EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

TRASCENDIDOS S.A.

1.-Que un alto funcionario de la Cuatroté en la Ciudad de México está estrenando amor tamaulipeco.

La versión está corriendo lentamente por lo relevante del cargo federal del funcionario moreno.

Es uno de los que han salido en las mañaneras, al menos eso dicen. Lo que llama la atención es la dama tamaulipeca.

¡Caray, lo que es el amor! En fin, es el amor, el amor, el amor. Aunque no sé si felicitarlo.

2.-Un abogado se acercó a este Francotirador.

Y aunque me pidió no revelar todos los datos, me dijo que el presidente estatal de un partido político en Tamaulipas está a punto de ser demandado.

La demanda es por daño moral y el abogado que se acercó a este columnista es el que elaborará el documento legal.

Su cliente está muy molesto contra ese dirigente estatal, y lo quiere demandar cuanto antes.

Yo pienso y digo ¡como dice El Peje! es necesario serenar a los políticos tamaulipecos. Esto no es una guerra de verdad. Calma.

Después de las elecciones ¿será necesario una reconciliación social? Y otra vez como dijo AMLO…amor y paz.

3.-Que uno de los promocionados como posible candidato a gobernador de Tamaulipas es gay.

Pero que no ha salido del clóset. Subrayo que no es del partido en el poder político de Tamaulipas. Digámoslo así, es de oposición.

Desde luego que ser gay no tiene nada de malo, pero para muchos será una sorpresa enterarse a su debido tiempo de quién es.

4.-Que la figura de Enrique Rivas Cuellar ha crecido mucho al interior del PAN.

Dicen que en el gabinete estatal apenas están creciendo los prospectos panistas para el 2022.

Y como alcalde Enrique Rivas está arrojando resultados positivos por lo que estará en la “pelea interna” para la candidatura en el 2022.

Nuevo Laredo hace mucho que no tiene candidato a gobernador de Tamaulipas, y aunque es muy pronto para decirlo, muchos le ven espolones al gallo.

5.-Que hay una candidata a diputada local que se hizo una operación cosmética en vísperas de las campañas electorales.

Dicen que se quitó una verruga de su face, pero lo curioso es que sus mismos compañeros de partido hablan del financiamiento.

Trasciende que desde el comité estatal de su partido le dijeron antes de las campañas electorales que fuera a Monterrey a quitarse la verruga.

Y que el financiamiento de esa sencilla operación cosmética salió de las oficinas centrales de su partido.

La verdad es que mejoró su imagen, y a todos les parece bien porque le levantó la autoestima, y con respecto a la intervención médica tampoco inquieta debido a que fue sencilla, además de que todo mundo es libre de hacerse lo que quiera.

Sin embargo, las voces apuntan que desde la dirigencia estatal de su partido le costearon su operación. Es lo curioso porque no sabemos si se metieron a gastos de campaña, pero bueno, fue en aras de retratar mejor en las fotos oficiales.

MAQUIAVELITO

…Marko Cortes, presidente nacional del PAN dijo:

En el PAN hacemos un llamado al Presidente a que asuma su rol de Jefe de Estado y no de Jefe de Partido, le exigimos a López Obrador y a su gobierno a que saque las manos del proceso electoral.

Además denunció que están repartiendo recursos públicos a través de tarjetas sin nombre con uso electoral y mediante los superdelegados a cambio del apoyo electoral.

