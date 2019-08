Tendencias

Oscar Contreras Nava

Tres alcaldes, diferentes resultados

La semana pasada la empresa Caudae Estrategia dio a conocer los resultados de la encuesta aplicada para conocer los atributos de 55 alcaldes y presentaron a los que salieron como los mejores y peores presidentes municipales del país.

Cabe señalar que este ejercicio fue producto de una encuesta telefónica realizada el 10 y 11 de agosto a 16 mil 500 ciudadanos de 55 municipios, quienes calificaron el nivel de honestidad, capacidad e integridad de los alcaldes.

En Tamaulipas, Enrique Rivas Cuellar, salió calificado dentro de los 10 mejores; Mario “La Borrega” López de Matamoros quedó en el lugar 41 y el tampiqueño Chucho Nader consiguió el lugar 51 y esto de inmediato generó sospechas y mucha desconfianza por los resultados presentados.

Y es que la percepción que tienen la mayoría de los tampiqueños de la honestidad, capacidad e integridad de Chucho Nader es muy diferente a lo que la empresa Caudae Estrategia dio a conocer.

En Tampico las opiniones de los ciudadanos, empresarios, comerciantes, organismos sociales y representantes de todo el sector productivo aseguran que Chucho realiza una extraordinaria labor y nadie lo hacía desde hace más de 30 años en el gobierno municipal.

Así que los resultados presentados por Caudae Estrategia están muy alejados de la realidad y no son creíbles, en el caso de Tampico, porque realmente no reflejan las opiniones de los tampiqueños y lo que Chucho Nader hace al frente de la comuna porteña, hasta sus propios adversarios lo reconocen.

De tal manera que no tiene de qué preocuparse porque la mejor calificación es la que le dan todos los días los tampiqueños y para ellos, su presidente municipal está entre los mejores que ha tenido Tampico y Tamaulipas y eso es lo que más les importa.

Del resultado que el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar logró, al salir como uno de los 10 mejores calificados del país, no se tiene la menor duda, los hechos y resultados que su labor ha dejado en casi tres años de gobierno no tiene cuestionamientos y creemos que difícilmente será superado en los próximos 50 años, ya que Rivas trabaja para el futuro y lo hace muy bien porque está dejando sentadas las bases con programas que perdurarán durante mucho tiempo.

En cuanto a Mario “La Borrega” López de Matamoros, quien quedó en el lugar 41 de la lista ni que decir, el alcalde matamorense ha sido muy cuestionado por los constantes cambios que realiza en su administración y esto habla de la inestabilidad que existe, pero también por el acoso que sus colaboradores ejercen contra los periodistas y no se sabe porque la empresa Caudae Estrategia lo incluyó cuando se sabía de antemano que es uno de los alcaldes de Tamaulipas peor calificados.

En fin, este tipo de encuestas lo único que provocan en los ciudadanos es incredulidad, pero lo peor del caso es que si continúan publicando este tipo de sospechosos y erróneos resultados, irán perdiendo clientes y de eso estamos seguros sin hacer ninguna encuesta… ni más ni menos.

Y ya que hablamos de alcaldes les comentamos que Adrián Oseguera Kernion confirmó que no tan sólo es un caprichoso y traidor sino también muy mentiroso, porque ahora sabemos que por hacer berrinche no controlará al Partido del Trabajo (PT) cuando era la única posibilidad que tenía para seguir en el escenario de la política.

Resulta que el Frente Amplio Tamaulipas le pidió el Auditorio Américo Villarreal Guerra para anunciar su alianza con el PT y les dijo que si y hasta les enviaría sonido y los medios de comunicación que le reportean sus eventos.

Pero Oseguera a la mera hora les mando decir que no podían utilizar el auditorio por un problema con la energía eléctrica, pero los del Frente Amplio enviaron a revisar las líneas y no había ningún problema y luego, él solito lanzo el rumor entre los periodistas de que se había suspendido el evento cuando en realidad no pasaba ninguna de los dos situaciones.

Quienes conocen a Adrián Oseguera nos dicen que hizo berrinche porque quería apropiarse del Partido del Trabajo y los integrantes del Frente Amplio se lo ganaron, por lo que ahora se ha quedad sin el PT y sin quien le crea, porque continuamente le miente a los ciudadanos y cada día se hace más evidente. ¿Qué les parece?

Punto final. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo un fin de semana muy activo. El viernes estuvo con ganaderos en Soto La Marina y dio conocer que “ha definido un techo presupuestal de 30 mdp para apoyar la adquisición de 2 mil sementales bovinos, 300 ovinos y 300 caprinos, como parte del programa de Mejoramiento Genético.

El sábado estuvo en #LaPescaBeachFest una gran convivencia familiar, que incluyó torneos de voleibol, pesca deportiva y un certamen de parrilleros. Este tipo de eventos confirman la grandeza de Tamaulipas y su categoría como destino turístico por excelencia.

Y el domingo, asistió en Cd Victoria al convivio donde se entregó un reconocimiento a los deportistas que asistieron a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, ya que gracias a su disciplina y talento posicionaron a Tamaulipas en el 9o. sitio del medallero nacional.

La delegación tamaulipeca, conformada por 582 deportistas y entrenadores de más de 30 disciplinas, obtuvo 106 medallas: 43 de oro, 28 de plata y 35 de bronce. ¿Qué tal, eh?

