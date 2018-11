T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“Transformar Matamoros, reto de Mario”

A PESAR de la aprobación de los 1,510 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal del año venidero 2019, el alcalde de Matamoros Mtro. MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, en sus tres años de gobierno, mantendrá su interés, reto y objetivo de “transformar a Matamoros” y obviamente, “sacar al pueblo del bache” en que lo dejó el otrora deshonesto, nefasto y bandido del ex alcalde tricolor JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, individuo de muy poca calidad moral, porque de todos es sabido en la tres veces heroica, que “Chuchín” y su gavilla de colaboradores bandoleros, se llevaron todos los enseres del palacio, incluyendo hasta las “escobas y trapeadores” y no se diga como dejó la ciudad, porque eso, es evidente.

LES COMENTO que, las familias de Matamoros, hoy en este nuevo gobierno municipal “respiran un clima de tranquilidad”, pero también de atención, servicio y armonía”, lo que me parece un sensato, porque el pueblo en general, sin distingos de clases sociales, está siendo atendido como se merece y que bueno, porque esa debe ser siempre la tónica y el buen deseo de todo servidor público y más cuando un pueblo, como el de Matamoros, es el que con su voto da la oportunidad de dirigir los destinos de este municipio, desde la Presidencia Municipal.

HOY la tres veces heroica Matamoros, tiene a un gobernante distinto, un alcalde que de manera sencilla y, no con altanerías atiende a la sociedad. De tal manera que, el Mtro. Mario Alberto López Hernández, “ha enmarcado su interés de “trabajar a cabalidad por su gente” pues alude que, de ser necesario, irá a donde sea “para tocar puertas” y lograr los recursos indispensables para avanzar y lograr darle a Matamoros, el cambio que tanta falta le hace, porque Matamoros, fue dejado a la deriva, por la obvia irresponsabilidad política y social de quien llegó a gobernar la ciudad, “solo para lograr el beneficio propio y no el bienestar colectivo”.

AFORTUNADAMENTE, el edil López Hernández, desde el primer día de su arranque como mandatario municipal, ha mantenido el fecundo y creador trabajo que, todo servidor público, repito, debe instrumentar para ver y analizar qué es lo que le hace falta a su pueblo y empezar la tarea de servicio y por ello, día a día, desde temprana hora, el Presidente Municipal, emprende las acciones de trabajo con su equipo para escuchar y atender las necesidades de cada uno de los núcleos poblacionales de su ciudad, para naturalmente, cumplir la trasformación que, se ha trazado para bien de los matamorenses.

Y PARA lograrse el anhelado cambio, Matamoros tendrá indudablemente, el respaldo de las instancias estatal y federal, cuya cuestión es extraordianria, porque eso habla de la buena relación que el alcalde Mario Alberto López Hernández, mantiene con el Gobernador del Estado Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca y con el Presidente electo de México Lic. Andrés Manuel López Obrador, cuya cuestión, sin duda, llevara a Matamoros por el mejor de los senderos y este gobierno, deje para la historia política de la ciudad, “una huella imborrable” de fecundo y creador trabajo de bienestar social, para las familias que confiaron en él, eligiéndolo para “dirigir el barco en este puerto fronterizo”.

MARIO ALBERTO López Hernández, junto a su cabildo, durante el acuerdo para la aprobación del presupuesto de ingresos 2019, puntualizó que, “en este ejercicio administrativo, no se contemplan incrementos en impuestos, incluso ni nuevos derechos, ni otras contribuciones”, enmarcando que si durante este año de trabajo llega a presentarse cualquier otro imprevisto o prioridad, esto entraría a la revisión, análisis y aprobación a través del cabildo, para enseguida, hacerla llegar al Congreso del Estado. Porque el alcalde, ha dejado muy en claro que, su deseo es ser transparente, en cada una de las decisiones que tome su gobierno, dado su interés por dejar una digna huella de trabajo en su peregrinar como Presidente Municipal de Matamoros.

PERO LO que me parece aun más interesante, es que a Matamoros “le irá muy bien”, por el ya manifestado respaldo del Gobierno Federal. Eso confirma que este puerto de la frontera tamaulipeca, tendrá el ansiado cambio radical que la población demanda, debido las condiciones infra-humanas o nada gratas en las que dejó a Matamoros el pasado gobierno municipal. Pero de ahora en adelante la historia de esta ciudad será diferente, para que arriben el progreso y con ello el desarrollo social y se fortalezca la grandiosa “Industria sin chimeneas”, es decir el turismo y, todo lo que genere inversión y empleos y por esta razón el edil Mario Alberto López Hernández, patentiza su deseo y propósito de ser transparente.

