEMPORAL.- El gobierno de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, atendiendo la problemática generada en Nuevo Laredo por el Covid-19 y para contrarrestar sus negativos efectos, destinó una partida del presupuesto de este año para sostener el programa “Empleo Temporal Emergente”, que tiene como propósito apoyar la economía de las familias durante esta contingencia sanitaria. Cabe destacar que dicho programa ayudó a que cientos de personas obtuvieran un empleo seguro, trabajando de lunes a viernes en las diversas acciones que realiza la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, con un sueldo semanal de mil 300 pesos. El alcalde RIVAS llamó a la población a no bajar la guardia y no relajar las medidas preventivas que tiene como propósito contener la cura de contagios.

~~LOS ENTRETELONES

++CUENTAN QUE… Algo “delicado” sucedió al interior del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando estaban en la mesa de las negociaciones del “apartado Victoria” … Cuentan que cuentan que (hasta el cierre de esta colaboración, domingo por la tarde) no se pusieron de acuerdo el ex diputado local CARLOS MORRIS TORRE y la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, de manera que la candidatura tricolor a la Alcaldía de Victoria se les fue de las manos… También cuentan que había mucho tironeo en la Capital sobre la candidatura, pero visto los toros desde la barrera, tanto MORRIS como MARIANA salieron “ganando” al perder esa posición porque no se verían obligados a invertir formidable fortuna en una lucha que se antojaba perdida antes de empezar… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… Quien salió más “vivillo” que todos es CARLOS MORRIS TORRE, pues al parecer estará dentro de la jugada en una posición “cómoda” … Cuentan que cuentan que MORRIS podría ir como suplente de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, quien se apuntó para candidato del PRI a la diputación federal del Distrito 05 y trae proyecto transexenal… También cuentan que la jugada se repetiría como —hace años— cuando CÁRDENAS dejó al tío de CARLOS MORRIS, es decir el hoy ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, cuidándole la Alcaldía de Victoria… ¿A poco sí?

++CUENTAN QUE… Quien anda muy “bravo” es el líder nacional del Revolucionario Institucional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, a quien también le llaman “Alito” … Cuentan que cuentan que “Alito” retó al líder del Movimiento de Regeneración Nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, a un debate, a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, con piquete de ojo, señales obscenas y recordatorios maternales, en donde se hablarían de los logros del Gobierno federal, pero MARIO dejó los rayones en el piso, al menos hasta el cierre de esta colaboración… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… En Tamaulipas y dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, desde hace tiempo se está formando un bloque que busca “reventar” a la dirigencia estatal… Cuentan que cuentan que en realidad el bloque no busca desconocer a la dirigencia pues el objetivo real es “reventar” al coordinador de programas federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL a quien desde hace varios ayeres buscan descarrilar su vagón que viaja en las vías del tren cuya meta es el 2024… ¡Ay nanita!

Gracias… Nos leemos hasta mañana…