PARA FINALIZAR, les comentó que el reto y objetivo de transformar Matamoros, para bien de las familias de todos los estratos sociales, “será una tarea difícil, pero no imposible” y para ello, el edil Mario Alberto López Hernández, tendrá que instrumentar todas las mejores acciones y estrategias y, obrar con atingencia y perseverancia para que todos sus retos, propósitos y objetivos se cristalicen, es decir, se conviertan en tangible realidad. Y Llevar a Matamoros por el mejor sendero político y social.

EN TAMPICO: “DICIENDO Y HACIENDO” CON CHUCHO NADER.

DE MATAMOROS, nos iremos a Tampico para decirles que, allá el buen edil porteño JESÚS “Chucho” NADER NASRRALAH, trabaja a carta cabal con su pueblo, anunciando una serie de obras de pavimentación de calles con concreto hidráulico, esto en ocho colonias de aquel bello puerto, para continuar “diciendo y haciendo”, lo que nos confirma que en este nuevo gobierno hay trabajo, atención y servicio, cuya cuestión hacía mucha falta, dejándose atrás la indigna tarea pública de quien perdía más el tiempo en el “los dimes y diretes” que, en el trabajo de bienestar social”. Pero afortunadamente “lo del pasado inmediato ya es historia”.

HOY CHUCHO Nader, con su gabinete municipal y de la mano con el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “trabajan a brazo partido”, por el bien de las familias del puerto, entre estas, “la gente de la colonia México”, las que jamás se equivocaron en brindarle el voto y apoyo al dinámico empresario, cuya confianza generó que el hoy Presidente Municipal Nader Nasrralh, saliera avante en la elección donde fue electo y por eso hoy allá en Tampico lo que permea es el trabajo, no la grilla, porque el edil mantiene su firme convicción de ser un buen administrador y ahora trabaja a cabalidad, para ser un buen servidor público, como fue su promesa de campaña.

DICIENDO y haciendo, es el lema del programa municipal de trabajo que, el alcalde Nader Nasrralh ha venido instrumentando hasta en los más recónditos lugar de Tampico, a fin de que toda gestión o planteamiento que le haga la sociedad, analizarlo y proyectar su aprobación en cabildo, cuyo tema es lo que la gente esperaba de un alcalde al que le gusta trabajar para servir, como el mismo lo dijo a este espacio, en una breve entrevista que nos concedió, detalle por el cual se enmarca que, en palacio todos los actores de cada departamento, tienen la ineludible obligación de atender y servir y evitar perder el tiempo en temas improductivos.

POR CIERTO, ayer me llegó “el tips” de que, a la polémica y controvertida ex alcaldesa porteña doña MAGDA PERAZA GUERRA, “la vieron llorando, no bajo un árbol de la noche triste, como HERNÁN CORTEZ, sino de una palmera” por la plaza de armas, junto a su achichincle y chofer Juan Berrios.

GOBIERNO DE MAKI, BRINDA SÓLIDO APOYO “AL BUEN FIN 2018”.

OTRO DE los temas que, levanta ánimo y buenos propósitos para el comercio organizado y las familias de Reynosa, es el sólido apoyo que el Gobierno Municipal de la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, brinda al programa comercial “EL BUEN FIN 2018”, el cual se estará llevando a cabo del 16 al 19 de noviembre, “cuyo fin de semana, es el más barato de todo el año”, para que las gente de esta ciudad, como de los alrededores e incluso familias de mágico valle de Texas, “aprovechen las súper ofertas”, es decir los bajísimos precios que los centros comerciales y todos los negocios participantes, tendrán en sus productos, “como apoyo a la economía familiar”.

POR TAL MOTIVO, el director de turismo municipal Rodolfo González Núñez y la regidora Margarita Pacheco, hablaron sobre la conveniencia de los bajos precios, para la navidad que ya tenemos en puerta. YH para la inauguración de este magno evento comercial “El Buen Fin”, se desarrollará con bombo y platillo en la calle Peatonal Hidalgo, en cuya gran fiesta también tomarán parte el Subdelegado de la Secretaria de Economía Juan Carlos Zertuche, así como Alberto Martínez Cavazos de la Subdelegación de PROFECO y Leticia Cisneros Villarreal Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Reynosa.

ASÍ ES QUE para “el Buen Fin 2018, se espera un lleno completo en los comercios y negocios que ya se han inscrito en este programa, con la finalidad de que, la gente de todos los estratos sociales, aprovechen la ofertas y obtengan verdaderos ahorros en la compra de sus mercancías. Por cierto que las ofertas al público, estarán siendo estrictamente supervisadas por las autoridades de Profeco, para que, “los comerciantes cumplan” con el noble y digno propósito de ayudar o apoyar a la gente, con reales bajos precios en sus mercancías de venta al público.

